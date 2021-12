Fechamento de gráfica impede a circulação da revista Muito

A revista Muito, encartada aos domingos no jornal A TARDE, não circulará na data de hoje como edição impressa.

O motivo é o encerramento repentino das atividades da Plural Indústria Gráfica, unidade de Ipojuca-PE, onde a Muito seria impressa.



A empresa comunicou o fechamento de sua filial pernambucana em nota distribuída apenas na quinta-feira, dia 5, data em que a revista deveria estar finalizando sua fase de impressão.



Não houve tempo hábil para que o trabalho fosse feito em outra gráfica.



O Grupo A TARDE pede sinceras desculpas aos seus leitores, anunciantes e parceiros, ao tempo em que informa que os assinantes podem conferir a versão digital da revista, disponível em nosso portal (https://edicaodigital.atarde.uol.com.br/edicaodigital). A edição impressa, atualizada, circulará no próximo domingo, 15 de março.



Nossa Central de Atendimento está disponível para mais informações no número (71) 3533-0850.

