Fazenda urbana

orque o sertão é do tamanho do mundo, essa fantasia de Guimarães Rosa, ele vem até a cidade lembrar da infância que a gente leva onde for. Promessa de chuva, cheiro de café novo, um de comer sem floreio. Foi assim que passamos a semana, barrando a correria, a dieta e outras bobagens apenas com receitas caseiras. E é o que sugerimos para quem acha que tem que pegar a estrada para ganhar esse mundo.

Não é, entendemos isso no shopping, onde o Carro de Boi anuncia seu Festival de Comidas Retadas. Iguaria de feira no mesmo ar condicionado do fast food, mas, para chegar sem pressa e com saudade. Ou para ser surpreendido, como nós, trabalhos abertos pelo fogosinho, também conhecido como o viagra do sertão. Bom desafio para uma soteropolitana de playground: o dito é um caldinho de testículo de boi. Ou, dizendo sem cerimônia, "de culhão mesmo", situa a proprietária Denise Meira.

A carne é limpa, temperada de véspera e aferventada até ficar macia. Chega numa caneca de roça, os cubinhos no fundo do caldo engrossado com batata. Até certo ponto, você toma de colher, mas logo vai abandoná-la, a boca encostada no alumínio, sorvendo aquele misterioso gosto de marisco. Cada cliente tem sua versão para os efeitos: revigora, é afrodisíaco. Denise se diverte achando que o folclore é o ingrediente fundamental. Por causa dele, o caldinho "vai na necessidade da criatura".

E se a criatura for retada mesmo, ela continua para comer junto com cordeiro e banana da terra. O ensopado, que acompanha arroz branco e uma digníssima farofa de abóbora, mostra porque o ovino fez a fama da casa: uma delícia que se desmancha do osso. Mas que não supera o veludo no qual a intimidade do boi foi transformada e é sobre ela que dá vontade de falar. Todas as caretas imaginárias perdem o sentido diante daquele tempero simples, cuidado dos chefs Eliana dos Santos e Lindoval Pires. Parece língua, só que num bife mais fino e delicado. De crítica, talvez um pouco menos de sal e estaria perfeito, embora a banana não deixe isso se tornar um problema. Desafie a si mesmo no almoço ou jantar e, se estiver no clima do veranico de março, peça de moqueca.

