"Existe na Bahia uma supervalorização de Salvador"

Ficou claro para Paulo Gabriel Nacif, desde cedo, que sua vocação era a pesquisa científica e que a terra seria seu principal objeto de estudos. Dotur em agronomia, especializado em geografia física, ele foi professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e diretor da Escola de Agronomia da Ufba. Mas quando se fala de "terra" no sentido afetivo, a palavra vai para o plural. Nascido em Coaraci, cresceu em Teodoro Sampaio, "com forte vinculação com Santo Amaro". Passou por Itabuna, Salvador e Viçosa (MG). Assim, talvez não lhe seja estranha a rotina de reitor da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), que completa sete anos este ano com campi em quatro cidades (Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus) e dois outros recém-anunciados (Feira de Santana e Santo Amaro). Pesquisador, também é militante social. Foi presidente da comissão que analisou a proposta de implementação de ações afirmativas na Ufba. No Museu Afro-Brasileiro desta universidade, instalado na Faculdade de Medicina da Bahia, Paulo Gabriel conversou sobre racismo, expansão da educação superior e os desafios de criar uma universidade no Recôncavo baiano.

Como o senhor vê a presença de partidos políticos no movimento estudantil?

O movimento está distante do aluno médio. Não sei se é por conta dos partidos. O aluno médio não participa da vida universitária como há trinta anos. A universidade perde, porque é necessária a renovação das pessoas cobrando, construindo atividades culturais, dando vida ao campus. O aluno perde porque a formação universitária requer muito mais do que sala de aula e laboratórios. A universidade tem que se diferenciar das faculdades isoladas. Tem que permitir aos estudantes acessos à critica, à cultura. É contraditório: há movimentos aguerridos, mas sem participação de massa.

Como explicar esse atraso?

Eu diria que é um enigma baiano, como falou Octávio Mangabeira. As várias forças políticas que passaram não atentaram para isso. Vivemos na Bahia uma supervalorização de Salvador, como se o locus da ciência, da filosofia baiana, tivesse que ser na capital. Não sei as causas concretas, mas os prejuízos foram terríveis. A educação é um sistema que vai da creche à pós-graduação. Quando uma dessas partes falha, uma coisa implica na outra. E talvez a melhor coisa a se fazer seja formar professores. A Bahia sempre formou poucos professores. A média nacional está em 14% dos jovens de 18 a 24 anos estudando na educação superior, na Bahia, a média é 8% ainda.

Há dois anos o senhor foi acusado de racismo por dizer que instalar a UFRB em uma região como o Recôncavo trazia desafios específicos. Quais são eles?

Na época da Independência do Brasil, alguns líderes diziam que o Recôncavo deveria desaparecer. O importante seria fazer a imigração europeia. Dizia-se que o negro não estava à altura dos desafios do Brasil. A região foi esquecida, e acho que foi esquecida por racismo. Foi isso que eu quis dizer na época. Precisamos ter autoestima, orgulho do que estamos fazendo. As lideranças daquele movimento não conheciam a região e queriam que a UFRB, recém-criada, fosse como a Ufba.

