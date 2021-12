"Estamos vivendo em uma época obscurantista"

Antes de começar a entrevista, Maria José de Oliveira Araújo faz uma observação sobre o seu lugar de fala. A médica especializada em pediatria e saúde materno-infantil acredita que é impossível que as discussões sobre aborto avancem no Brasil com argumentos divididos entre fervorosas opiniõies pessoais de seus debatedores, sejam profissionais da área de saúde, legisladores, mídia, famílias, homens e mulheres. "A criminalidade do aborto não é uma solução, mas as pessoas não querem nem ao menos discutir isso", critica. A médica, que coordenou a área técnica de saúde da mulher no Ministério da Saúde, hoje integra o conselho diretor da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos do Brasil. Uma das autoras do dossiê A Realidade do Aborto Inseguro na Bahia: a Ilegalidade da Prática e os seus Efeitos na Saúde das Mulheres em Salvador e Feira de Santana, ela vai além da polêmica, observando que não se trata de ser contra ou a favor. "É inadiminssível que o aborto não seja visto como uma questão de saúde pública e de direitos humanos". À Muito Maria José relatou experiências em hospitais baianos, falou do mercado clandestino e atribuiu à hipocrisia a permanência de estereótipos e do preconceito. "Ainda somos violadores dos diietos das pessoas, das mulheres, das crianças e dos idosos".

Mês passado, uma jovem de 19 anos foi presa em São Paulo, denunciada pelo médico que a atendeu em um abortamento. O que a senhora, que é médica, achou desse episódio?

Sou pediatra, gosto de crianças, mas também defendo o direito das mulheres. A criminalidade do aborto não é uma solução. Os profissionais de saúde não têm papel de polícia. Cabe a eles atender as mulheres, não omitir socorro, tampouco denunciar. O médico que faz isso não leva em consideração qual a situação dessa mulher, por que ela praticou um aborto, qual a situação de vida dela, se tem problemas de saúde, se está vivendo uma situação de violência, se está desempregada...

Casos como esses acontecem nas redes pública e particular?

Na rede particular é mais difícil. Primeiro, porque é clandestina. Se a mulher chegar a um hospital particular com um quadro de abortamento, ela terá tratamento diferenciado. O que não significa que, nas entrelinhas, não haja discriminação. Eles dizem: "Olha aí, é aborteira, é assassina, vem aqui porque pode pagar". No serviço público, o preconceito é mais explícito. O Brasil tem um número enorme de abortos induzidos anualmente, algo em torno de 800 mil a um milhão de casos. Uma parte é feita em clínicas privadas, algumas de luxo, onde os abortos são caríssimos. Talvez ali a pressão do preconceito seja menor, uma vez que a mulher está pagando.

As clínicas são de luxo porque o procedimento demanda infraestrutura cara, ou há profissionais lucrando com isso?

É evidente que há uma indústria clandestina que ganha muito dinheiro. Alguns médicos até fazem em seus consultórios e cobram mais barato, porque acreditam que as mulheres têm direitos, mas são poucos e podem ser punidos. São as mulheres pobres que recorrem ao serviço público, aos hospitais, emergências, maternidades e são discriminadas pelas próprias mulheres, por enfermeiras e médicas. Em nossa pesquisa muitas vezes ouvimos médicos que diziam sobre essas pacientes: "Ah, ela é uma puta, é uma vadia, vem aqui fazer aborto a cada três meses, ela gosta". Fora isso, tem a negligência, deixar horas e horas num corredor, colocar mulheres que fazem aborto junto das que tiveram filhos, o que é como um castigo, como quem diz "veja aí a outra, a boa, a mãe, a santa".

Do ponto de vista ético, o que a senhora considera (se é que considera) como um marco do início da vida?

É complexo, não tenho uma posição fechada. Já discuti muito, li muito, trabalho há anos com isso, mas acho que a questão não é saber se a vida começa quando tem o embrião, se quando o óvulo se junta com o espermatozoide, se é com três meses ou seis. As mulheres não fazem aborto porque gostam, porque é uma coisa agradável. Elas fazem porque muitas vezes a maioria delas se vê obrigada a fazer aquilo. Eu venho de uma família católica e sou simpatizante do budismo, no qual a maioria não defende o aborto. Eu defendo. É direito da mulher.

Salvador tem um índice de mortalidade materna cinco vezes maior do que o aceitável pela OMS (10 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos). A curetagem é o segundo procedimento mais frequente no SUS. O que dizer sobre essas vidas?

Desenvolvi um trabalho que é um instrumento teórico para analisar os casos de morte materna do ponto de vista da violação dos direitos humanos. Estudei o caso de uma maternidade de Salvador, onde uma mulher de 19 anos, casada, com filho, que usou cytotec (medicamento indicado para úlceras gástricas e duodenais que tem efeito abortivo), esteve diversas vezes internada. Ela desenvolveu uma infecção generalizada que o hospital não considerou, achou que ela estava com meningite e encaminhou para o Couto Maia, onde ela foi supermaltratada, até ser encaminhada para outro hospital e fazer um ultrassom. A família pediu, era estado grave. O médico disse "é aborto?, então pode esperar". E essa mulher morreu. Depois de dias e dias sofrendo. Isso foi um absurdo. Era uma moça de 19 anos, que tinha um filho e uma família. Foi simplesmente abandono, negligência, incompetência e preconceito.

O debate sobre aborto costuma ser polarizado entre quem é a favor e quem é contra. Essa discussão funciona?

O professor Aníbal Fagundes, da Unicamp, fez uma pesquisa interessante na qual perguntou a ginecologistas se estes eram a favor do aborto. A maioria disse que não. Então ele fez uma segunda pergunta: "E se fosse sua filha, sua mulher, sua namorada, sua amante?". Então, todos responderam que ajudariam no processo. Há uma grande hipocrisia na sociedade brasileira. Aqui, os abortos são pagos, são caros, tem até quem viaja para abortar fora. Mas quem são, de fato, penalizadas, são as mulheres da periferia. As mulheres pobres, as adolescentes pobres, negras, que não têm acesso, que são interditadas. São elas que morrem por aborto.

O governo tem uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, mas mantém o aborto como crime. Por quê?

Quando eu estava no Ministério da Saúde, nesta secretaria, havia um grupo de trabalho composto por ativistas do movimento de mulheres, governo e legisladores, para fazer um projeto de lei que descriminalizasse o aborto. Esse grupo trabalhou durante um ano, elaborou um excelente projeto que foi para o Congresso e por lá se perdeu. Esse Congresso, cada dia mais conservador. Onde o presidente da Câmara [o deputado Eduardo Cunha, do PMDB-RJ] diz que aborto só será votado por cima do cadáver dele. Ora, quem ele imagina que é? Como é que vai legislar dessa maneira em um estado laico? Seguramente, se ele tiver filhas, netas, qualquer uma da família nessa situação, ninguém vai morrer por isso. Estamos vivendo em uma época obscurantista.

Há um risco real de retrocesso? No Congresso há pelo menos 32 projetos que tramitam, entre os quais o Estatuto do Nascituro, que diz que as mulheres estupradas devem ter os filhos.

Risco? O retrocesso já está aí. Quando o presidente da Câmara é contra a união homoafetiva, contra o aborto, contra questões sociais que já foram debatidas e conquistadas. Isso é um tremendo retrocesso já. No Brasil as pessoas fazem as leis a partir de suas crenças pessoais, o que é grave. Agora, realmente, houve uma desmobilização social. O próprio movimento de mulheres continua enfrentando os conservadores, mas essa é uma onda no mundo inteiro. Estamos perdendo direitos. Tem um escritor peruano que trabalha nessa área, que discute o fundamentalismo. Ele diz que até os anos 1990, os conservadores estavam fora do aparato do estado, estavam mais fazendo lobby. A partir de 2000, eles entram no aparelho do estado, com poder de decisão. Aí a situação se complica muito mais, porque você vai enfrentar não só um congresso conservador, como é o caso do Brasil, mas também os fundamentalistas que estão dentro do aparato estatal. É difícil lutar contra uma máquina tão poderosa.

A Anistia Internacional acabou de divulgar relatório no qual mostra que o lobby afeta a discussão sobre aborto no Brasil. De que forma exatamente?

Quanto mais você penaliza as decisões sobre o aborto, mais você reduz o número de profissionais no serviço de saúde que podem atuar, mesmo em casos em que a lei permite.

Há o argumento de que, se o aborto for legalizado, vai aumentar o número de mulheres abortando no Brasil. Em sua avaliação, isso procede?

Não, ao contrário. Nos países que têm uma política eficiente de planejamento reprodutivo, como a França, a Inglaterra, a Holanda, a legalização do aborto não aumentou o número de casos, diminuiu. Assim como o número de mortes maternas por aborto, que nesses países é de 0,03%. Diferentemente do que ocorre aqui no Brasil e nos países onde o aborto é proibido, as mortes maternas por aborto induzido são indiretas. São causadas por uma doença que a mulher já tem e que se agrava com a gravidez, uma cardiopatia, doença no rim ou fígado, e isso pode gerar o abortamento ou a morte.

Em uma das pesquisas mais recentes sobre o tema (do Instituto Anis e Universidade de Brasília), o perfil da maioria das mulheres que aborta é o de católicas. A influência da igreja diminuiu?

Acredito que não. Acho que elas abortam e dizem para o padre que não abortaram. O fazem clandestinamente, sempre foi assim. É essa hipocrisia tremenda à qual me refiro. Nem todos os métodos anticoncepcionais são 100% eficazes. Sempre vai haver falha.

A Justiça às vezes leva mais de nove meses para autorizar casos já previstos na lei (estupro, risco de morte para a gestante ou anencefalia) e muitas mulheres que têm o direito de abortar acabam tendo os filhos. Como evitar isso?

Olha, quem pode pagar por um aborto, quando descobrem que é caso de anencefalia, por exemplo, não chega nem ao quarto mês. As mulheres de classes média e alta que sofrem violência sexual não recorrem aos hospitais públicos. Elas recorrem às suas clínicas e seus médicos privados, que encaminham, que fazem o aborto. Mesmo nos casos de violência sexual, em que não é necessário fazer o boletim de ocorrência, apresentar laudo do Instituto Médico-Legal nem permissão do juiz, ainda há médicos no Brasil que pedem um alvará judicial e o tempo passa e as mulheres perdem seu direito. Ainda somos violadores dos direitos das pessoas, das mulheres, das crianças, dos idosos. Não somos generosos. Como exigir que uma mulher entre em contato com seu violador, por exemplo? A maioria dos casos de violência sexual acontece nas casas, com adolescentes e meninas, mas vamos dizer que aconteça na rua. Como ela vai reencontrar esse violador? São coisas inadmissíveis.

Quem apoia a descriminalização defende que os gastos para tratar de complicações pós-aborto são maiores do que o que seria gasto em ambiente seguro e humanizado. A senhora fez o cálculo?

Até 2003 eram realizadas 260 mil internações por aborto em hospitais do Brasil. Depois desse período, houve investimento do Ministério da Saúde na compra de contraceptivos, o que diminuiu drasticamente esses dados. E é evidente que essas internações exigem antibióticos, sangue, anestesias, muitas delas vão para tratamentos em UTI, que são muito caros. E esse cálculo nem é obviamente comparado ao que não tem preço, que é a vida. Os abortos induzidos em situações inseguras levam a uma série de problemas que não são nunca pesquisados ou calculados: perfuração do útero, retirada do útero em mulheres jovens, retirada de ovários, infecção generalizada. E, muitas vezes, esses nem ao menos são computados como complicações por aborto.

