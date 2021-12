Felwine Sarr: "Não há lugares seguros para africanos"

Enquanto boa parte do setor financeiro da África vibra com os enormes investimentos em infraestrutura que a China faz no continente, o escritor e economista senegalês Felwine Sarr apresenta uma pauta diferente. Ele propõe que os cidadãos dos 54 países africanos se dediquem a desenvolver um novo modelo de sociedade, à margem do capitalismo. Essa é uma das ideias do livro Afrotopia, que ele está lançando no Brasil. Antes de fazer uma palestra na Aliança Francesa, em Salvador, no último dia 8, ele conversou com a Muito. O escritor também falou sobre a experiência de catalogar, junto com uma historiadora francesa, cerca de 90 mil objetos de arte de diferentes países africanos que foram roubados pelos colonizadores europeus. A França, que concentra 85% desse material, já se comprometeu a devolver todos os artefatos até 2024. Outros países estão debatendo o assunto. Durante a conversa, Sarr também deu suas impressões sobre a preservação de tradições do continente na diáspora africana, comentou a violência enfrentada pela juventude negra no Brasil e nos Estados Unidos, a existência da escravidão na Líbia e demonstrou esperança de que as novas gerações de africanos consigam aprofundar as conquistas democráticas que a maioria das nações começou a implementar desde que as potências europeias perderam o controle sobre suas ex-colônias. Um processo que terminou há menos de 50 anos.

Como foi a experiência de trabalhar na catalogação de obras de arte africanas roubadas do continente e que estão sendo devolvidas pela França? Quantas foram recuperadas? Que países são mais resistentes a fazer o mesmo?

O trabalho que fiz com a professora de arte francesa, Benedicte Savoy, se limitou à França. Fizemos um inventário de cerca de 90 mil objetos africanos que estavam em museus franceses, isso representa 85% dos objetos retirados do continente africano. Há outros na Bélgica, Alemanha, Inglaterra. Há mais de dois mil objetos na Ásia, no Iraque, é um fenômeno global. Alguns objetos foram retirados durante expedições militares. É uma questão antiga. Após a Independência, países como Nigéria, Argélia, Etiópia, Benim, reclamam esses artefatos e os países europeus sempre disseram que não. Em 1970, foi assinada uma convenção da Unesco que proibia o comércio de obras de arte roubadas, mas os países europeus só assinaram 20 anos depois, sem retroatividade. Eles sempre tentaram se esquivar do tema ou postergar, mas o debate voltou há um ano. Nós estamos fazendo a historiografia dos objetos, de onde eles são, quantos são, como foi feita a captura, assim podemos mudar a narrativa. A narrativa deles é que os objetos foram comprados, sem qualquer violência. O nosso trabalho de pesquisa mostra o contrário. O segundo ponto é a possibilidade de dizer de que países africanos saíram os objetos e onde eles estão. Nós demos uma lista dos objetos desaparecidos e eles podem declarar onde estão os objetos e quando eles serão devolvidos. A França aceitou devolvê-los. Minha esperança é que os países asiáticos façam suas alegações a partir desse trabalho. A Alemanha já está devolvendo objetos e a Holanda também, mesmo antes de declarações oficiais de seus governos. Na Bélgica e na Inglaterra há um debate. Há progressos.

Pode dar exemplos de peças que estão sendo recuperadas?

Temos máscaras de bronze típicas do Benim, mas que também são encontradas na Nigéria. Elas são muito importantes no legado dos reinos Yorubá e Ifé. Os colonizadores britânicos as levaram para museus daquele país. Na França também há algumas. Nesse caso, são máscaras do reino de Abomei. Em 1892, os colonializadores franceses derrotaram as forças do rei de Abomei e levaram essas máscaras para a França. Elas são provas das habilidades do povo Abomei e são muito importantes para que os jovens africanos tenham pistas sobre a história de seu povo naquele espaço.

O senhor pode explicar o conceito Afrotopia e dizer quando começou a se interessar pelo assunto?

É a utopia africana. O sentido profundo de utopia é o lugar ainda não atingido. Eu comecei a pensar nisso dando aula para meus alunos na universidade. Depois, eu tinha a sensação de que toda a teoria sobre desenvolvimento econômico moderno era muito mutável e consiste na principal ou mais urgente tarefa que não é como alcançar o desenvolvimento econômico da sociedade, mas o desafio de decidir em que modelo de sociedade você quer viver, como desenvolver o mundo e ao mesmo tempo como articular a economia com a cultura e com as questões ecológicas. E isso é muito importante para reimaginar e repensar a África capaz de determinar o seu próprio futuro. Por isso, eu penso na Afrotopia, um lugar onde o crescimento está em aberto, onde refletir de novo como colocar o foco na humanidade.

Assim como a América Latina, a África vai tentar se desenvolver em um momento em que as mudanças climáticas estão no centro do debate mundial. Como os países africanos estão lidando com a perspectiva de crescer ao mesmo tempo em que mitiga os efeitos da ação humana sobre a ecologia?

Se você repara no aquecimento global, a África contribui com apenas 4% das emissões. Se você olha para os países africanos, nós temos muita área agricultável. Temos muitos recursos naturais, um terço dos recursos minerais da terra. E os países africanos são os menos industrializados. Isso significa que eles podem mudar a geração de riqueza com a industrialização aprendendo as lições desses dois últimos séculos, como as turfeiras [terrenos pantanosos que absorvem grandes quantidades de gás carbônico. Na África, há grandes turfeiras na bacia do rio Congo e no delta do rio Níger]. Eles podem construir uma economia verde ou uma economia azul [baseada na exploração sustentável dos oceanos]. Eles têm recursos. Terra, população jovem. Há alternativas como as famílias sociais [modelo de fazenda em países europeus em que o trabalho rural é feito por excluídos sociais, como deficientes físicos, viciados, pequenos infratores ou mão-de-obra sem qualificação]. Há maneiras de responder às demandas sociais sendo menos prejudicial ao meio ambiente. Acho que podemos atingir ambos objetivos.

O senhor defende a ideia de uma África auto-governada, sem influência forânea. Mas a China tem aumentado significativamente a sua presença no continente, em diversas formas. Não teme que haja no futuro um novo colonialismo?

Não sinto isso. Os chineses estão na África pelos seus próprios interesses materiais. Eles negociam e barganham com os governos nacionais africanos no contexto de uma relação assimétrica. Assim como os empreendimentos europeus, beneficiam-se dos recursos, não pagam integralmente os impostos e o benefício para os países africanos é muito baixo. A questão é como a África vai ter força suficiente para negociar em termos de seu próprio benefício, com os chineses, com os europeus, os indianos, com aqueles que formam os Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O desafio é ter uma relação equilibrada, que beneficie primeiro os cidadãos africanos. Presidentes eleitos que tenham o apoio da população podem negociar em seu nome.

Os jovens estão cada vez mais impacientes para terem uma democracia real. Os jovens estão cada vez mais impacientes para terem uma democracia real.

Os atuais líderes africanos têm a compreensão de que os países do continente devem se unir para negociar melhor com os outros blocos econômicos?

Eles já fizeram isso algumas vezes. Em termos de mudanças climáticas, sim. Às vezes, nas Nações Unidas, quando eles têm interesses em comum, eles também se unem. A questão é que a juventude africana sonha com o pan-africanismo. Mas os líderes africanos querem manter um pouco de sua soberania nacional. Os presidentes do Senegal, Gana, Gâmbia, por exemplo, têm conflitos de interesses entre seus negócios privados e as sociedades de seus países. Acho que eles representam mal os interesses nacionais. Eu espero que seja uma questão geracional e que as próximas gerações de líderes ponham mais foco nessas aspirações.

Parece que a época dos tiranos longevos está chegando ao fim... quer dizer, de longe há impressão que a democracia está avançando no continente…

Se você olha os últimos 25 anos, a maioria dos países africanos conseguiu eleger democraticamente os seus presidentes, com menos regimes autoritários. Se você compara desde a independência até os dias atuais, houve muito progresso. E os jovens estão cada vez mais impacientes para terem uma democracia real. Em Burkina Faso, a juventude derrubou um presidente [Blaise Campaoré] que renunciou depois de ficar 27 anos no poder. Houve rebeliões também no Sudão e este ano na Argélia [Em fevereiro, o então presidente Abdelaziz Bouteflika teve que renunciar à candidatura a um quinto mandato depois de 20 anos no poder]), dentro do que se chama primavera árabe. É complicado avaliar no que vai dar, mas há uma profunda aspiração para que se organizem regras mais justas. Há um grande progresso, a questão é que isso não costuma ser linear. Há avanços e retrocessos.

Se desconsiderarmos a África do Sul, a Nigéria e Angola, o crescimento econômico africano no ano passado foi de 5%, acima da média mundial. A que podemos atribuir o bom desempenho em países como Senegal, Etiópia e Burkina Faso?

A chave é o investimento em setores da economia em que esses países têm vantagens comparativas. Normalmente, quando a economia global está no caminho certo esses setores são beneficiados. Sob meu ponto de vista, como economista, é uma tendência de longo prazo. Mas é preciso fazer políticas para que esse crescimento beneficie o grosso da população. Resolver a questão da desigualdade é muito importante.

A África costuma ser vista como a última fronteira do capitalismo...

Sim, mas eu não gosto dessa frase. Bom, é verdade que a África tem muitos recursos naturais, uma população e também um grau de investimento maiores do que a Europa e a Ásia. Mas eu não acho que seja uma boa ideia replicar o modelo neoliberal no continente. A África, com todo o seu potencial, deveria dizer: Ok, vamos ter um crescimento baseado em quê? Temos que ser muito cuidadosos com essa última fronteira do capitalismo e não jogar o mesmo jogo do capitalismo em nossas terras. Autonomia intelectual é importante nesse processo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, declarou recentemente que até o final do século a África terá uma população lusófona maior do que a do Brasil. Mas o governo brasileiro não aparenta ter, nesse momento, um interesse especial pelo continente. O senhor acha que as relações da África com a América do Sul poderiam estar em um melhor patamar?

A Europa é importante, pois é o centro financeiro. Mas é preciso aprofundar as ligações com outros espaços Há uma ausência de conexões. O mundo está crescendo na Ásia, na América Latina e na África. Mas o comércio da América do Sul é mais intenso com a Ásia. A Europa está em decadência, realmente. Do ponto de vista da economia e em termos demográficos. Em 2000, a maior taxa de população jovem estava na África. A experiência colonialista tem muito a ver com o panorama econômico atual da América Latina e da África. É preciso ver o que foi aprendido para que não se repita o colonialismo.

Conheço casos de pessoas da Nigéria e do Benim que redescobriram em Salvador aspectos de sua espiritualidade que eles haviam perdido Conheço casos de pessoas da Nigéria e do Benim que redescobriram em Salvador aspectos de sua espiritualidade que eles haviam perdido

A Bahia mantém aspectos culturais da cultura africana que não estão mais presentes no outro lado do oceano. Como vê a representação da África aqui?

A experiência da diáspora é muito interessante para mim. O colonialismo borrou ou diminuiu muitas tradições do povo africano. Conheço casos de pessoas da Nigéria e do Benim que redescobriram em Salvador aspectos de sua espiritualidade que eles haviam perdido. Aspectos culturais podem renascer. Mas assim como aqui há o candomblé alguns espaços da diáspora na Ásia, como a Índia, mantêm aspectos culturais que não existem mais no continente africano.

Há uma declaração sua de que os africanos não devem ter a Europa como referência. O filme Pantera Negra traz o conceito de afrofuturismo e acabamos de falar sobre o legado africano na Bahia. Como o senhor projeta a África em algumas décadas?

Eu não sei, é uma questão difícil imaginar o futuro. O futuro, às vezes, chega em formas que você não pode configurar. O encontro de culturas produz coisas novas. Eu estou interessado na ideia de multiplicidade de arquivos. Eu tenho estudado arquivos dos últimos cinco séculos. Há muitos arquivos ricos em todo o mundo. Na Índia, em países africanos há arquivos muito úteis que podem produzir novas formas de políticas, de estatística, de economia, de lidar com a realidade. Minha esperança é que a África seja um lugar de sínteses. Ter todos os legados possíveis e criar novas sínteses. Para mim, a história é o presente, o legado está aqui. Em pouco tempo, coisas são perdidas, coisas são mantidas. A questão é em quem vamos nos transformar e em que fontes vamos confiar. Para isso, temos que reunir todo o legado disponível. A meu ver, o projeto é ter responsabilidade sobre a humanidade, não apenas os africanos. A aventura humana está aqui. Nossa tarefa é trazer um novo nível de conhecimento para ter responsabilidade sobre nós mesmos e ao mesmo tempo ter responsabilidade sobre a humanidade. Nossa proposta é melhor do que o capitalismo, é melhor para o meio ambiente.

Aqui no Brasil, o governador do Rio de Janeiro disse que os policiais iriam mirar os suspeitos “na cabecinha” e atirar. O ministro da Justiça enviou ao Congresso um projeto de lei que permite aos policiais, entre outras coisas, não serem processados por mortes, se no momento dos disparos eles estejam sob o efeito do medo, susto ou emoções violentas. O Brasil está caminhando para o que Achille Mbembe descreve como necropolítica?

Absolutamente. Eu estava no Brasil há um ano no Flux Festival e havia muitas pessoas da favela, da periferia e o tema que surgiu foi essa licença para matar jovens negros pobres mesmo quando a situação não está clara. Esse imenso poder dado às forças de segurança. Assim como nos Estados Unidos, onde surgiu a campanha Black Lives Matter (Vidas negras importam). Os negros como alvos da violência, da violência política. O primeiro ponto é a desigualdade social. Quando você cria desigualdade, cria insegurança. Há espaços onde a dissolução dessa necropolítica é mais urgente. O Brasil é um desses lugares, assim como os Estados Unidos.

Na Líbia, homens negros estão sendo capturados e vendidos como escravos, em 2019. Como isso é possível?

É muito simples. O Norte da África, Líbia, Tunísia, Marrocos, vendeu escravos durante séculos para o Oriente Médio. E eles nunca fizeram uma reflexão sobre o seu racismo histórico, sobre o antigo imaginário. Eles nunca se libertaram da ideia de que ao escravizar negros eles não estavam escravizando seres humanos. Há muito racismo nesses países, mas eles não reconhecem. Há dois anos, a Tunísia reconheceu oficialmente as práticas racistas que sempre eram negadas. Se você vai ao Golfo Pérsico, há muitas histórias de mulheres negras trabalhando como empregadas domésticas que sofrem terrível violência. Não há lugares seguros para africanos.

