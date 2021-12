Todo mundo pode usar tudo é o conceito da grife Susy Cardoso, que completa dois anos. As ideias vêm das ruas, tendências do universo da moda, do perfil do público a ser atingido a cada coleção e da criatividade da mente da proprietária, que, além de outras funções que divide com o sócio Dhiiego Divo, desenha todos os looks que serão encaminhados para a confecção.

Cada trabalho é elaborado com, no máximo, 10 peças, pois a compra do material é na quantidade suficiente para apenas uma produção. A proposta é atender homens e mulheres que optam por algo diferenciado, um estilo próprio, e estimular quem é mais tradicional a experimentar o novo.

Na coleção Atitude, tem homem de saia e macaquinho curto. Mas a marca faz vestidos para este público também. A variedade ainda aparece nos materiais, como na jaqueta bomber e no sobretudo, que aparecem em veludo, tela crepe e com estampa militar. Tudo isso no Rio Vermelho, onde circulam pessoas de vários estilos.

Modelos: Irlen Santos @preto_brasa e Mel Kruss @mel_kruss1 | Onde encontrar: Loja virtual @grifesusycardoso

Estilo e amor-próprio | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo