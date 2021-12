Febre de corrida

Deixar de cair na farra, sexta-feira à noite, por conta do treino no dia seguinte. Acordar às 5h da manhã, colocar um tênis e ir treinar. Correr 1 km a mais. Conseguir fazer o mesmo percurso em tempo menor. Mesmo sem ser atleta profissional, essa é a rotina de muita gente que abraçou a corrida de forma amadora, mas não menos disciplinada. É o caso da chef Isaura Castro, 30, que trocou a esteira da academia pelas ruas. Ela treina há três anos, já correu três meias-maratonas e prepara-se para percorrer, no ano que vem, os 42 km de uma maratona. Sair da linha, só depois de completar uma prova, como forma de recompensa. Aí o chope parece mais gelado, a sobremesa mais doce.

A primeira prova que Isaura correu foi de apenas 10 km. Mas, ali, ela ganhou confiança para chegar à meia-maratona do Rio de Janeiro, uma das mais populares do País. “Você se prepara, abdica de várias coisas para poder treinar, mas completar a prova é muito prazeroso”, conta Isaura, que conseguiu emagrecer 12 quilos desde que começou a treinar, com o apoio de uma assessoria esportiva – mais um ramo profissional que experimenta crescimento nesse momento em que correr parece ter virado moda.

Essa maior visibilidade do segmento esportivo conhecido como running pode ser expressa também pelo número de provas de todos os níveis de distância, pelo interesse de patrocinadores e, sobretudo, pela maior procura por assessorias esportivas e clubes de corrida. Para se ter uma ideia do quanto esse esporte vem crescendo, basta dizer que em 2010 foram organizados 700 eventos em todo o Brasil. Já em 2011, foram cerca de 1.400.

A maioria das provas exige pouco preparo físico, são corridas de 5 a 10 km, que cobram inscrições que custam entre R$ 70 e R$ 100. São criadas para promover não apenas marcas de produtos esportivos, mas também redes de supermercados, farmácias, bancos ou seguradoras. O que evidencia o interesse das mais diversas empresas em associar seu nome à ideia de saúde e bem-estar.

Ao lado desse interesse financeiro e empresarial, geralmente, corre um outro, mais individual e romântico, que é a vontade de superação dos próprios limites, algo muitas vezes até mais importante que a colocação em um pódio. Afinal, quem nunca se imaginou rompendo a faixa de uma linha de chegada ao som do tema do filme Carruagens de Fogo?

É essa imagem, tantas vezes repetida em programas esportivos, que tem atraído cada vez mais pessoas comuns para as maratonas. Isso, e, é claro, a busca por um estilo de vida mais saudável. “É uma superação. Apesar de parecer uma pequena conquista, ela é sua”, diz Isaura, que nem pensa em competir para valer.

Vício bom

Esse também é o caso do contador Vladimir Costa, 43. Mesmo sem a pretensão de virar medalhista, ele leva a sério a vontade de superar os próprios limites. Mais que uma forma de manter a forma e a saúde, correr, para ele, é uma necessidade. Um mês depois de começar a frequentar um clube de corrida, em 2007, cumprindo à risca o programa de treinamento, participou da sua primeira meia-maratona, a do Rio. Fez o trajeto de 21 km em 1h35.

Depois disso, correr uma maratona na mesma cidade se tornou seu próximo objetivo. Em junho de 2008, Vladimir correu 42 km em 3h30. Em 2009, em Porto Alegre, conseguiu baixar o seu tempo em quatro minutos. “Nunca pensei em competir de verdade. A minha disputa é sempre comigo mesmo”.

É preciso dizer que tudo saiu assim tão bem e sua evolução foi rápida, porque Vladimir sempre teve alma esportiva. Desde criança jogava futebol, fez natação por dez anos e corria como forma de preparação física para um melhor desempenho dentro da piscina. Foi assim durante bastante tempo, até que deu uma pausa e resolveu investir na musculação. Como estava se sentindo muito grande e pesado, voltou a correr por orientação do instrutor da academia que frequentava. Foi só depois disso que ele encontrou o clube de corrida, que frequenta até hoje. “Quando fico sem correr, fico nervoso. É como se fosse um vício. Um vício bom”.

Mas os custos desse vício podem se tornar mesmo altos quando ele é aliado ao turismo. Quando já nenhuma prova oferecia resistência à determinação de Vladimir, ele resolveu partir para desafios além-mar. Até 2010, nunca havia saído do Brasil, mas, se era para correr fora, que fosse na maratona de Paris. Os gastos totais chegaram a R$ 10 mil. “Pesquisamos o circuito, o clima naquela época do ano. A preparação durou cinco meses. Chegamos cinco dias antes para fazer turismo, relaxar e aclimatar. Apesar de ser verão, ainda fazia frio. Não tem como descrever aquela largada no Arco do Triunfo. Não restou outra coisa se não chorar. Além disso, você vê todos os pontos turísticos, Torre Eiffel, Rio Sena, Notre Dame. Só foi voltar e começamos a planejar outra viagem”.

Depois de correr nove maratonas, todas fora de Salvador (que tem hoje apenas duas meias-maratonas em seu calendário anual ), Vladimir percebeu que não há uma especialização no ramo das agências de turismo para atender de forma mais eficiente o turista/corredor. “Eles têm os pacotes, mas não sabem informar sobre as características da prova. Tenho vontade de sondar esse mercado e de oferecer esse serviço de forma menos genérica”, diz, chamando atenção para mais um aspecto desse filão a ser explorado.

Custos

A lucratividade do setor é praticamente certa, pois, a depender do objetivo de quem procura essa modalidade esportiva, os custos financeiros podem ser bem altos. A começar com as despesas com treinamento. Se você quiser fazer tudo direitinho, melhorar a sua performance e, de repente, até participar de competições mais duras, vai precisar investir em média R$ 160 por mês para ser orientado por profissionais em um clube de corrida ou contratar uma assessoria esportiva.

De acordo com Ulisses Carvalho, 30, responsável pela assessoria esportiva Authentic Run, que existe desde 2004, esse é o objetivo de 60% das pessoas que procuram os seus serviços. Eles são oferecidos de forma individual ou coletiva, em praças ou em alguns pontos da orla de Salvador, geralmente nas primeiras horas da manhã, ou nas últimas horas da tarde.

Os outros 40%, segundo Ulisses, buscam a ajuda da Authentic Run apenas para manter a boa forma sem precisar ir para o ambiente fechado de uma academia, melhorar as taxas de colesterol no próximo checkup, ou simplesmente manter contato com outros seres humanos. Como em todo vício, quanto mais forte a emoção que se busca, mais cara ela fica.

Se colocarmos na conta tudo de bom e de melhor que esse mercado tem a oferecer em termos de equipamentos, a exemplo de roupas apropriadas, tênis específicos para o tipo de pisada de cada corredor, relógio com GPS, que monitora o desempenho durante os treinos, meias de compressão, mp3 player – para dar aquele incentivo musical –, o gasto (ou o investimento) individual pode chegar a R$ 2,5 mil ou mesmo R$ 3 mil.

Mas se você quiser começar a correr, o próprio instrutor diz que nem é preciso gastar tudo isso. “Esse pode ser um dos esportes mais caros e, ao mesmo tempo, o mais barato de todos. Afinal você só precisa mesmo é calçar um tênis, vestir uma roupa confortável e ir para a rua”.

Onde correr

Corrida Esperança Salvador Farol da Barra, 5/8, 8h, inscrições em yescom.com.br/ corrida_espera

Circuito das Estações InvernoJardim de Alah, 12/8, 7h30, inscrições em circuitodasestacoes. com.br

Track&Field Run Series 2012Shopping Barra, 19/8, 8h, inscrições em tfrunseries.com.br

