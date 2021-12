Escritor baiano indicado ao Prêmio Jabuti fala sobre a crise da palavra

Quando criança, Itamar Vieira Junior gostava de brincar de escrever. Escrevia peças de teatro e pedia aos colegas de escola que as interpretassem. Naquela época, acreditava que o gosto pelas palavras não poderia passar de brincadeira. “Eu nunca fui incentivado a levar a literatura a sério, achava que não tinha como viver disso, que precisava seguir uma profissão de verdade. Não sabia que podia trabalhar como escritor”. Mas mostrou a si mesmo que estava errado: agora, aos 39 anos, é um dos indicados ao Prêmio Jabuti pelo livro de contos A Oração do Carrasco (Mondrongo, 2017).

Neste mês, também ganhou o Prêmio Leya, que contempla produções literárias em língua portuguesa, com o romance Torto Arado. E tudo isso foi feito nos intervalos – na volta do curso de geografia, do trabalho “de verdade” como servidor público, nas madrugadas, nos finais de semana. Foi nos intervalos da pesquisa de doutorado em estudos étnicos e africanos que deu vida ao A Oração do Carrasco. “Falo sobre a cultura dos esquecidos pela sociedade, os índios e os negros”. Também em hiatos muito bem aproveitados ganhou o XI Prêmio Arte e Cultura (Banco Capital), publicou Dias (2012, Caramurê) e teve três textos traduzidos para francês e inglês.

Mesmo que invente mundos e personagens, fragmentos da história do Brasil aparecem nas histórias de Itamar. No conto Kursk, publicado em Dias, fala sobre homossexualidade e a opressão na ditadura. E é com angústia, mas um tanto de otimismo, que vê a crise da palavra no Brasil de agora: “Na história da humanidade, já passamos por ciclos parecidos”. Lembra da explosão cultural da Grécia e Roma antigas, quase sufocada por mil anos de Idade Média. Depois, o renascimento italiano veio como um sopro de vida. “O momento é triste, mas sei que vamos dar um jeito de renascer”.

Novos livros: Itamar Vieira Junior tem dois romances prontos para publicação. Um deles, Torto Arado, está previsto para ser publicado no ano que vem pela editora Leya.

