Físicos da Ufba vão realizar levantamento astronômico em observatório na Espanha

Um grupo de cientistas dos Estados Unidos e da China anunciou esta semana a possível descoberta do primeiro planeta fora da Via Láctea. Um objeto com dimensões planetárias foi flagrado por um telescópio enquanto orbitava pela galáxia M51. Pouco a pouco, surgem novas descobertas no espaço, como evidências da ocorrência de vida em Vênus.

Mas ainda se conhece muito pouco sobre o universo, especialmente sobre a matéria escura e a energia escura, que juntas respondem por 95% do cosmos, mas não podem ser vistas e não se sabe exatamente quais são as suas propriedades.

Na década de 1930, os cientistas descobriram que o universo está em expansão desde que, há quase 14 bilhões de anos, ocorreu o Big Bang. Em outubro de 2011, há apenas nove anos, os astrofísicos estadunidenses Adam Riess, Brian Schmidt e Saul Perlmutter receberam o Prêmio Nobel de Física por comprovar que essa expansão se acelerou há quatro bilhões de anos.

O universo não se abre facilmente assim para nós, terráqueos, e ainda há muito a ser descoberto sobre as galáxias. Mas a partir deste ano, com a entrada em funcionamento da JPCam, câmera instalada no telescópio de Javalambre, na Espanha, um grupo de pesquisas comandado por três professores do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia passa a integrar a elite acadêmica que terá acesso às novas descobertas em primeira mão.

O levantamento astronômico J-PAS (Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey), feito com a ajuda de dois grandes telescópios na Espanha, deve durar cinco anos e esquadrinhar mais de 14 milhões de galáxias vermelhas e dezenas de milhões de galáxias azuis.

Esse é um dos mistérios intergalácticos: os cientistas ainda não têm a explicação definitiva sobre o que provoca a coloração das galáxias, a cor de suas estrelas, a poeira estelar ou a distância em relação ao nosso ponto de observação, a Terra.

As primeiras imagens da JPCam, divulgadas recentemente, não registram novidades. Nelas aparece a conhecida galáxia de Andrômeda, que fica a 2,54 milhões de anos-luz da Terra. O registro foi importante para assegurar a qualidade da câmera, fabricada na Inglaterra com financiamento do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro.

Convite

Foi do Observatório que partiu o convite para que o professor Saulo Carneiro, do Instituto de Física da Ufba, aderisse ao projeto. Ex-alunos de Saulo, os professores e pesquisadores Cássio Rigozzo e Humberto Borges também se somaram ao programa.

“Nos primeiros cinco anos, o telescópio será mais dedicado a obter dados para os projetos de pesquisa vinculados à colaboração”, explica o professor Cássio Pigozzo, que no último dia 23 fez uma explanação virtual para alunos da pós-graduação de como funcionará a parceria entre Brasil e Espanha.

Pioneiro no estudo da cosmologia na Bahia, o professor Saulo Carneiro considera que o convênio com a Espanha é importante para a internacionalização da Ufba. Tanto por abrir portas para que os doutorandos em física da universidade façam estágios em instituições espanholas, quanto pela possível colaboração na melhoria nos rankings universitários mundiais, em função da produção acadêmica na área.

Os três professores, a propósito, têm sólida formação, pós-doutorado em cosmologia na Europa e publicam pelo menos dois artigos por ano em revistas científicas internacionais.

As imagens obtidas pelos dois telescópios estarão disponíveis a cerca de 100 pesquisadores, a maioria espanhóis e brasileiros, incluindo a equipe da Ufba. O anedotário popular diz que o baiano nasce destinado ao estrelato. Pois agora temos todas as galáxias a desbravar.

