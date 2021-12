Feizi Milani: "Um problema maior do que a depressão é o individualismo"

Uma pesquisa divulgada recentemente pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) indica que o número de suicídios entre adolescentes brasileiros subiu 24% entre 2006 e 2015, na contramão das estatísticas mundiais. Médicos e psiquiatras consideram que isso pode derivar de uma menor mascaração da causa mortis no atestado de óbito. O tema, que sempre foi tabu, levou o Ministério da Saúde a emitir pela primeira vez em 2017 o Boletim Epidemiológico de Tentativas de Suicídio e Suicídios Consumados no Brasil. O médico, professor e terapeuta Feizi Milani trabalha com crianças e adolescentes há quase 30 anos, quando a hebiatria (medicina de adolescentes) era virtualmente desconhecida. Ele conhece bem as angústias de quem está nessa faixa etária e decidiu deixar o atendimento clínico de lado para atuar em projetos que envolvem interação entre os jovens e o que chama de “adultos sãos”, que sirvam de modelo para quem está começando a criar a sua trajetória de vida. Em entrevista à Muito, Milani fala sobre a importância da disciplina dos pais, de sua presença ao lado dos filhos, e conclama os adultos a uma terceira alternativa, que não significa negar o suicídio nem transformá-lo em tema de conversa: o desenvolvimento da resiliência e o que pode ser feito para lembrar aos adolescentes que essa fase da vida é apenas parte de uma jornada longa como uma prova de triatlo, cheia de altos e baixos.

O senhor faz palestras sobre “adolescer em um mundo adolescente”. O que quer dizer com isso?

A adolescência é uma fase da vida humana marcada por várias mudanças aceleradas e também por altos e baixos, por sinais de maturidade e ao mesmo tempo de imaturidade. Analisando a situação da sociedade global, a gente vê muita coisa semelhante. Avanços e retrocessos, uma série de indefinições e incertezas, a busca de um sentido maior para as coisas, crises que eclodem de repente. Ao mesmo tempo, toda essa instabilidade e as variações de humor do adolescente sinalizam que ele está avançando para a maturidade. E os pais muitas vezes esquecem disso. As pessoas acham que na sua adolescência não deram trabalho algum. Eu digo vamos chamar os seus pais para saber se é isso mesmo. Uma coisa é a percepção do jovem, e outra a dos pais. Toda essa turbulência é um sinal de que a maturidade está chegando. O mesmo acontece com a sociedade global. É possível discernir hoje vários processos de integração dos povos. Enquanto, de um lado, se tenta estabelecer barreiras, de outro, barreiras são superadas. Isso que se caracteriza como um mundo adolescente.

Mas o mundo tem ciclos. Enquanto para um indivíduo o processo é nascer, crescer, amadurecer e envelhecer, o que às vezes é uma volta à infância, a sociedade dá várias voltas…

Dá voltas e também evolui. Os processos históricos são longos. A gente tem que analisar em termos de milênios. Ou de séculos. A história humana se dá em processos de integração cada vez maiores.

Quando surge a hebiatria? A adolescência é uma construção? Há quem considere que os jovens nessa faixa etária estão sendo mimados, uma vez que há pouco tempo as responsabilidades eram assumidas aos 13, 14 anos… e como o seu trabalho com adolescentes foi desembocar nessa nova fase, de palestras?

Quando eu fiz os primeiros cursos sobre a saúde de adolescentes não existia o conceito de hebiatria nem residência médica na área. Eu fui da primeira turma formada pela Organização Pan-americana de Saúde (OPS). Fiz o doutorado, mas nunca fiz a especialização para ter o título, mas tenho quase 30 anos trabalhando com adolescentes. Sou médico, mas não me defino como hebiatra. Não estou preocupado com isso. Nos últimos anos, me afastei da clínica médica, me capacitei em terapias e hoje estou muito mais nesse campo da psiquê, da cura emocional. É verdade que a adolescência nem sempre existiu. É uma invenção relativamente recente. Em algumas sociedades tradicionais, até hoje você tem as crianças e quando a menina ou o menino atinge uma certa idade ou estatura, passa por alguns rituais e quando volta é uma mulher ou um homem. Já pode casar, constituir sua família. Há esse discurso que se popularizou, da explosão hormonal. De fato, existe essa explosão, há mudanças significativas no cérebro, mas todo esse conjunto de coisas que a gente chama de adolescência é uma construção, um construto sociocultural. Não estou dizendo que seja falso. Apenas que existe uma influência fortíssima da cultura, pois os hormônios não explicam. Os hormônios que desencadeiam as mudanças físicas da puberdade sempre existiram. Mas não existia isso que a gente chama de “aborrecência”, essa rebeldia, insatisfação, tédio, preguiça, que as pessoas rotulam de adolescência. Os estudos sobre a adolescência surgem após o término da Segunda Guerra Mundial, quando eclode com muita clareza o fenômeno da delinquência juvenil. Você tem a Europa toda destruída, países em crise econômica, sem oportunidade de emprego, sem meios de integração dos jovens à sociedade. E os jovens começam a formar bandos, fazer vandalismo. Isso chama a atenção das autoridades e dos pesquisadores e vai delineando o campo da hebiatria.

Os hormônios que desencadeiam as mudanças físicas da puberdade sempre existiram. Mas não existia isso que a gente chama de aborrecência Os hormônios que desencadeiam as mudanças físicas da puberdade sempre existiram. Mas não existia isso que a gente chama de aborrecência

Sua explanação sobre o construto sociocultural da adolescência ajuda a tornar mais explicável o fato de que em alguns países do oriente os adolescentes se casem?

Pode ser. Há muitos fatores envolvidos. Lembre-se de que no Brasil, no tempo das nossas avós ou bisavós, era perfeitamente normal se casar com 13, 14 anos. Com 18 anos, uma mulher já tinha três, quatro filhos, mas também a expectativa de vida não passava dos 40. O ciclo da vida era esse. Nessas outras sociedades a expectativa de vida era bem baixa. Então, as coisas se antecipam. Por outro lado, havia restrições ao acesso da mulher à educação. Quando se inicia o processo histórico de busca da igualdade, e isso obviamente tem muito a ver com o acesso à educação, o período de escolarização funciona como um fator protetor. Nos países economicamente mais privilegiados, cada vez se estica mais o tempo em que o jovem passa como estudante. Tem uma finalidade de adiar a entrada no mercado de trabalho. Na Europa, é comum que os jovens emendem a graduação com o mestrado e em seguida o doutorado. Quando vai começar a procurar emprego já tem 30 anos de idade. E a economia necessita disso, senão a carga de desempregados seria altíssima. Hoje em dia, com tudo que conhecemos sobre direitos humanos, não condiz mais que haja restrições à educação da mulher, independentemente da cultura. Certos valores universais têm que ser respeitados mesmo que aquela cultura seja modificada. A circuncisão feminina é um exemplo do que não é aceitável.

Em relação ao mercado de trabalho, no Brasil a maioria dos jovens não tem a oportunidade de deixar para procurar trabalho aos 30. Como está a cabeça do adolescente que, além de não encontrar trabalho, não tem noção das carreiras que vão continuar existindo em alguns anos? Antes, a crise era na hora do vestibular. Agora, as profissões estão deixando de existir…

A maioria das famílias, isso inclui os jovens, ainda não entendeu exatamente o que está acontecendo. E isso é grave. Não entendeu que há uma série de mudanças que são irreversíveis. Num primeiro momento podem ser bastante dolorosas para vários grupos dentro da população, mas a gente tem que buscar formas de se adequar. O próprio sistema educacional ainda é muito deficiente e atrasado em relação a isso. Já não responde às demandas e expectativas da juventude. Nós temos no Brasil inteiro milhares de escolas sendo fechadas. Uma diminuição no número de matrículas no ensino médio. A tal da geração nem nem. Nem estuda nem trabalha. Porque são jovens que não veem na escola um espaço em que ele sinta que está se preparando para a vida adulta, a vida profissional. O conteúdo do ensino escolar muitas vezes é dissociado da realidade. As mesmas matérias que eram dadas há 50, 100 anos. Às vezes com um vídeo, um computador, mas o mesmo conteúdo da mesma forma descontextualizada. O que é importante é o conteúdo que vai cair na prova. Com certeza, isso se reflete num cenário de desmotivação, desesperança, desilusão. Socialmente falando, o grande risco disso é que eles se tornem vulneráveis a grupos extremistas, a propostas radicais, ao crime organizado, ao narcotráfico. Existe, de um lado, essa desilusão, de outro, a cultura da ostentação. Se a coisa mais importante é adquirir bens e não há uma forma cidadã de alcançá-los, os fins justificam os meios e eles vão atrás de qualquer coisa.

Além da carreira profissional, quais são os temas que mais estão angustiando a juventude?

Eles estão sofrendo um nível de angústia que não conseguem entender nem expressar. Não é somente uma angústia individual. Temos muitos adolescentes, e crianças também, que no microcosmo de sua vida familiar, escolar, está tudo bem. Mas você identifica nesses jovens uma angústia que eles estão absorvendo do macrocontexto. Essa angústia vem, eu acredito, de uma falta de clareza de muitas coisas. Desde que nasce, o ser humano precisa de limites. Nós precisamos saber até onde ir. Não é porque alguém está me vigiando ou vai me punir. É saber que aquilo não é digno de mim. Os desejos humanos podem ser infinitos e as pessoas deixaram de buscar o que necessitam para ir atrás daquilo que desejam. Os jovens estão angustiados sem saber por quê. Na universidade, há uma noção de que é preciso tirar a nota máxima. De que essa nota é um direito inerente e de que se a pessoa não a tira ela não presta. É um paradoxo porque é uma geração que cresceu com os pais tentando fortalecer a autoestima. Mas não entenderam o que é autoestima saudável. Não se deve elogiar o resultado, mas o esforço, o empenho, a concentração, o desejo de melhorar. Com isso, você não cai na dualidade de que ou é o melhor ou é um fracassado.

As pessoas acham que o propósito da vida é ser feliz. Isso não dá certo porque o propósito não é esse. Ser feliz é consequência da vida que você leva As pessoas acham que o propósito da vida é ser feliz. Isso não dá certo porque o propósito não é esse. Ser feliz é consequência da vida que você leva

Sempre foi tabu falar em suicídio, mas com as redes sociais acompanhamos casos de suicídio de adolescentes. Como os pais devem lidar com isso?

O suicídio é a expressão máxima dessa angústia difusa. As pessoas acham que o propósito da vida é ser feliz. Isso não dá certo porque o propósito não é esse. Ser feliz é uma consequência da vida que você leva, se é uma vida que tem sentido, dedicada a algo maior do que você mesmo, um ideal, o serviço à humanidade. Ao contribuir para a felicidade dos outros, você encontra a sua própria felicidade. E que inclui também momentos de tristeza, altos e baixos. O suicídio tem uma característica epidêmica. Quando ocorre um suicídio em uma família, uma comunidade, é preciso fazer imediatamente uma intervenção educativa porque a tendência é que depois ocorram outros. As pessoas observam que aquele que era um zé-ninguém de repente virou assunto por duas semanas. É uma forma horrível, trágica, de alcançar essa fama. Mesmo não usufruindo dela. É assustador ver que no mundo as estatísticas estão mostrando um declínio nas taxas de suicídio em geral, mas entre os adolescentes brasileiros a taxa está aumentando.

A que se pode atribuir isso?

É possível que a subnotificação esteja diminuindo. Quando se preenche a declaração de óbito tem que se explicitar a causa. As famílias pediam aos médicos para não colocar suicídio. Isso revela o fracasso das estratégias adotadas. Primeiro, não se falava no tema. E agora a estratégia é vamos falar de suicídio. Proponho um terceiro caminho, não negar nem falar de suicídio. Vamos falar do que se contrapõe ao suicídio, de resiliência. Como você resiste às adversidades da vida. Como se levanta depois de uma queda. Como se reorganiza emocionalmente. De aprender a gratidão. Pode soar religioso, mas a neurociência diz que enquanto você estiver ocupado com sentimentos de agradecimento as vias neurais que são ativadas para a tristeza ou para a ansiedade são bloqueadas. Eu não vou sentir tristeza nem ansiedade, que são duas possíveis causas da depressão e do suicídio. Precisamos aprender a ser mais gratos. O que se vê na adolescência hoje é um descontentamento permanente. E os pais não ensinam a agradecer, a reconhecer tudo de bom que aconteceu.

O fato de o jovem obter o que quer da família com muita facilidade não pode levá-lo à frustração no mercado de trabalho e na vida, já que ele vai ter que esperar pela decisão de outras pessoas?

Não existe excesso de afeto, mas tem que vir acompanhado de disciplina. São os dois lados da moeda que a gente chama de amor. É preciso pôr limites. Aceitar que como pai ou mãe você vai ser chato. Mas pessoas não querem ser chatas. Elas querem ser populares. Mas têm que assumir a responsabilidade de dizer não, de cortar o celular. Pais não são amigos dos filhos, são pais. A cultura brasileira é superprotetora, paternalista. Se os filhos não passarem por perrengues, aborrecimentos, nessa etapa em que podemos estar do lado e dizer ‘filho, é assim mesmo’, e deixar ele resolver, com o nosso apoio, quando eles vão aprender isso? Surgiu essa moda de ser amigo dos filhos, como contraponto ao autoritarismo dos pais. Saímos desse autoritarismo para a tirania dos filhos, que é muito mais danosa do que a outra opção. Eu preciso ser pai. Se eu for amigo dos meus filhos quem vai ser o pai? Tem que assumir o papel, ser um pai afetuoso, presente, aberto ao diálogo, que tenta compreender, mas não esquece que a posição é de pai.

O seu livro trata do conceito de saúde. Explique do que se trata.

Até hoje não existe uma definição universalmente aceita e suficientemente sólida do que é saúde, mas nós temos uma lista de milhares de doenças e a cada dia a medicina descobre mais alguma. A medicina se desenvolveu focando as doenças e não a saúde. A psicologia se desenvolveu no campo da psicopatologia, dos distúrbios psicológicos e não do bem-estar psicológico. É muito recente o que se chama de psicologia positiva, que foram os primeiros estudos sobre a felicidade. Estudar a infelicidade não leva ninguém à felicidade. Esses novos estudos trazem coisas revolucionárias. No campo da saúde, vários estudiosos estão tentando a mesma coisa. Não falar do que causa a doença, mas o que pode nos levar à saúde. Esse enfoque positivo, propositivo, construtivo, precisa ser levado para as temáticas do adolescente. Quando eu digo que ao invés de falar de suicídio vamos falar de resiliência, de gratidão, é porque são coisas que se a gente desenvolver e praticar, a ideia de suicídio é minimizada.

Como ensinar a resiliência?

Mostrar para os filhos que a vida não é uma corrida de 100 metros, parece mais uma prova de triatlo. O objetivo não é chegar em primeiro, é concluir a prova. É preciso ensinar os nossos filhos a transcender. Olhar por uma perspectiva mais ampla, olhar para o futuro. Pode ser pela espiritualidade, mas também através da meditação, um recurso poderosíssimo para transcender. Quando você transcende, enxerga que uma coisa está ruim, mas as outras coisas estão boas. Que não vai durar para sempre. A arte também é importante. Consumir e fazer arte. Transformar sua dor em poesia. Contemplar a natureza. Conectar-se com algo maior. Um problema maior do que a depressão é o individualismo, a crença de que eu me basto. De que eu posso ser feliz por mim mesmo e, consequentemente, resolvo meus problemas sozinho. É preciso aprender que estamos conectados e que o que afeta um afeta o outro.

adblock ativo