Feira do Mapa

"São matérias-primas que se transformam em tesouro”, explica o produtor Gilberto Monte sobre o nome da feira Pedra, Papel, Tesouro, que surgiu de um ato falho durante a criação do projeto. Era para ser escrito o nome da brincadeira “pedra, papel e tesoura”, que, inclusive, Cora Vilar Monte, 8, e Nina Gobbo, 8, podiam muito bem estar brincando. Ao invés disso, em março, ambas fizeram parte dos cerca de 35 artistas expositores da feira que reúne, mensalmente, obras em impresso, ornamentação com plantas, cerâmicas, culinária, ilustrações, gravuras e peças de vestuário autorais no Palácio da Aclamação, no Campo Grande.

O leão rabiscado em papel amarelo por Cora Vilmoon, nome artístico da jovem artista, encantou Nara Dourado, uma das visitantes. “Achei autêntico”. Ao receber o elogio, a pequena parece não se impressionar muito, com um ar de quem sabe o potencial que tem. Ela é filha da artista visual Mayra Lins, uma das organizadoras da feira, mas garante que sua relação com o desenho é bastante pessoal. “Eu que fui criando meu próprio estilo”, contou. Nara, que é formada em artes visuais e visitou a feira pela segunda vez na última edição, saiu satisfeita, com um adesivo (também de leão) no rosto. “Nem que eu não venha para comprar, este é um momento de troca de ideias, de energia”.

Nara também é fã das comidinhas que são comercializada durante a Pedra, Papel, Tesouro. Além da exposição de obras no salão nobre, na entrada do prédio, há uma discreta praça de alimentação montada no jardim do palácio, com opções de lanches e doces. A Talo – Cozinha Vegana é a única empresa que está na praça desde a primeira edição do projeto. “O retorno é impressionante. Muita gente que descredibiliza a nossa comida chega aqui e percebe que ela é boa”, comemora Paulo Cordier, dono da marca. A ideia inicial era que fosse vendida apenas comida sem carne ou ingredientes derivados de animais. Mas, hoje, os carnívoros podem aproveitar também o cardápio da padaria Babette Artesanal.

Segundo Cordier, a exibição no evento tem se convertido em mais seguidores nas redes sociais da Talo. O mesmo efeito aconteceu nos perfis do coletivo Vão Livre, que expõe obras de reprodução com suporte em papel (fotografia, gravura). Eles estiverem no evento pela primeira vez em março e já notaram um aumento do público online. “Em primeiro lugar, penso que o que há de melhor na feira é o contato direto com o artista, e a diversidade”, diz Felipe Cayres. Para ele, que também é artista visual, o evento representa um comércio acessível para quem deseja consumir arte. O preço das obras do coletivo varia de acordo com a média do evento entre R$ 15 e R$ 50.

Para participar da exposição, no Vão Livre, Cayres entrou em contato com a produção por meio das redes sociais da Pedra, Papel, Tesouro – onde mais recebem pedidos para o processo de curadoria. Funciona assim: a organização faz contato com os artistas que já participaram de edições anteriores. Depois, abrem vagas remanescentes para quem os procura. “A verdade é que há muita gente interessada para pouco espaço, mas prezamos o fluxo de novos nomes [a cada mês]”, salienta Gilberto. Em março último, foram adicionadas ao projeto apresentações musicais ao vivo. Os artistas experimentais Ed Brazz e Vitor Dantas compuseram a primeira programação. Enquanto não aconteciam os shows, uma música baixa ajudava a tornar o ambiente ainda mais agradável para um passeio à tarde.

Bolha

“Quando existem muitos intermediários, esvazia-se o sentido da obra. Aqui há o contato direto com o artista. É como se, de fato, a obra fizesse sentido; quando ela comunica, atravessa a ponte”, descreve Mayra Lins, enquanto explica a uma visitante o conceito da Oge, empresa que trabalha com plantas e corais colocadas em suportes, além de gravuras. A realização da feira é de responsabilidade da Oge, mas tem a parceria do Movimento Contínuo, Projeto Ativa e da produtora Multi Planejamento Cultural. Foi no quintal da casa da artista, onde funciona a empresa, que ocorreu a primeira das quatro edições, em novembro do ano passado.

Gilberto conta que Mayra foi a “chave” da criação da Pedra, Papel, Tesouro. Ele explica a motivação do projeto: “Quisemos juntar uma série de pessoas que a gente tinha relação e admiração pelo trabalho em uma convivência onde pudessem apresentar seus trabalhos e que fosse também um espaço pessoal de troca”. Tratava-se, segundo ele, de um incentivo para continuar criando. Assim, os artistas começaram a dialogar e a sair do isolamento. “Às vezes, ficamos fechados no nosso processo de criação, sem contato com os outros artistas”, diz Mayra.

O mesmo vale para o público. “O que nós queremos é furar a bolha e atingir mais pessoas, não apenas os amigos ou os amigos dos amigos. É o ditado: água mole, pedra dura”. Para cumprir o objetivo, nas próximas temporadas os locais de exposição continuarão públicos e de fácil acesso. A ação integra o Projeto de Dinamização dos Espaços do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) – órgão que é responsável pela administração do espaço.

Apesar desse esforço de popularização, o que se percebe na feira é um público, em sua maioria, formado por “conhecidos” dos artistas ou por pessoas relacionadas ao universo da arte. Vinícius Moura, por exemplo, diz que levou as filhas de 1 e 5 anos para um passeio por ideia da esposa, que “mexe com artesanato”. E as meninas não estavam lá muito interessadas em apreciar as obras, mas o vão livre para brincadeiras fez o passeio valer a pena.

Ainda assim, o produtor comemora a quantidade de público, que ele estima chegar a dois mil por edição. “Aqui é um espaço onde se vai para alimentar a alma como um todo, tanto encontrar pessoas queridas quanto ouvir boa música, comer uma comida bacana e, principalmente, consumir arte”.

Pedra, Papel, Tesouro A quinta edição está marcada para os dias 8 e 9 deste mês, no Palácio da Aclamação, Campo Grande, das 11h às 19h. Grátis

