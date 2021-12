Esportes etílicos

Numa TV está passando natação; na outra, futebol; na outra, tênis, enquanto o telão exibe surfe. Estamos, definitivamente, num "sport bar", categoria americanizada acoplada ao nome do lugar. Mas se você for fã mesmo de esporte, melhor tomar outro rumo, porque os áudios das competições são substituídas por músicas pop. Só quando tem jogo da seleção brasileira, ou aquela luta de MMA de que o povo fala há meses, há transmissões, de fato.

Aberto há um mês, o Five Sport Bar vem atraindo um público de jovens adultos, casais de namorados e famílias que vão bebericar enquanto o filho fica quietinho jogando PlayStation.

O chope geladíssimo fez a fama da casa em Vilas do Atlântico, onde a matriz foi aberta há três anos. Para petiscar, tem espetinhos gourmet (entre R$ 22,90 e R$ 35,90) e escondidinho de fumeiro com queijo coalho (R$ 46,90). O lugar também abre para almoço no esquema "buffet contemporâneo" (R$ 62,90 o quilo).

Five Sport Bar Av. Euclides da Cunha, 10, Graça. Tel.: (71) 3018-8697. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h (almoço) e das 18h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, até às 2h

Destaque A decoração do bar é um deleite para apaixonados por esportes

