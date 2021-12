Foto décor

No mesmo lugar da parede onde a médica Eliana Pinheiro, 67, exibia uma pintura, desde o início deste ano está agora uma foto tirada pelo fotógrafo Mauro Reis. Com um metro de dimensão, a imagem mostra um pássaro pousado na proa de uma canoa em um pôr do sol às margens do rio Paraguaçu. “Parece até que eu mudei muita coisa na minha casa, mas foi apenas um quadro. É como se a imagem iluminasse o ambiente. Deu uma revigorada, um estilo próprio”.

Mauro, que trabalha com fotos exclusivamente para decoração há dois anos, conta que uniu a paixão pela fotografia com a formação em arquitetura. Quando um cliente entra em contato, ele visita o cômodo que vai receber a obra para definir quais tema e cores melhor ornam o local a partir da decoração já existente. Antes da compra, é possível conferir uma prévia em montagem feita em computador com diferentes opções de foto.

Ele diz que, muito raramente, faz um clique exclusivo para um cliente. A escolha se dá, geralmente, a partir do seu banco de imagens. Segundo o artista, as imagens de paisagens costumam funcionar como uma espécie de “curinga”, pois agradam mais facilmente ao público. “É como uma janela. Você tem um apartamento no centro da cidade, com vista para outro prédio, aí joga um quadro com um verde, o mar… você se transporta para uma paisagem que não teria como ver de outro jeito”.

É possível adquirir os quadros feitos com as fotografias de Mauro Reis em vários tamanhos; os de 30 x 30 cm custam a partir de R$ 350. O preço varia de acordo com as dimensões, moldura, a fotografia em si e a quantidade de cópias que ainda possui de cada exemplar. Quanto mais perto de terminar uma tiragem, mais cara. Ele vende de três a quatro por mês, mas observa que há um aumento no períodos das festas de fim de ano, quando todos costumam presentear e dar uma cara nova ao lugar onde moram.

Eliana conheceu o trabalho do fotógrafo por meio das redes sociais, que é o principal meio de divulgação de Mauro. Mas quem deseja embarcar na moda da Fine Arte e decorar a casa com fotografias também pode ir às galerias especializadas em Salvador. Existem atualmente duas: a Alma, que fica na Bartolomeu de Gusmão, no Rio Vermelho, e a Triângulo, localizada na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho.

Recorde enquadrado

À frente da Triângulo, aberta há um ano, o fotógrafo e artista visual Álvaro Villela se abriu às fotografias para decoração recentemente. Antes, estava mais voltado para registros com temática social. “No que você leva e coloca na sua casa, não vai contar só as minhas histórias. Vai contar as suas pelo recorte que fez através do olhar do artista porque vai estar sempre se relacionando com a foto. Até eu apertar o botão do obturador e registrar aquilo tem uma vivência, estudo, preocupação e interesse por trás. É sempre um discurso não verbal; é uma verdade do fotógrafo e que, muitas vezes, não é só minha”.

Os quadros expostos e vendidos custam, em média, R$ 200, com a dimensão de 15 x 21 cm. Já as peças comercializadas por cerca de R$ 1.500 têm 50 x 75 cm de dimensão. As de 90 x 90 cm variam até R$ 6 mil. Tudo depende, como ele explica, além do tamanho, da presença do artista (o lugar que ele ocupa) no mercado de arte atualmente. É possível encontrar obras de 30 profissionais nacionais e internacionais, todos retratando a Bahia.

Possibilidades

Segundo especialistas, a foto é uma grande aliada da decoração por dois motivos principais. A versatilidade de temas e cores e o custo – apesar de variar com a assinatura. Segundo a decoradora Milena Sá, do escritório FRS, não existe cômodo ideal na casa para receber uma foto emoldurada. Muito menos tema ou cor. “É tudo, na realidade, uma questão de estilo, que depende do ambiente. Pode ser um elemento essencialmente contrastante, por exemplo. Em um lugar clássico, trazer o contemporâneo. Ou, então, pode valorizar uma parede única com apenas uma foto; uma mescla de várias”.

Ela explica que o primeiro passo é partir daquilo que se deseja passar com a decoração. Depois, conseguir encaixar a foto na composição dos elementos que já estão presentes no local. Ela pode dividir parede com pinturas, por exemplo. Ou nem mesmo estar pendurada. “Pode estar simplesmente apoiada sobre um móvel ou estante, em lugares mais modernos e contemporâneos”. Quando isso acontece, a altura onde será aplicada costuma variar – apesar de os olhos continuarem sendo um padrão.

A peça também pode ser uma saída para dar maior sobriedade a ambientes corporativos. Tudo é muito livre, mas Milena costuma utilizar recordações de momentos íntimos apenas em quartos e escritórios. “As alternativas de pendurar fotos em varal ou com ganchos é mais voltada para o pessoal. Não é uma foto artística para decoração. Não indico, por exemplo, que sejam utilizadas fotos pessoais em áreas sociais por uma questão de intimidade”.

As fotos mais procuradas pelos clientes para o uso em decoração de interiores costumam seguir o padrão Fine Art, que se refere tanto ao conteúdo – imagens artísticas, que não se propõem a ser apenas documentais – quanto à qualidade de finalização. “A verdade é que, apesar de todos terem celular e de amarem fotografia, nem sempre sabem fazer os registros. Então, creio que 50% do resultado depende do olhar do fotógrafo e ou outros 50% da qualidade do equipamento e da boa técnica”, define Mauro Reis.

Qualidade e técnica

O processo de impressão deve seguir rigorosas especificidades, que são determinadas por instituições internacionais e por fabricantes de papéis e pigmentos. Outros fatores também podem interferir negativa ou positivamente na qualidade das imagens comercializadas, como a impressora, o monitor, a iluminação e até mesmo a cor da parede, além da temperatura e da umidade do ambiente de tratamento. “Se produzida e conservada, conforme os padrões estabelecidos, as fotografias não devem sofrer alterações de cor ou apresentar manchas ou amarelamento da superfície. Estamos falando em mais de 70, 100, 150 anos”, garante Lukas Cravo, dono do estúdio homônimo, que ganhou em janeiro o certificado de qualidade Fine Art da Canson – uma das maiores empresas de produção de papel do mundo.

Segundo Cravo, 99% da demanda atual já sai do seu estúdio emoldurada e pronta para ser pendurada na parede – ou usada como peça de decoração sobre um móvel. O 1% restante se refere às impressões sem suporte. Um quadro com a dimensão de 14 x 21 cm custa, em média, R$ 54. Os valores dependem do tamanho, tipo da moldura, presença ou não de passe-partout (borda ao redor da imagem) e, claro, da qualidade do vidro. Depois é só fruir.

