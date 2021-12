Desde que a Muito foi criada, em 2008, o número de restaurantes em Salvador cresceu bastante. A gastronomia entou, definitivamente, na vida dos baianos, criando a cultura do comer bem. Os avanços devem-se, em parte, ao talento e à dedicação dos chefs, que não cansam de ousar, pesquisar e experimentar. Aqui, cinco dos muitos profissionais que ajudaram esta seção a difundir esta arte mostram sua visão particular do mercado local. Colequemos, pois, os pratos na mesa.

Cosmopolitismo

Quando cheguei à Bahia, há oito anos, não havia uma escola de gastronomia, hoje existem oito. Não havia revistas ou colunas em jornais que falassem do tema. Apenas receitas para donas de casa. O público mudou, a imprensa mudou, o comensal mudou. A cidade cresce e ainda que continue valorizando (ainda bem) suas tradições culinárias, abre-se a novas experiências. Começa-se a criar o hábito de comer fora, de consumir comida pronta, de encomendar pratos, bolos e gourmandises. Sinal dos tempos. Salvador começa a ser cosmpolita ao tempo em que reafirma sua identidade cultural. E "o novo sempre vem", como cantava Elis Regina.

(Edinho Engel, Amado)

Nova Cultura

O mercado gastronômico de Salvador evouluiu muito nos últimos cinco anos, acompanhando tendências dos cenários nacional e internacional. A maior renovação está no público consumidor que está mudando hábitos e revendo conceitos alimentares. Para os cozinheiros, a perspectiva é ainda mais otimista, o que nos entusiasma a apresentar novidades com menos receios. Um conjunto de fatores explica a evolução. Um deles é o crescimento econômico do País, que trouxe uma onda de consumo quantitativo, elevando o qualitativo. O consumidor ficou mais exigente porque tem muito mais informação. O reflexo disso no cenário enogastronômico de Salvador é notável; a criação de novos cursos de gastronomia, a abertura de novos restaurantes com conceitos mais de vanguarda, de enotecasa e casas de produtos alimentares, as confrarias e outras tantas, e igualmente importantes, atividades e manifestações. Emoldurando tudo isso está a imprensa local ajudando a difundir toda essa nova cultura, como esta publicação.

(Ricardo Ferraz, Ferraz Gastronomica Contemporânea)

