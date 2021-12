Floricultura na Pituba aposta em "Rosa Eterna" e arranjos em caixas e envelopes

Verdade seja dita, é capaz de a flor durar mais que o romance – mas é claro que a gente não quer agourar ninguém... A Forever Rose (em português, Rosa Eterna) vem numa redoma, como a do filme A Bela e a Fera, e com alguns cuidados, que não envolvem água ou luz do sol, pode sobreviver por até dois anos. O mimo está à venda por R$ 290 na Luxo Natural, “butique de flores” inaugurada em março na Paulo VI, na Pituba, depois de passar uns meses em soft opening.

Se você estiver buscando algo com menos peso de eternidades, pode optar por arranjos em caixas com adesivos personalizados (tipo “Só ouvi dizer/ Que quando arrepia já era/ Coisas que eu só entendi/ Quando te conheci“, “Quer casar comigo?”, ou o menos inspirado, porém eficiente: “Parabéns, Fulano, Felicidades”).

As caixas têm tamanhos variados (P, M e G) e custam entre R$ 160 e R$ 370. Também há embalagens em formatos de envelopes, a Love Letter (Carta de Amor), por R$ 190. Os preços, como se vê, fazem jus ao nome da marca. Ainda é possível montar kits incluindo chocolates, sequilhos, mini Chandons e velas.

Se o sentimento for grande, mas a grana estiver curta, há opções mais em conta, como os cones por R$ 20, que são como afagos enternecedores. A Luxo Natural nasceu em Fortaleza e também tem franquias em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Luís. A proprietária da loja baiana, Andréa Costa, conta que eles trabalham sempre com as flores da estação, aquelas que estão naturalmente no auge da beleza.

Luxo Natural Av. Paulo VI, 1.359 – Pituba. Tels. (71) 3506-3710 e 99156-6629. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h.

Destaque A floricultura é um alento para quem cansou dos tradicionais buquês, mas ama dar flores de presente. As embalagens podem ser enfeitadas com adesivos personalizados.

