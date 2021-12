Espaço Coaty tem exposição inspirada em Walter Smetak

Para deixar tudo pronto, bonitinho, a gente precisa passar pelo caos antes”, comenta a produtora Alana Silveira, uma das idealizadoras da Exposição Interativa InstruMentes, enquanto caminhamos pelo Espaço Coaty, um casarão escondido na Ladeira da Misericórdia. A exposição, que fica em cartaz até 1º de setembro, ainda estava sendo montada, mas já deu para entender o que seria: música de um lado, barulho de outro, luzes, gente interagindo e brincando de fazer som.

Como já adianta o nome, a exposição é interativa e só funciona assim, quando cheia. Sem gente, a mostra de música é só silêncio. São sete objetos, entre instrumentos e esculturas sonoras, espalhados pelo Espaço Coaty, prédio projetado pela arquiteta Lina Bo Bardi e construído com estruturas pré-moldadas assinadas pelo baiano Lelé Filgueiras.

A exposição é resultado do projeto InstruMentes – música para (re)invenção, que reuniu seis artistas da música em duas residências artísticas, também no Coaty. E teve uma inspiração: o trabalho do músico, professor e pesquisador Walter Smetak, que vivia de inventar instrumentos e costuma ser chamado de alquimista do som.

Lívia Cunha, também produtora e criadora, explica que o projeto começou a nascer, mas só como ideia, em 2013. Queriam homenagear Smetak. “Seria a comemoração do centenário dele, e eu e Alana entramos em contato com a família e começamos a pensar uma série de ações para homenageá-lo”. Nesse processo, conhecerem aqueles que se consideram “smetakeanos”, “esses músicos inventores que criam instrumentos a partir de matéria orgânica, matéria do dia a dia. É sempre a luteria experimental orgânica, que é o que Smetak fazia”.

Nesse tempo, de 2013 até aqui, criaram uma rede de smetakeanos, conhecidos como “loucos do porão”. O nome vem de uma das maiores características do jeito de trabalhar dos artistas: a produção solitária, isolada do mundo. Quando criaram o InstruMentes, decidiram juntá-los e fazê-los interagir, igual fazem com quem visita a mostra: foram três artistas por residência, que durou seis dias.

O desafio era que cada um criasse uma peça para a exposição. “Na hora de escolher, pensamos em quem trabalharia melhor com quem, quem poderia contribuir e conversar mais com o trabalho do outro, para que a residência realmente fosse proveitosa. E também mulheres, fomos muito atrás de trazer mulheres”, explica Alana.

Ao final dos seis dias, os artistas se apresentaram para as comunidades do entorno. “Um dos nossos objetivos é ocupar o centro da cidade”, diz Lívia.

O artista Marco Scarassatti, um dos residentes, deixou no Coaty a obra Yiabá, uma homenagem às orixás mulheres. A escultura ocupa dois espaços, uma sala no primeiro andar e o terraço do Coaty, no segundo. Quem está em cima escuta o som que vem de baixo, mas não vê. Uma obra grande como as mulheres. “Por uma coincidência, estive em Salvador em maio para outro projeto, visitei o Coaty e já tinha pensado em fazer uma obra específica para aquele espaço”, conta ele.

Além das residências, o projeto organizou três oficinas com os artistas convidados, abertas para jovens de grupos sociais, como Neojiba, Rumplezzinho, Didá e Projeto Axé, por exemplo. “Mas como teve muita procura, a gente abriu algumas vagas, sempre gratuitas, para pessoas do universo musical, que já trabalhavam ou experimentavam”, explica Lívia. Ao final, todo mundo saiu sabendo construir um instrumento. “E isso é algo que fica, que pode ser ensinado também”, conclui ela.

Ocupação

Antes de ser ocupado pelo InstruMentes, o Espaço Coaty passou três anos fechado. Precisou de reparos, o que levou cerca de R$ 10 mil do orçamento do projeto, financiado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), da prefeitura de Salvador, e pelo programa Rumos Itaú Cultural.

“Antes desses três anos, ele passou por uma requalificação ainda maior, porque estava muito abandonado. Se não fosse aquela requalificação, com certeza a gente não poderia estar aqui agora”, opina Lívia.

Vão lançar também um documentário sobre as residências, ainda sem previsão de data. “O objetivo é contribuir, produzir conhecimento”, diz ela. Com as obras que fizeram, esperam que, ao final da exposição, o lugar volte à cena da cidade – mas, por enquanto, segue sem um calendário de novas ocupações.

Não dá para não se perguntar, dentre tantos espaços para tocar um projeto como esse, por que escolher um que precisa de reforma, e ainda fica tão escondido. O Coaty fica na Ladeira da Misericórdia, fechada dos dois lados. A entrada é ao lado do prédio da prefeitura, com entrada controlada por uma guarita. Antes de passar, tem que dizer para onde vai.

“Eu nem sei por que a gente quis fazer aqui exatamente, a gente nem pensou em ir para outro lugar, sempre foi no Coaty. Mas tem que fazer um trabalho de dizer às pessoas que é uma rua pública, que é delas, é de todos nós, e a gente pode ficar aqui, e a gente espera que as pessoas venham”, comenta Lívia. Tomara que sim – a vista para o Elevador Lacerda, ali na ladeira, também é tão bonita.

adblock ativo