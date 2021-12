"Fazer poesia é mais legal que jantar fora"

Janeiro passou feito um raio, com a perspectiva do Carnaval no início de fevereiro. Desse mesmo jeito, a poeta gaúcha Angélica Freitas, 39, esteve em Salvador, ministrando, em três dias intensos, uma oficina de criação literária. Jornalista, decidiu viver de poesia em tempo integral e, no ano passado, ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) de Melhor Livro. Mas a vida pede urgência, e o mais importante, como ela diz, é a criação. Não a envaidece, por exemplo, ter sido eleita pela Folha de S.Paulo, numa enquete entre escritores de todo o País, o maior nome literário de 2012. "Já estamos em 2013, logo, o grande nome será outro". Morando em Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, onde nasceu, perto da família e sem internet em casa, ela segue também outro caminho criativo. Quase em paralelo ao premiado Um Útero é do Tamanho de um Punho, lançou Guadalupe, grafic novel, em parceria com Odyr, ilustrador com quem compartilha as ideias da "estética do frio", movimento cultural criado pelo cantor e compositor Vitor Ramil. Nesta entrevista, Angélica fala sobre feminismo, arte e como sobreviver no meio literário brasileiro sem perder a ternura.

É interessante que você, mulher e poeta, tenha sido eleita o maior nome literário de 2012 pela Folha de S. Paulo. O universo literário brasileiro é muito masculino.

É, sim. Se você observar, mesmo entre os colunistas. No Brasil, acho que ainda há uma desigualdade. Os homens são sempre mais citados. Outro dia, estava vendo uma entrevista no Globonews com Miguel da Costa Pinto e perguntaram a ele quais os nomes que irão ficar na literatura brasileira. Ele só citou ficcionistas e homens: Milton Hatoum, Cristovão Tezza e Bernardo Carvalho. Nenhuma mulher e ninguém de poesia.

É complicado morar no interior do País e publicar por uma grande editora?

Quando publiquei o primeiro livro, eu estava morando e trabalhando em São Paulo. Saiu por uma grande editora, a Cosac Naif. Mas acho que se não tivesse participado da oficina de Carlito Azevedo, talvez só tivesse conseguido publicar por uma pequena editora do Sul e não seria a mesma coisa. A imprensa só dá espaço para as grandes editoras. Então tive muita sorte, mas também estava preparada, já vinha escrevendo diariamente há muitos anos.

Você citou Carlito Azevedo. Ele fala que sua poesia possui uma "atmosfera feliz e profanadora". Como é a sua relação com a poesia de modo geral?

Durante quase toda a vida, foi uma relação com meus cadernos. A relação com os leitores foi algo em que só comecei a pensar muito depois. E nem suspeitava que existia um "meio literário", sabe? Só depois de Rilke Shake, comecei a ver como as coisas funcionam nesse meio, que considero insalubre. Nunca sonhei com a fama, nada disso. Mas, quando comecei a mostrar os meus poemas em São Paulo, descobri que esse meio era formado por homens - pouquíssimas poetas - e que eles queriam ter o controle absoluto sobre como a poesia devia ser. Estavam mais preocupados com poder do que com criação. No Brasil, ainda acham que poesia deve ser uma coisa grandiosa, ligada ao divino, quase rococó, e querem calar quem faz diferente, quem pensa diferente.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO DESTE DOMINGO DA REVISTA MUITO DO JORNAL A TARDE

adblock ativo