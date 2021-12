Ex-integrante da Maglore, Rodrigo Damati fala sobre primeiro disco solo

Rabo Alto é o primeiro disco solo do músico gaúcho Rodrigo Damati (ex-Maglore), criado em Salvador. O álbum, que chega em grande estilo dividido em dois volumes, vem como um desabafo: “As inspirações vieram muito de finais de ciclos que estou passando ainda, principalmente o final de um relacionamento, de um casamento. Mas o disco não ficou só com essa temática, ele pensa e vê um pouco a vida”, explica.

Após oito anos morando em São Paulo, Rodrigo decidiu ir para Belo Horizonte para gravar as músicas dessa nova fase, e para isso contou com a ajuda do produtor e músico mineiro Leonardo Marques, com quem já havia trabalhado durante sua passagem pela banda baiana e é seu amigo pessoal. ”Eu tô muito feliz com o resultado do disco. Ele tem uma visão a mais como produtor, está completamente inserido na cena de Belo Horizonte, que eu pude ver que é uma cena efervescente, com muita gente produzindo e se conectando”, conta o cantor, que agora mora na capital mineira.

Durante o período que passou na Maglore, ele conseguiu feitos como tocar no festival Lollapalooza e abrir o show da banda Muse no Brasil em 2015. Rodrigo, que divide o trabalho de músico com o de infografista, deseja montar um show do disco para tocar pelo Brasil, mas ainda não tem previsão de quando isso irá acontecer.

