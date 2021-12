Espetinho no Rio Vermelho é opção para carnívoros e vegetarianos

Os espetinhos de churrasco ainda são comidinhas rápidas de rua, mas agora eles invadiram restaurantes. No Espetto Carioca, eles são a especialidade. Criado por Leandro Souza, o restaurante está espalhado em mais de 30 cidades, porém uma de suas franquias só chegou em Salvador no final de maio. Localizado no Rio Vermelho, o restaurante tem um entrada charmosa com um carpete preto.Logo no primero andar as mesas de madeira e alguns assentos estofadoa combinam com o clima descontraído ao som de pagode.

Essa commbinacão fica mais interessante, claro, com a chegada do cardápio com opções como os espetos de linguiça por R$ 10,95 e também de frango com queijo provolone, por R$ 12,95, entre outros, acompanhados com farofa de bacon e salada vinagrete. Assim como todo churrasco, é impossivel ficar sem o sabor agridoce do pão de alho, que faz toda a diferença, saindo por R$ 9,95. Por lá ainda servem uma versão picante para aqueles que não têm medo da pimenta, que -- vale advertir -- é bem forte.

Mas os que não são fãs de carne também podem escolher as opões do menu vegano e vegetariano, que incluem espetinhos de berinjela e abobrinha, ambos por R$ 11,95. As bebidas também chamam a atenção do lugar, com cervejas e chope, e em especial o drinque não alcoólico Lemonade de Spritz, que mistura xarope de maracujá e amora com suco de limão por R$ 13,95. Para finalizar, a sobremesa é bem vinda com um espetinho... de morango e chocolate, por R$ 14,95.