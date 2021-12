"Fazer um super-humano não é o objetivo"

O português Helder Coelho acompanhou de perto boa parte das seis décadas de aplicabilidade da inteligência artificial, comemoradas em agosto. Ele começou a estudar o tema em 1970. Na sua tese de doutorado, defendida em 1979, desenvolveu um sistema que permitia aos usuários consultar bases de dados de bibliotecas para saber se o livro que desejavam estava disponível. Com o avanço da tecnologia, o que era complexo tornou-se fichinha. A inteligência artificial ganhou áurea pop com as centenas de filmes que especulam o que será do futuro com máquinas cada vez mais sofisticadas, que não só mimetizam como superam o homem. No cinema, os desfechos são invariavelmente sombrios, mas Helder tem uma visão mais otimista do que nos aguarda. Autor e coautor de mais de 25 livros sobre a área, ele esteve em setembro em Salvador, a convite da Universidade Federal da Bahia, trazendo uma perspectiva ética ao debate. “Devemos ter a coragem de dizer que há coisas que não podem ser feitas, nomeadamente a utilização de drones com fins militares, e de que o fazer uma supermáquina, um super-humano, não é o objetivo”, disse em entrevista à Muito. O professor jubilado da Universidade de Lisboa também falou sobre a inevitabilidade de mudanças nos postos de trabalho, mas defendeu que as empresas de tecnologia terão que “repartir” os lucros. “Não vivemos em uma selva”.

Fazendo uma pesquisa para esta entrevista, rapidamente surgiram links de uma entrevista em que o físico Stephen Hawking falava que a “inteligência artificial pode destruir a humanidade” e outra em que Bill Gates, criador da Microsoft, previa que a inteligência artificial eliminaria empregos. O cenário é mesmo tão sombrio?

É sombrio, mas não tanto. O que eles disseram tem alguma razão. Não podemos dizer que os drones não fazem mal a ninguém, nem podemos dizer que introduções tecnológicas não produzem desemprego. Não estou a dizer que a força de trabalho tenha que continuar sempre a mesma, mas tem que haver uma compreensão por parte das empresas de tecnologia de que os lucros precisam ser para todos: para quem vá explorá-los e também para quem será atingido pelas mudanças. Na Europa, especialmente em Portugal e na Espanha, as taxas de desemprego de jovens licenciados é acima de 20%. É algo que tem repercussões graves. Os suicídios em Espanha e Portugal neste momento representam um dano social. A saída de pessoas do país é algo que também está contabilizado. No caso português, as contas mostram que desde 2011 até 2015 saíram cerca de 115 mil pessoas em média, por ano. Isso não pode ser. Não vivemos em uma selva. Se vamos ficar calados, as instituições tornam-se sem controle.

Mas, apesar disso, o senhor tem uma visão otimista quanto ao futuro da inteligência artificial?

Eu estou otimista do lado mais do cientista, porque há progressos. Nos últimos 30 anos, têm sido produzidos avanços num ritmo espetacular, com progressos notáveis na área das ciências do cérebro. São descobertas que podem trazer boas consequências para a área da saúde. O conhecimento de certos mecanismos irá permitir que nós possamos atuar no controle de doenças como câncer, Parkinson e Alzheimer. No caso do câncer, será possível melhorar o diagnóstico, que é algo fundamental. Na palestra que fiz aqui, quis ligar o tema da inteligência ao bem. Às vezes, nem temos uma boa definição para o que é inteligência. Sabemos apenas que, se formos mais inteligentes, teremos mais êxito, conseguiremos resolver mais dificuldades. No entanto, aquilo que é interessante é: para quê? As tecnologias são pertença da humanidade. Elas estão disponíveis, podem ter mau uso, e esse mau uso deve ser combatido. Devemos ter a coragem de dizer que há coisas que não podem ser feitas, nomeadamente a utilização de drones com fins militares, e de que o fazer uma supermáquina, um super-humano, não é o objetivo. Mas pode ser bom utilizar um implante para aumentar a capacidade de uma pessoa que tenha Alzheimer, por exemplo, para proporcionar-lhe alguma memória e qualidade de vida.

A aplicabilidade da inteligência artificial completou seis décadas. Qual é o maior desafio da área hoje?

Apesar dos avanços, ainda precisamos ter mais conhecimentos do cérebro. Nesse momento, alguns projetos nos Estados Unidos, Europa e Japão permitem a obtenção de novos conhecimentos. A publicação, por exemplo, do mapa do cérebro, com 180 regiões, é um passo à frente brutal. Essa pesquisa é um resultado do Human Connectome Project, dos Estados Unidos.

A inteligência artificial já ultrapassou a questão de fazer com que máquinas consigam interpretar as sutilezas da linguagem humana?

A compreensão da linguagem vem sendo feita há um período relativamente longo. Os primeiros trabalhos começaram em meados da década de 1960. Houve uma ligação da linguística mais teórica a uma linguística computacional e, depois, a introdução de uma visão da engenharia e do controle da voz. Foi um decurso lento, que teve resultados visíveis com o aparecimento do relógio da Apple, ou o aparecimento do Watson, da IBM. Esses dois marcos dão uma perspectiva mais positiva de que poderemos ter mais “usabilidade”, ou seja, mais possibilidade de termos consequências boas do uso da tecnologia. Em 2011, quando Jobs morreu, a Apple estava em segundo lugar na lista das empresas de maior valor no mundo, e a Exxon, em primeiro. Em 2015, a Apple aparece em primeiro lugar e a Google está em segundo. Já podemos perceber que passamos de uma era do petróleo para uma era das tecnologias. Isso tem um conjunto de consequências bem interessantes. Temos também um conjunto grande de startups em nível global, com a China avançando num ritmo melhor que os Estados Unidos, e isso não é motivo de preocupação... Motivo de preocupação são as guerras, a migração na Europa e as respostas de alguns países em relação à imigração, que é assustadora. Os valores da liberdade, da solidariedade e da igualdade sempre foram três valores essenciais para a Europa, e por vezes os europeus que estão nos governos esquecem-se disso.

Apesar de esse imbricamento entre linguística e inteligência artificial ser longo, ainda vemos conversas entre robôs e humanos que soam quase rudimentares.

As coisas modificaram-se nos últimos anos. Nós tínhamos um êxito que andava às voltas dos 90%, com a introdução de técnicas estatísticas. Foi o que a Google fez. Temos, neste momento, algo entre 95% e 96%. Não é 100% ainda, mas, quer dizer, a tradução de línguas, por exemplo, é algo muito complicado. Não será provavelmente nunca totalmente automático. Mas, com a Siri, da Apple, e com o Watson, da IBM, nós temos possibilidade de ter respostas. Se um médico perguntar ao Watson o que ele pensa de determinado assunto, o Watson pode dar um conjunto de respostas com probabilidades diferentes, e isso vai dar ao médico a possibilidade de selecionar a que tem maior probabilidade de ser verdadeira. Aqui há uma articulação entre diagnóstico bem feito e dados do doente. Cada indivíduo tem que ser olhado como indivíduo. Isso é uma abertura para uma saúde pública totalmente diferente da atual. Ao invés de ser de massa, começa a ser orientada para a pessoa em causa, com dados da pessoa em causa. E aí surge aquilo que é um dos grandes saltos da inteligência artificial, que é a possibilidade de enfrentar uma avalanche de dados, a chamada big data.

Como o senhor vê a relação entre a chamada internet das coisas (iOT) e a inteligência artificial?

Pode ser muito interessante estar no trabalho e fazer um telefonema para sua casa para pedir que uma máquina faça o jantar. Se você não cozinha, isso pode ser ótimo, porque provavelmente a comida do robô será melhor que a sua. Agora, se você gosta de cozinhar, isso é um crime, porque você deixa de ter o prazer de sentir os cheiros, de testar ingredientes... Então, a internet das coisas tem vantagens, como, por exemplo, monitorar a segurança de casa, mas a questão para mim é: para que nós vamos precisar disto? Vamos deixar de ler? Vamos deixar de ir ao cinema para ter um conjunto de máquinas a fazer isso? Vamos ter menos trabalho e mais salário? Um dos objetivos das pesquisas tecnológicas era dar mais descanso às pessoas. Aqui em Salvador, com esse tempo quente, poderíamos ir a praia ao invés de estar a correr de casa para o trabalho... Mas não. A questão do lazer nunca se coloca quando se fala em tecnologia. Porque há alguém que fica com o lucro todo. É bom que esses alguéns que querem ficar com o lucro todo se convençam de que têm que repartir. E que não é mau repartir, porque pode-se ganhar em troca mais segurança e mais solidariedade. Temos que respeitar ideias diferentes e não nos importar só com nosso modo de ver. Isso está ligado a uma nova vida que a tecnologia dizia que nos ofereceria...

Cada vez nós temos mais dados coletados sobre nós. A privacidade, no futuro, será uma ideia datada?

A privacidade é um problema nesse momento. Os governos não estão interessados nisso, as empresas de tecnologia também não. Não tenho dúvidas de que os meus e-mails podem estar a ser lidos em alguma parte do mundo. E por isso, quando escrevo um e-mail, utilizo uma regra muito simples, que é: quanto menos texto, melhor. Aliás, nunca entendi como uma pessoa manda um e-mail para o outro de uma página... É preciso que as empresas que usufruem do poder tecnológico tenham cuidado com o que fazem, mas quem tem o poder de alimentar essas empresas é o público. No momento em que o público se aborrecer com a falta de privacidade, eventualmente passará a protestar, que é o que se faz numa sociedade democrática.

