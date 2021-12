Finito relicário

Lugar de resistência e valorização da música brasileira, com atenção especial para a Bahia, a loja Pérola Negra, nos Barris, encerra as atividades deixando saudade entre artistas, amigos e colecionadores. O acervo, desde ontem, é apenas virtual

Na história, as coisas nem sempre se dão em linha reta, mas em círculos: dão voltas e retornam a um ponto, que nunca será exatamente o mesmo, no entanto. É o caso da trajetória da Pérola Negra, loja de CDs, DVDs e outros artigos de música, que fechou ontem. Seu proprietário, Roberto Sampaio, 67 anos, já foi um garoto imerso entre as prateleiras da C.Sampaio, loja de discos que existia na Rua Virgílio Damásio, nº. 4, pertinho da Rua Chile. Comprou naquele tempo seus primeiros bolachões. “Comecei a comprar Moreira da Silva, comprei o primeiro disco de Martinho, o primeiro de Nara Leão, o primeiro de Marília Medalha, os primeiros de Elis Regina, o primeiro de Caetano, os três primeiros de Chico Buarque e Louvação, o primeiro disco de Gilberto Gil”, enumera. Bancário com 23 anos de carreira, Roberto inaugurou no bairro do Canela, no dia 13 de junho de 2001, a própria loja, que se tornou destino de fãs, colecionadores e artistas.

Agora, 15 anos depois, já nos Barris, a loja vai fechar – o movimento de clientes de longa data mostra que vai deixar a mesma saudade que aquele jovem rapaz veio a sentir da loja que era de parentes de sua mãe. A todo momento entra mais um, olhando vitrines, comprando mais um álbum, conversando um pouquinho. “Aqui se tornou um ponto de encontro de amigos, de artistas”, conta Roberto. Mal termina a frase, entra na loja a cantora Marcela Bellas, com a filha, Dulce. “Hoje Hamilton [Reis], do Barlavento, esteve aqui comigo; Bule-Bule. Paquito, saiu daqui tem 10 minutos”. Na alegria ou na tristeza, a Pérola Negra está sob o signo da reunião, mesmo quando está encerrando as atividades. “É esse ponto de encontro de colecionadores, de amigos, se tornou uma confraria para bate-papo também. Tanto que um dos frequentadores vinha chegando, estavam dois amigos sentados, ele disse: 'está chegando mais uma viúva'. Ele criou um grupo, são as 'viúvas da Pérola Negra'”.

Dias de festa

Quinze dias antes do fechamento, no último dia 13, os amigos organizaram uma farra na loja, a título de um “bota-fora” adiantado, usando a área externa, no pátio do Shopping Colonial, em frente a Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Uma barraca em frente forneceu as bebidas, resolvendo a pendência etílica. Neste sábado, quando realmente a Pérola Negra cerrou as portas, outra festa, para que tudo terminasse em samba. É assim desde o início: foram realizados diversos eventos, como lançamentos de álbuns. “Falando em nível nacional: Luiz Melodia, duas vezes Chico César... Aqui da Bahia: Bule-Bule, Walmir Lima diversas vezes, Roberto Mendes, Mariene de Castro”, cita, enquanto retira da parede uma fotografia com a santamarense, que divulgava seu primeiro CD, Abre Caminho. Muitas outras recordações estão espalhadas aonde quer que se olhe, aos pés de uma imagem de Santo Antônio, padroeiro da Pérola.

Não é a primeira vez que a loja sofre um revés. Com alto custo de aluguel e já sentindo os impactos da queda das vendas, tiveram que sair da Rua Marechal Floriano. “Dessa vez, foi o produto que eu trabalho que nos levou a uma decisão pen sada. Desde agosto foi estudado entre eu, minha filha, minha esposa. No Canela, tinha indenizações, funcionários. Aqui, já foi uma coisa mais planejada. É o fim do CD. Eu tenho uma clientela de colecionadores e a loja praticamente vive disso”.

Público de nicho

Aliada à crise do mercado, está a fragilidade de ser um estabelecimento de nicho. “A loja sempre teve esse perfil de trabalhar com produtos diferenciados, que você não vai encontrar em outros locais. Mas a indústria fonográfica passa por um momento ruim, e a Pérola Negra não se encaixa hoje no perfil das grandes gravadoras. Não vendo músicas de pastores, de padres, música gospel; não vendo música de baixo nível, como é feito aqui na Bahia e em todo o Brasil”. Um dos destaques da loja é o foco na produção local e regional. Uma das seções, batizada de “O que é que a Bahia tem”, chegou a ter 130 álbuns. “O número de lançamentos da música independente da Bahia caiu bastante. Os artistas não passam por um bom momento. Isso de uns quatro anos para cá”, avalia.

Sócia do selo baiano Garimpo Música, que é fornecedor da Pérola desde 2007, quando surgiu, Soraia Oliveira também sentiu as mudanças, que igualmente afetaram o seu lado na cadeia de produção. “A gente vem com um histórico da redução do disco físico há muito tempo. Eles eram uma loja de resistência. A gente percebe que parcela do público ainda compra disco físico, mas ele funciona hoje mais como um cartão de visita, um portfólio, para montar um kit imprensa. O grande público consome hoje pelas plataformas digitais”.

De selo fonográfico, a própria Garimpo se adaptou na última década. “Viramos uma agência de música, uma plataforma de projetos musicais”, define Soraia, que recentemente recebeu devoluções de discos que não estavam saindo das prateleiras. “O legado da Pérola Negra é que ela reunia tudo. Você achava um disco de Maria Bethânia e do BaianaSystem. É lamentável”.

Enquanto isso, a loja segue com seu expediente normal, das 9h às 19h, com uns objetos encaixotados aqui e ali. Os velhos frequentadores sentirão falta de Corina Sampaio, 63, esposa de Roberto, que deixou o trabalho na loja para fazer uma cirurgia no quadril. De presença sutil, sempre ao lado do marido falante e expansivo, ela é mais do que auxiliar e construiu conjuntamente a história da Pérola Negra, quando ainda surgia no Canela. “Desde sempre. É um projeto a dois. Justamente porque estávamos pensando em um projeto da gente e a ideia surgiu pelo conhecimento e o amor que ele tem pela música”.

Ciclo fechado

Roberto se diz tranquilo em relação ao fechamento da loja. Não é o caso de Corina.“Eu vou responder diferente: eu me sinto muito triste, porque minha vontade é que a gente continuasse, viável financeiramente, e que a gente continuar com nosso projeto. De vender boa música, de boas diversões, de ter contato com bons artistas. Isso para a gente é muito triste”. Há em comum, porém, a certeza de que é hora de sair de cena. “Nunca pretendemos ser grandes, ganhar muito dinheiro vendendo música de massa, de sucesso. E sobrevivemos até agora com dignidade, sem endividamentos. Lutando, porque cultura e arte no nosso país tem certa dificuldade, mas a gente conseguiu e estamos aqui. Agora está sendo impossível continuar”.

O casal se conheceu em 1978, na Ilha de Itaparica,“na porta do candomblé de João Caicó”, como lembram em uníssono. Antes da loja, ela trabalhava na empresa de engenharia do irmão. “Mas aqui foi o melhor trabalho que tive”. Mesmo saudosa, Corina conta que se sente realizada. “Foi enriquecedor, conhecemos muita gente bacana, muito artista maravilhoso, muitas pessoas ligadas à cultura, à música; tivemos acesso a muita coisa boa, que fica fora da mídia. Pessoas incríveis que, infelizmente, não tem uma vitrine, não tem quem leve. A gente fez esse trabalho pelo artista da Bahia”.

Já passava das 19h quando entrou na loja Rafael Galeffi, 30, músico do grupo Matita Perê. “Engraçado que a gente ia fazer um pocket [show] aqui para lançar o CD novo”, comenta. “Conheço a loja desde o Canela, quando eu estudava na Escola de Música. Sempre fui lá, não só para comprar disco, mas para tomar um café, encontrar os amigos. E também comprar discos”, conta. Àquela altura, Roberto já deveria ter virado a placa, indicando que a loja estava fechada. Mas tudo flui, Rafael circula, escolhe um disco, e as coisas permanecem como estão. Até o último dia 28.

