Feijoada no Beco do Cirilo atrai celebridades

Jorge Aragão, Joel Santana, Acelino Popó Freitas... Na lista de clientes que já provaram – e repetiram – a Feijoada da Dida, no Beco do Cirilo, não faltam nomes de peso. Servida aos fins de semana, a iguaria é a mais concorrida da casa há 16 anos. O público cativo é formado por gente de todos os cantos da cidade.

Aos sábados, os pedidos começam a sair a partir do meio-dia; aos domingos, às 7h da matina. Não quer dar viagem debalde? Tente ser pontual, pois periga as panelas estarem vazias em questão de minutos. Precavidos fazem reserva por telefone. São duas as opções: a feijoada pequena (R$ 20) e a grande (R$ 30), porção que satisfaz até três comensais.

Há quem escolha levar a própria vasilha ou encomendar uma quentinha, o que acrescerá R$ 1 à conta. Nesses casos, o capricho é ainda mais generoso. Enquanto o pedido não vem, vale pedir um caldinho e assistir ao baba que rola num campinho vicinal. Mais uma dica: antes de empunhar garfo e faca, vá ao bar de seu João, pertinho dali, e sorva uma dose de milome (R$ 2). Reza a sabedoria popular que a dita infusão cai bem para encarar rangos pesados.

Dona das mãos que comandam a cozinha, Rosilda de Oliveira Lima, a dona Dida, 52, diz não ter segredos. “Aprendi sozinha, desde os 9 anos. Olhava um aqui, outro ali”, pontua, modesta. No início, ela e o marido, Carlos Augusto Nascimento Lima, 57, vendiam salgados no mesmo espaço. Hoje, dispõem de três funcionários e, não raro, precisam reforçar a equipe. Desce mais uma feijoada aí!

Feijoada da Dida Rua José Mariz Pinto, 46 – Estrada da Rainha – 71 3242-8193

Destaque Nos demais dias da semana, a Feijoada da Dida serve cardápios variados aos clientes. Às quartas-feiras, por exemplo, o cozido é a melhor pedida. Já às sextas, a tradicional comida baiana e suas delícia à base de dendê

