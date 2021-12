O mais novo centro gastronômico da capital baiana está sendo cozido em fogo brando. Com previsão de inauguração para o próximo dia 19, a nova Central de Abastecimento do Rio Vermelho, mercado conhecido como Ceasinha, voltará à cena ainda mais temperado. O espaço, que ganhou um projeto modernoso dos arquitetos André Sá e Chico Motta - que o deixou com cara de shopping center -, será devolvido aos baianos bem maior que o antigo. Serão 39 espaços a mais e uma praça destinada a abrigar a mais rica gastronomia. Daqui e do mundo.

Dos antigos e tradicionais boxes de hortifrúti, carnes, mariscos e pescados aos novos empórios gourmet, onde serão comercializados ingredientes locais e estrangeiros, a Ceasa ressurge com a ambiciosa missão de se tornar um ponto de encontro de baianos e turistas. Para variar o tempero, a Empresa Baiana de Alimentos S.A. (Ebal), responsável pela revitalização do empreendimento, agregou novos ingredientes às antigas marcas, como os restaurantes do Edinho e o Donana.

A nova safra, que estreará na feira chique, inclui nomes conhecidos, como os chefs Edinho Engel, Tereza Paim e Rodrigo Castro e a banqueteira Marta Góes. Marcas locais consagradas, como Caranguejo de Sergipe, Padaria Favorita e La Massima, também estarão lá. Dividida em seis setores comerciais, que incluem os segmentos de artesanato e pet shop; hortifrúti, empório gourmet e bazar; açougue e peixaria; floricultura e serviços, além de restaurantes e bares - estes num total de 26 -, a nova Ceasinha levou pouco mais de dois anos para ficar pronta e custou aos cofres públicos R$ 28 milhões.

Leia a matéria na íntegra na edição deste domingo

