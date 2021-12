Espaço aberto

O teatro começou como todos começam - silenciosamente. Começou com textos rabiscados em guardanapos, telefonemas apressados e pés sujos na lama; e quando o barulho enfim começou, em 31 de julho de 1964, ninguém foi capaz de detê-lo.

O teatro começou com sete atores, 62 cadeiras, uma estrutura de metal e a história de Tião, o jovem operário que fura o movimento grevista e trai o próprio pai. Eles não usam black-tie, texto de Gianfrancesco Guarnieri, na boca e nos gestos de Othon Bastos, Sônia Robatto, Carlos Petrovich, Carmem Bittencourt, Echio Reis, Teresa Sá e Maria Francisca, soou como a vocação daquele palco, estranhamente situado entre o Palácio da Aclamação (então sede do governo estadual) e o Quartel dos Aflitos. Os militares estavam no poder e em suas costas movimentavam-se jovens com as fissuras do país.

Estão ambos - o golpe militar e o teatro -, agora, cinquentenários, mas em tempos diferentes. O golpe, transformado em ditadura, é o passado que a redemocratização nos ajudou a batizar de equívoco; e o teatro, nomeado Vila Velha, permanece como o espaço em que, à raiz do seu batismo, somos convocados a encontrar amigos e conhecidos, a visitá-los como visitamos nossa cidade natal.

Uma visita ao acervo histórico do Vila, por exemplo, localizado numa saleta ao lado do que hoje é o palco principal do espaço, dimensiona o presente com qual o teatro fez seu pacto. Ali estão fotos de Caetano, Gil, Bethânia, Tom Zé e Gal no começo de suas carreiras, no antológico show Nós, por exemplo; estão os Novos Baianos na primeira apresentação; e as experiências cênicas de João Augusto, dramaturgo que esteve à frente do local nos seus 15 anos iniciais e que um certeiro Glauber Rocha classificou como mestre de cena, capaz das mais audaciosas experiências do teatro moderno, a exemplo de outro mestre de cena, José Celso Martinez; estão, se olharmos dias recentes, Lázaro Ramos e Wagner Moura, em seus espetáculos germinais, e toda a linhagem do Bando de Teatro Olodum, criação do atual diretor artístico do espaço, Marcio Meirelles.



