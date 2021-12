Fazendo cabeças

Os turbantes aparecem com mais força no verão e podem ser vistos nas ruas da cidade incrementando o visual com um toque étnico

Pode ser um lenço de seda ou metros de um pano com padrões africanos, algumas voltas na cabeça, talvez um nó e pronto: eis um turbante. Blogueiras de moda dizem que são bons para dar uma incrementada na roupa ou para esconder o cabelo desgrenhado sem muito esforço. No começo do século passado, fez a cabeça de mulheres em cabarés e nas altas rodas, esteve em filmes e no tapete vermelho com Greta Garbo, avançou pelo século e enfeitou Sophia Loren numa das capas da Vogue nos anos 1960. Virou símbolo político e de afirmação de identidade entre mulheres nas lutas feministas em países da África.

Ganhou força nas passarelas nos últimos anos com a valorização das estampas étnicas e apareceu, ano passado, em desfiles da Prada, Donna Karan, Burberry e Neon. Fazem sucesso, mas não vão muito às ruas, dizem que pela dificuldade de fazê-los. "É preciso prática apenas", diz Cristiele França, que ensina dobras e amarrações de turbantes em oficinas, ostentando um vultuoso turbante com estampas africanas de cores laranja e rosa.

Masculino

O turbante é um acessório rico em história e referências. Apareceu há muito tempo na Pérsia e percorreu religiões, continentes, guerras, arte, música antes de chegar às passarelas e ruas. Originalmente, era um acessório do sexo masculino na Ásia, indicando as castas dos homens indianos. No Islã, foi adotado depois, e é sinal de respeito e subordinação a Alá.

No candomblé, as amarrações dos turbantes mudam com o tempo de iniciação de quem faz parte do terreiro. Em Salvador, voltou às ruas com maior força no bairro do Curuzu, junto com o surgimento do Ilê Aiyê e é um acessório indispensável nas vestes da Rainha da Beleza Negra.

