"Eu não deixo que me cataloguem"

Jards Macalé está descalço, esqueceu as chaves e a hora, que é a da entrevista. E se falar é fôlego, como diz o provérbio, ele avisa que ainda procura o seu. Então, o repórter senta, a pedido. E assiste, a pedido. O músico carioca que já compôs para Maria Bethânia, Gal Costa e Caetano Veloso, cuja parceria rendeu o cultuado álbum Transa, feito sob o inverno de Londres e do exílio, está acompanhado de gente jovem e ainda desconhecida - a banda de Jards, seu último álbum. "Esse é Jards Adnet da vida. Ou melhor, da selva. Ou pior, da Silva", diz o próprio, para iniciar a tarde de ensaio, uma sucessão de acordes a serem corrigidos, afinados, serpenteados, que, permeados por silêncio, remetem às cenas do documentário também batizado de Jards, que será lançado em março de 2013. O filme, encomenda de Macalé ao cineasta Eryk Rocha, é uma "experiência-poema", como classificaram os dois na passagem pelo 8º Panorama Coisa de Cinema, onde o longa foi apresentado pela primeira vez na Bahia. Isso porque a câmera, menos interessada em biografar os 40 anos de carreira de Macalé (sua participação no Festival Internacional da Canção com Gotham City, seu álbum-manifesto O Banquete dos Mendigos, suas trilhas sonoras assinadas para filmes de Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha), atém-se ao seu instante de criação. Instante como esse com o qual o artista protela a conversa e só encerra na quase noite, quando anuncia: achou o fôlego e a hora da entrevista.

Por que registrar seu processo criativo em um documentário?

Geralmente, o público vê o artista no palco. Mas o que leva a isso, o mecanismo que conduz a isso, fica oculto. Então o que pensei é: vamos revelar. Vamos revelar a fotografia. Claro que tem filme por aí mostrando o trabalho dos Stones, do Dylan, mas o Brasil tinha que revelar essa fotografia. Aí pensei no Eryk, porque precisava ser alguém disposto a olhar lá dentro, registrar o momento de criação de um cara. O Eryk tem uma linguagem nova, um olho legal, contemporâneo. Ele gosta de arriscar e eu gosto do risco. Nesse filme ele até exagera, vem com a câmera querendo montar na minha alma. E eu deixei, por que não?

LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DA REVISTA MUITO DO JORNAL A TARDE QUE CIRCULA NESTE DOMINGO (11/11)

adblock ativo