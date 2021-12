Esculturas comestíveis

A confeiteira Raiza Costa, 28, transformou a paixão por comida num programa de internet, ganhou espaço na TV a cabo e promete nova temporada cheia de irreverências

Desde criança, a paulistana Raiza Costa, 28, gosta de comer bem. O que não acontecia diariamente, já que sua mãe nunca foi muito de cozinhar. Formada em artes visuais e em gastronomia, a confeiteira, que vive atualmente em Nova York, já tem confirmada a segunda temporada do seu programa culinário, Rainha da Cocada, no canal fechado GNT.

Raiza promete que, este ano, as surpresas serão muitas. "Vocês nunca sabem o que esperar. Será que ela vai tomar banho de leite condensado? Vai desaparecer na fumaça? A imprevisibilidade continuará sendo a minha marca, porque não acredito em um programa linear. A vida não é linear, por que meu programa seria?".

Antes de chegar na TV, a cozinheira fez o nome na internet. Colorido, com receitas açucaradas e uma apresentadora destrambelhada, o Dulce Delight, programa culinário no YouTube, já estreou para ser diferente. "Quando o Dulce Delight começou, os programas de culinária ainda eram muito voltados para a comidinha de vovó, com um formato de apresentadora de touquinha e luva. Sabia que, eventualmente, ia agradar algumas pessoas, mas não fazia ideia de quantas". Hoje, mesmo com os vídeos ainda hospedados no YouTube, o Dulce Delight é atualizado apenas no GShow.

Já o Rainha da Cocada, que teve a sua estreia em 2015, foi o campeão de visualizações no GNT Play durante o tempo em que esteve no ar na televisão. Enquanto a nova temporada do programa não começa, todos os vídeos podem ser assistidos na plataforma online do canal.

A formação em artes aparece o tempo todo, tanto na fotografia quanto nos próprios pratos. "A sobremesa chama atenção por seu apelo visual, assim como uma obra de arte. Ela é uma escultura comestível, passa pelas fases de desenvolvimento, que vão do desenho à montagem". Alguma vez, o prato ficou tão bonito que deu pena de comer? "Muitas. Por ver a sobremesa como uma obra comestível, acabo fazendo doces fofos que, quando estão prontos, morro de pena de cortar. Mas aí eu lembro que já tem muitas fotos e filmagens e mando brasa".

Sob pressão



Foram os espectadores do Dulce Delight que incentivaram Raiza a se inscrever na terceira temporada do MasterChef EUA em 2012. Com uma receita de pudim de chocolate com recheio de framboesa e crosta de castanha de caju, ela acabou garantindo a entrada no programa e ainda levou um elogio do chef escocês Gordon Ramsay, o temido e performático apresentador dos programas Hell's Kitchen e Kitchen Nightmares. Disse Gordom: "Uma das mais deliciosas e bem apresentadas sobremesas que já comi".

No episódio seguinte, Raiza Costa foi eliminada em uma duvidosa prova em grupo, em que os jurados sequer experimentaram o prato. Quatro anos depois, uma coisa é certa: cozinha aos gritos e sob pressão, nunca mais. "Acho que é uma experiência interessante para se ter uma vez na vida, quando jovem, mas não faria de novo e não contribuiu para nada, a não ser para ter a certeza que cozinheiro nenhum deve cozinhar sob aquela pressão".

Experiências sensoriais

Tanto o Rainha da Cocada quanto o Dulce Delight ensinam sobremesas da confeitaria francesa. Para a chef, a explicação é simples: é isso que dita as regras de confeitaria para o resto do mundo. "E o mundo parece ter dificuldade para entender que sobremesa não é doce. Doce é bala, pirulito. Sobremesa é um prato complexo, elaborado para trazer uma experiência sensorial. Eu luto todos os dias para fazer as pessoas entenderem essa diferença".

A experiência sensorial não fica só na comida. Ao abrir qualquer vídeo de Raiza no YouTube, você logo se depara com uma cozinha retrô e uma apresentadora cheia de estardalhaço, com ares de pin up dos anos 30. Resultado de quem assina não só a direção, mas a direção de arte e acredita que essa é a sua própria identidade. Para ela, estar viva é a maior celebração que pode existir. "Irrito as pessoas por sempre estar de bom humor e o meu redor é o reflexo disso, um universo lúdico e positivo".

Ainda em 2016, ela deve lançar dois livros de receitas de sobremesas, "os mais lindos que vocês já viram", anuncia. "Demorei porque não queria que meu livro fosse só uma extensão do programa. Os livros foram o que me fizeram uma chef de confeitaria e eu quero que ele também sirva para formar outras pessoas".

Além de sobremesas, o que mais Raiza gosta de preparar? "Sou uma cozinheira e me orgulho em dizer que me alimento todos os dias da minha própria comida. Adoro limpar peixe e desossar frango. A comida me encanta!".

Acesse gshow.globo.com/webseries/dulce-delight/no-ar.html

gnt.globo.com/ programas/ rainha-da-cocada/

