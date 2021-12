"Eu sou muito Caio", confessa ator de longa-metragem baiano

Cabelo desarrumado, visual inspirado no rock dos anos 80, voz pausada e pulsos rabiscados à caneta. A primeira impressão que se tem ao conversar com Pedro Maia, 17 anos, é de que o ator baiano parece ser a réplica do protagonista Caio, personagem que interpreta em Depois da Chuva, longa-metragem gravado em Salvador no ano de 2012 e selecionado este ano para a mostra Work in Progress (WIP) do Festival de Cinema Independente de Buenos Aires (Bafici).

Mas as semelhanças entre os dois vão além. Após alguns minutos de entrevista, despojado no sofá de casa, o adolescente confessa que eles têm mais em comum do que se imagina e, para tanto, abdica de suas características pessoais para dar vida ao personagem. "Eu sou muito Caio, me identifiquei logo de cara com a história dele, as atitudes, os gostos. Mesmo que eu não estivesse no filme, vivendo Caio, eu me interessaria pela história dele. O personagem é muito introspectivo, é por isso que eu consigo entendê-lo. Eu o defendo", explica.

Primeiro longa metragem dos cineastas Cláudio Marques e Marília Hughes, após desenvolverem seis curtas-metragens juntos, Depois da Chuva se passa no ano de 1984, na capital baiana, em uma época marcada por conflitos de transição política, auge do rock, evolução de doenças como a Aids, protestos contra a ditadura, ascensão à democracia, insegurança provocada pela guerra nuclear e grandes utopias. É nesse contexto complicado que vive o anarquista Caio, jovem de personalidade e opinião própria, que anseia por liberdade, seja em casa, na escola, ou nas ruas. O protagonista pensa em ultrapassar os limites impostos pela sociedade e em meio a tudo isso ainda descobre o primeiro amor e seus dilemas.

Para ganhar o papel principal no filme, Pedro passou por uma seleção rigorosa, com cerca de mil atores. Entretanto, diz não ter desconfiado que seria o preferido dos produtores. Lembra que estava no Colégio Oficina -- onde estuda o terceiro ano do ensino médio e faz teatro desde 2008 -- quando soube da audição para o longa. Ali, no improviso, tirou da mochila um livro sobre Patti Smith e leu trechos da obra em voz alta. "Claudio e Marília ficaram observando todos os candidatos, pediram para fazer uma roda e entrevistaram um por um. Eu estava calmo, tranquilo. Não sabia absolutamente nada sobre o filme", revela. E foi justamente essa calma que chamou atenção dos cineastas, tanto que pouco tempo depois, o garoto foi chamado para um novo teste. "Foi uma cena rápida, eu não tive medo das câmeras ligadas. Não fiquei em pâncio com nada. Estava muito confiante em representar o papel. Três dias depois me ligaram e eu aceitei logo de cara", lembra.

A partir daí a vida de Pedro mudou de uma hora para outra. Foram ao total cinco semanas dedicados às filmagens, numa rotina pesada de 12 horas por dia, com uma folga por semana. As sequências do longa foram realizadas no Colégio Central, algumas ruas do Pelourinho, casarões e fábricas antigas. "Filmava de 5h até às 17h. Às vezes das 17h às 5h. Fiquei muito ansioso no começo, mas ao mesmo tempo tranquilo, porque vários amigos meus fizeram o filme, se tornou divertido", relata.

Por não ter nascido nos anos 80 e precisar encontrar inspiração para fazer com que o personagem soasse verdadeiro, Pedro conta que fez longas pesquisas sobre o anarquismo, a ditadura e o movimento do rock na época retratada. Assistiu ao filme francês Água Fria (Olivier Assayas, 1994) e diz ter encontrado no personagem Gilles, vivido pelo ator Cyprien Fouquet, uma postura natural que Caio precisava. Conta também que a sonoplastia do filme chamou sua atenção, por conduzir e inspirar, além de ouvir bastante os conselhos do cineasta Claudio Marques. "Os conflitos de Caio são internos. Ele nunca fala pra ninguém o que sente, ele só dizia com os olhos. Foi preciso reler o roteiro a todo momento. Eu precisava focar, não deixava que nenhuma emoção fora do texto me atrapalhasse. Eu sabia que era coisa séria", diz o ator com os olhos brilhando.

Embora a confiança seja seu ponto forte, o ator diz que representar cenas de raiva foi um desafio. Ele relata que preferia esse tipo de cena sem diálogo, sequências em que usava o corpo para expressar os sentimentos. Mas confessa que encontrou calma porque o personagem, mais uma vez, tinha algo em comum com ele: o rock. Em uma das cenas, contada pelo ator com entusiasmo, Caio vai ao show da banda Crac! acompanhado dos amigos anarquistas. "As cenas naturais eram as mais complicadas, mas me senti muito bem fazendo essa. Tivemos muita liberdade de representar o que vivemos no nosso dia a dia", relata o adolescente, que na vida real se vê dividido entre o rock da Black Drawining Chalks, Cartolas, Cascadura, Vivendo do Ócio, Ira!, e o MPB de Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes.

Mesmo que as filmagens já tenham chegado ao fim, Pedro destaca que o personagem vivido no longa lhe deixou muito. "Ele me influenciou muito, coisas pequenas, detalhes que eu não percebia, principalmente no jeito em que trato as pessoas. Caio pensa antes de agir", analisa o jovem, que pretende prestar vestibular para cinema no final deste ano.

Assista aos depoimentos de Cláudio Marques e de Pedro Maia sobre Depois da Chuva, publicados na página do filme:

