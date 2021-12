“Estamos vivendo um luto de proporções inusitadas”, diz a psicanalista Tourinho-Peres

A psicanalista Urania Tourinho-Peres é fruto de um ambiente que se instituiu em Salvador a partir das ações do reitor Edgard Santos, que esteve à frente da Universidade Federal da Bahia (Ufba) de 1946 a 1961, potencializando as artes, a ciência e a tecnologia . “O bairro do Canela era frequentado por professores e alunos de várias partes do mundo e tornou-se um centro propulsor de modernidade”, diz Urania, que está entre os que abriram caminho para a prática da psicanálise em Salvador. Recentemente, a psicanalista organizou o livro Entre Palavras (Edufba), marcando os 30 anos de fundação do Colégio de Psicanálise da Bahia, reunindo textos de membros da instituição. No próximo dia 8, o reconhecimento dessa trajetória será celebrado com o título de Doutora Honoris Causa pela Ufba. Percurso que permanece, como diz nesta entrevista, como “um caminho sem ponto de chegada”.

Freud disse certa vez que “a questão da finalidade da vida humana já foi posta inúmeras vezes. Jamais encontrou resposta satisfatória e talvez não a tenha sequer”. Diante desta pandemia, a questão da finalidade da vida se altera?

Qual pode ser a finalidade da vida humana? Creio que, se fizéssemos esta pergunta a um grupo de pessoas, não encontraríamos duas respostas iguais. Em cada resposta encontraríamos uma pequena diferença. Podemos, entretanto, supor que a resposta mais comum seria a de dizer que a finalidade da vida é encontrar a felicidade. Mas, ainda sendo assim, se perguntássemos então: o que é a felicidade? Voltaríamos a receber várias respostas, ou melhor, respostas distintas. Assim sendo, não surpreende que Freud não tenha encontrado uma resposta precisa para caracterizar a finalidade da vida, porque simplesmente ela não há. No seu magistral texto O Mal-estar na Civilização ele afirma que o princípio de prazer tem como meta principal encontrar a satisfação da felicidade. Entretanto, ele faz uma observação, chamando nossa atenção para a possibilidade de encontrar uma outra aspiração que não seja a egoísta, mas que aspire a criar uma unidade entre os homens e que podemos qualificar de cultural. O importante seria que cada um de nós se interrogasse sobre a finalidade da própria vida. Diante da epidemia, desta epidemia, como a estamos enfrentando, altera-se tudo. A questão central desloca-se para a sobrevivência. Enfrentar esse ataque da natureza e sobreviver. Entretanto, este vírus assustador encontrou aliados entre os homens, isto é o mais preocupante. O homem é o seu principal hospedeiro e o seu grande transmissor e grande parte da humanidade está indiferente a essa potencialidade ou, o que é pior, servindo-se dela para ganhos outros. Cada homem contaminado converte-se em uma arma biológica. Estamos chegando a quase quatro mil mortes diárias, vítimas da contaminação. Estamos vivendo um estado de calamidade pública, uma catástrofe, uma situação de horror. Como escutar e aceitar 3.600 mortes em um dia? A consequência é que estamos vivendo um luto de proporções inusitadas, o mundo está enlutado, e a humanidade enfrenta, na sua totalidade, o mesmo inimigo, um vírus invisível.

Muitas pesquisas e reportagens tratam do crescimento do sofrimento psíquico causado pela pandemia, com aumento de depressão e ansiedade, entre outros transtornos, que fatalmente são medicalizados. Os profissionais de saúde estão em condições mais favoráveis que os que vão procurá-los?

Escrevi um texto, no início da pandemia, intitulado Pandemia e Melancolia: Quando o homem se defronta com o não saber, e, nesse escrito, estabeleci uma relação entre as perdas sofridas e o desconhecimento do homem sobre os vírus. Freud tem um trabalho, que intitulou Luto e Melancolia, e nesse texto ele estabelece, de uma maneira muito pontual, a diferença entre o luto decorrente de uma perda reconhecida, a pessoa sabe o que perdeu, e a melancolia como resultado de um sentimento de perda, com o desconhecimento do que foi perdido. O homem sofre, mas desconhecendo por que ele sofre tanto; aqui se situa a melancolia. Falo de uma maneira simplificada e objetiva que este espaço me exige. Nesse momento que estamos atravessando, de muitas mortes, de tanta tristeza, somos dominados pela intensidade dos porquês sem respostas. Por que este ataque da natureza tão impiedoso? Por que o saber médico revelou-se em sua insuspeita fragilidade? Não falo dos médicos e nem de todos que trabalham pela saúde. Seguramente, eles são os mais afetados por esta fragilidade do saber. Por que enfrentamos um governo negacionista, incompetente, incapacitado de empatia à catástrofe que se abate sobre o país? Enfim, muitas interrogações, que nos atingem, comprometem nossa vitalidade. Um véu melancólico nos envolve.

A senhora continuou trabalhando nesse período. O que mudou, fundamentalmente, em relação à forma tradicional do atendimento?

Sim, continuei trabalhando. Algumas alterações, mas que não comprometem os fundamentos da psicanálise, pois a psicanálise sustenta-se na fala, na fala e na escuta, e essa continuidade se mantém, apesar de estar mediada por um aparelho. Perdemos o espaço de nossos consultórios, criamos um outro espaço e temos que a ele nos adaptar. Encontro modificações no desenvolvimento das sessões, porque pela primeira vez estamos todos enfrentando um mesmo acontecimento de dimensões inusitadas. A pandemia abate a todos, e isso não pode ficar esquecido. A psicanálise, como eu a considero e pratico, tem que ser dinâmica e adaptável às circunstâncias desde que não perca o eixo central de saber que a constitui.

É possível identificar quais as principais questões que estão sendo tratadas por conta da pandemia? Houve algum deslocamento do que poderia ser considerado um padrão anterior?

Veja, a minha clínica não aponta o surgimento de novos sintomas. Obviamente, as questões que se referem à pandemia, o número de mortes acontecidas diariamente, associadas à inoperância do governo, são temas que surgem, entretanto, com uma intensidade que não chega a qualificar uma alteração. Eu diria que são respostas dentro de uma normalidade, pois ignorar o que estamos vivendo seria inclusive preocupante. A morte passou a ser um tema frequente. E, se as interrogações sobre a vida aumentaram, isso é muito importante. Não há dúvida de que estar em análise contribui para enfrentar de uma maneira menos sofrida essa crise e não afastamos as modificações que todos sofremos em nossos hábitos, mas descobertas importantes acontecem, como, por exemplo, o valor da casa, o convívio familiar e, com certeza, novos hábitos irão aparecer. Mas é difícil dizer, nesse espaço, como caminham as análises: elas saem da superfície e vão para o subterrâneo e o subterrâneo é absolutamente singular.

A senhora organizou o livro Entre palavras: memória, estilo e transmissão, lançado pela Edufba recentemente, comemorando os 30 anos do Colégio de Psicanálise da Bahia, cuja trajetória considera “um caminho sem ponto de chegada”. Qual o sentimento sobre esse caminho?

O Colégio de Psicanálise da Bahia foi fundado por mim e por Regina Sarmento. Mas, em verdade, nunca fundamos, somos fundados. O que quero dizer com isso é que os movimentos surgem de fora, nos chegam e nós acolhemos. O Colégio de Psicanálise da Bahia aconteceu quando encerramos a Clapp [Clínica de Atendimentos Psicológicos e Psiquiátricos da Bahia, que durou 17 anos], foi uma instituição que trabalhou e acolheu a psicanálise na Bahia. De alguma maneira, ela foi fundadora da psicanálise na Bahia, porque antes dela posso dizer que a psicanálise não existia aqui. Considero que o período da Clapp caracterizou uma infância e uma adolescência na e da psicanálise na Bahia. Quando a maturidade foi chegando, sentimos necessidade de marcar e viver as nossas diferenças, que já se mostravam importantes e fortes, e assim foi, e a Clapp se extinguiu. Naturalmente, grupos foram surgindo definindo identificações. O Colégio de Psicanálise da Bahia ganhou existência por ter chegado a ele pessoas excelentes. Umas partiram, mas as que ficaram deram corpo a uma instituição que pensa a psicanálise de uma maneira livre e criativa, mantendo uma estreita relação com a arte, na medida em que ambas se estruturam em torno a um vazio que impele à criação, e é nessa direção que afirmo ser um caminho sem ponto de chegada. Alain Didier-Weill, psicanalista amigo e a quem admiro muito, lança uma imagem que considero brilhante: o homem caminha em direção ao horizonte e quanto mais se aproxima mais o horizonte se afasta. Um caminho que não tem fim.

A senhora chegou a cursar a Escola de Dança da Ufba, antes de se encaminhar para a psicanálise. Era um período, como a senhora lembra no texto Com-memorar, que Salvador era “um centro propulsor de modernidade e vanguarda”. O que pensa da cidade hoje?

O período entre o fim da década de 50 e o início da década de 60 foi para mim um momento de muitas descobertas. Estudava na Faculdade de Filosofia, no bairro de Nazaré, e era aluna da Escola de Dança. Foi de grande importância ter tido a oportunidade de ter sido aluna de Yanka Rudska e de todo o corpo de professores que fazia parte do currículo da escola. Assim, fui aluna de Koellreuter, em aulas de história e estética da música; Martin Gonçalves e Domitila Amaral, em apreciação da obra de arte; e mais Yulo Brandão e muitos outros, incluindo conferencistas, como Flager Fultz, a nos falar sobre a terapia musical. O bairro do Canela era frequentado por professores e alunos de várias partes do mundo e tornou-se um centro propulsor de modernidade. Foi um abrir de fronteiras, e não tenho dúvida de que o caminho que segui, adotando a psicanálise, é herdeiro de toda essa força propulsora. Para mim, a dança teve um efeito terapêutico da maior importância. Mas quero ainda dizer que a universidade hoje tem uma outra grandeza, e em muitos aspectos mais admirável. Não necessita mais, como no passado, importar saber, na medida em que se tornou ela própria transmissora de saberes. A universidade hoje vive a maturidade do seu crescimento, dispondo de filhos brilhantes capazes de nos presentear com aulas magistrais. Hoje, enfrenta uma grande luta contra o obscurantismo, a ignorância e um negacionismo programado. E quando assim falo me vem a ideia de que lá, no passado, estava a adolescência e agora a maturidade, que transmite força e uma visão realista da realidade. É uma universidade que luta para ser de todos.

Para Lacan, a psicanálise é também uma arte. Como a arte permaneceu na sua prática como psicanalista?

A psicanálise é uma arte regida por um desejo e se assenta nos “efeitos constituintes da fala”. A palavra é sua ferramenta e ela a maneja como um artesão ou um poeta, construindo e desconstruindo. Não há possibilidade de comprovação da sua prática e, assim sendo, se afasta da cientificidade. É impossível comprovar a existência do inconsciente e submetê-lo à experimentação. Creio que artistas e cientistas têm o seu espaço de glória. Estamos vivendo um momento no qual os nossos cientistas estão capitalizando todos os nossos anseios e expectativa para aliviar o nosso sofrimento com a pandemia. O Brasil começa a mostrar a sua eficácia no desenvolvimento da vacina para a Covid-19.

Qual a sua posição hoje sobre a formação do analista, em meio a tantas escolas?

Eu não diria que existem muitas escolas, o que existe de fato são muitas instituições ou grupos que se propõem a divulgar a psicanálise e promover a formação de psicanalistas. É verdade que usamos a denominação de escola para um espaço que se dedica ao ensino e à aprendizagem. Uma escola, entretanto, já pressupõe um pensamento com autoria e que recebe o reconhecimento de seus pares. Lacan, por exemplo, no fim de sua vida fundou uma escola que veio a dissolver pouco antes de sua morte. As primeiras reuniões de psicanalistas aconteceram na casa de Freud. Na medida em que o número de participantes foi aumentando a reunião passou a acontecer em outro espaço. Esses encontros receberam o nome de “reunião das quartas-feiras” e eram frequentadas por quem se interessasse pela psicanálise. Preocupado em assegurar a transmissão de suas ideias, Freud funda a primeira Sociedade de Psicanálise. É importante lembrar que as ideias freudianas não receberem uma boa acolhida na área médica. Lacan, no fim de sua vida, funda uma escola que veio a dissolver pouco tempo depois. Este ato de Lacan provocou um grande impacto entre seus discípulos e produziu o efeito de dar origem a vários e diferentes grupos, que posteriormente se transformaram em instituições. Não vou me estender pela história das instituições psicanalíticas, mas posso lembrar que quando a Clapp se dissolveu, instituições foram surgindo aqui em Salvador. A verdade é que até hoje o lugar de formação do psicanalista é a instituição. A psicanálise já chegou às universidades. Hoje, já temos mestrados e doutorados em universidades, o psicanalista é docente em muitas, mas considerando que o centro da formação está na psicanálise do aspirante a psicanalista, instituições ainda comandam a formação do psicanalista.

No próximo dia 8 a senhora vai receber o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal da Bahia. O que essa honraria representa?

Receber o título de Doutor Honoris Causa, neste momento tão sombrio, chega como um lampejo de luz. A minha maior gratidão.

