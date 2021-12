Extravagâncias de vó

A Nonna Confeitaria e Café é um lugar de extravagâncias. O mais novo milk-shake da casa, o Kinder Paradise, vem acompanhado por uma barca cheia de morangos, Nutella e bombons Kinder, como o Ferrero Rocher e Raffaelo. Já o Candy Crush é apinhado de Kit kats, M&Ms e brigadeiros, como se você estivesse bebendo de canudinho a casa de João e Maria. As bebidas são servidas em vários tamanhos. Há versões para até cinco pessoas, com 1,2 litro, que chega a custar R$ 119,90.

A abundância foi ideia de Gabriel Beckel, que comanda a cozinha do Nonna e quis criar uma sobremesa “compartilhável”. Por conta do tamanho, o primeiro dos milk-shakes gigantes foi apropriadamente batizado de Insane (insano, em inglês). Ex-estudante de engenharia, Gabriel virou confeiteiro num curso intensivo de um mês em Buenos Aires. Diz que as duas áreas têm em comum o apreço pela precisão.

O Kinder Paradise tem versão para cinco pessoas, com 1,2 litro, e custa R$ 119,90

Para garantir o sucesso do café, aberto há dez meses na Avenida Paulo VI, na Pituba, investiu em sabores consagrados, derivados de produtos idem, como Nutella, Oreo, Leite Ninho. A maioria das tortas (que saem por R$ 16,90 a fatia) levam pelo menos uma dessas gostosices. Fica meio enjoativo à medida que as garfadas avançam. São para os que gostam de doces beeem doces mesmo. Melhor pedir um café (sem açúcar) para acompanhar. O ambiente, cheio de fofuras, como cápsulas coloridas penduradas na parede, faz jus ao aconchego das casas das avós.

Destaque A confeitaria tem milk-shakes gigantes, com mais de um litro, ideais para dividir com os amigos

Nonna Confeitaria e café Av. Paulo VI , 355, loja 5 – Pituba. Tel. (71) 3036-3738. De terça a domingo, das 13h30 às 19h30

adblock ativo