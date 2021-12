Feito à mão

Convém a um tempo em que a arte vira notícia pelo seu valor de troca, a descoberta do artesanato. Nada mais radicalmente contrário a uma obra conceitual, sobrevalorizada internacionalmente, do que o produto de um trabalho em que a matéria-prima prima sobre o conceito. É assim na azulejaria de Nadja Serva e Marlice Almeida, prova de que a face oculta de uma peça é tão importante quanto a sua superfície. Ou no trabalho de Osmundo Teixeira, autor de santos que conectam tradições nordestinas a uma releitura do barroco português. É assim também com as figuras metálicas de Alessandro Teixeira, para quem a forma é apenas uma versão do fundo. Ou para Nádia Taquary, cuja criação é movida por ecos de um Brasil do passado, mas cujas marcas, boas e ruins, ainda persistem.

Para muitos, o artesão ainda é entendido como uma versão incompleta do artista. A Muito conversou com profissionais cujas peças, ideias e trajetórias revelam que a relação entre o artístico e o artesanal pode ser muito menos excludente do que se imagina.

Do espírito ao barro

Não é influência, nem inspiração, muito menos imitação. Na verdade, está mais próxima de uma apropriação e inventiva a relação do santeiro Osmundo Teixeira com o Barroco. Seus primeiros desenhos foram de santos, ainda na infância. Não tinha modelos e fazia tudo de cabeça. O barro, ele conheceu por meio de vizinhos que fabricavam panelas. A "primeira individual" foi aos 10. "Eu nasci com essa tendência inexplicável para o barro. Sempre tive uma visão escultórica das coisas".

Apesar de ter uma prima artista plástica e lembrar das rendas de bilro da avó; estímulo familiar, nem de amigos houve. "Eu não fui induzido, fui aliciado. Não tive influência de ninguém para me tornar um artista".

