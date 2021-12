Faca amolada

Quem deseja dominar a arte da cozinha terá que aprender o básico. Afinal, como dizem, o sabor começa no corte

dos temperos. Aqui, quatro técnicas essenciais para cortar melhor e fazer sua comida mais gostosa

"Já sei: cortar cebola, alho, juliana, picar", diz José Morchon, chef do La Taperia, ao ouvir que precisaríamos de fotos de cortes básicos de legumes. É o bê-a-bá da cozinha, mas desses que realmente fazem a diferença. A prova se dá nas garfadas: macarrão alho e óleo, por exemplo. Pique o alho com tamanhos e espessuras diferentes e frite-o. Os menores vão queimar, enquanto os maiores ainda estarão crus, parte ficará no ponto certo, e aí o prato terá aquele arremedo de sabores desarmônicos: o amargor do queimado e a pujança do alho cru, camuflando o gosto adocicado do frito no ponto ideal.

O óbvio não é redundante em cortes. Se corta melhor com uma boa faca. Ela não vai interferir na qualidade da receita, mas ter uma boa lâmina ajuda muito. Na cozinha francesa, há facas específicas para cada uma das tarefas, das pequenas facas de ostra às longas facas de corte. Já os chineses chegam a resultados igualmente precisos usando apenas uma faca para tudo, chamada "tou", parecida com um cutelo.



De todas as estratégias para chorar menos ao cortar cebola mesmo, do palito na boca a mergulhá-la em água, a mais eficiente é ter uma faca afiadíssima para a tarefa. As lágrimas são consequência do rompimento de algumas células do vegetal, fazendo escapar uma série de compostos, um deles, formado principalmente por enxofre. Se a faca estiver cega, o fio "espreme" mais do que corta o vegetal e mais compostos vão para o ar com, consequentemente, mais lágrimas.

À francesa

As técnicas nas fichas a seguir vêm da cozinha francesa. Não porque foram inventadas por chefs de lá, mas aprimoradas e popularizadas por cozinheiros formados nos palácios e restaurantes do país desde o século 18. Na hora de cortar, não precisa lembrar que François Massialot foi o primeiro a escrever sobre o corte Julienne, no Le Cuisinier Royal et Bourgeois (A cozinha real e burguesa) e que o batismo do corte deriva do nome de um cozinheiro francês - Jules ou Julien, não se sabe -, mas que, ao usar a técnica correta, sua comida causará uma outra impressão. E garfadas a mais.

