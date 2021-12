Escalas e conexões

Na prática, o processo do show é sempre o mesmo: viagem, hotel, passagem de som, hotel, show!! Quando tocamos em casa só tiramos a viagem e o hotel desse roteiro. Mas o script é o mesmo. Viajar muitas vezes traz mudanças significativas nesse processo, principalmente se modificamos totalmente a cultura, incluindo ai língua, clima, comida, povo. E a maneira como nos relacionamos com isso pode ou não modificar positivamente as pessoas envolvidas, e conseqüentemente o som. O mais incrível que temos percebido é que muitas vezes ficamos na seguinte situação: ganhamos força e achamos o rumo quando lembramos quem somos , de onde viemos e trazemos essa força para o som, mas ao mesmo tempo, percebemos que somos bem pequenos, que temos muito que aprender e entender do que está acontecendo no mundo, e o nosso som só pode crescer quando nos apequenamos para crescer de novo. Dai quando voltamos tudo faz mais sentido.



Uma coisa que tem ficado cada vez mais explícita na musica contemporânea é a força e a presença da cultura africana, e nesse caso Paris é a cidade mais importante do mundo na divulgação e na reinvenção dos próprios artistas africanos. Salvador acaba se revelando como se fosse mais um pais da África, que produz muito com suas raízes, mas não conhece bem as origens, os artistas, as mudanças, as tendências. Tocamos em Ulan – Ude (Sibéria) com um grupo incrível do Zimbabwe chamado Mokoomba, e eles muitas vezes lembravam Salif Keita, (Mali), Youssou N’Dour ou Orquestra Baoba (Senegal) , mas assim como na Cidade da Bahia, eles nunca tinham ouvido falar desses hoje astros da musica mundial, todos alavancados através de Paris, ou da cena que essa cidade disparou na Europa.



As metrópoles cumprem sempre uma função bem parecida, de porto de trocas, onde as muitas culturas chegam, se reinventam e se fundem. Já as cidades menores sempre trazem o fascínio e o interesse pelo desconhecido, pelo que eles querem pra eles como combustível, e se comportam de forma muito parecida em todo mundo. Até na Sibéria!!



Em Ulan-Ude (pronuncia Ulanudê) o fascínio, o respeito e o interesse pela nossa música foi realmente surpreendente. Fomos conduzidos o tempo inteiro pela diretora do Festival “Voices of Nomades” , Natalia Ulanova, e pelo Ministro da Cultura, que nas entrevistas, passeios e no próprio festival, nos deixavam cada vez mais a vontade. O Lago Baykal, que tem 20% da água potável do Planeta, as igrejas Cristãs Ortodoxas e os Templos Budistas, que se misturavam com o Shamanismo, nos faziam entender um pouco desse lugar misturado de Russos, Mongóis e Índios. Musicalmente acabamos nos confortando e fortalecendo na África, representada pelo Mokoomba, que tiveram a mesma sensação em relação ao BaianaSystem, o que gerou uma química realmente especial nessa passagem pela Rússia.



Antes desse “choque”, tínhamos passado pela linda cidade de St Denis de Gastines, sul da França, que tem o Festival “Au foin de La Rue”, no meio do campo, com muita lama por causa da chuva, gente acampada, e nomes como Alboroise, Stephan Marley e Ayo, mais uma cantora incrível da Nigéria em destaque na França. Nosso show foi numa tenda de circo, ao lado do palco principal, que tinha tudo pra não funcionar pelas condições (até madeira cortada em pedacinhos era espalhada o tempo inteiro no chão pra diminuir a Lama!)mas foi surpreendentemente bom. E a mesma sensação da cidade pequena se fez presente mais uma vez.



Mais seguindo na rotina de viagem, hotel, passagem de som, hotel, viagem, voltamos para Paris onde fizemos nossa base, e íamos nos apresentar no parque La Villete, grande Parque da Cidade onde fica a Cite de La Music (cidade da Música), complexo com museus, teatros, cabarets, (lá fica o Cabaret Sauvage, onde Criolo tinha tocado uma semana antes) palcos ao ar livre etc.



Nossa Referencia desse lugar era o lindo show de Lenine (in Cité) gravado no teatro desse parque com a participação incrível de Ramiro Musotto. Isso imediatamente nos trouxe a lembrança de Ramiro, que já tinha tocado lá também com seu show, e levado tambores, programações, berimbaus e Guitarra Baiana. Sua carreira estava em grande ascensão na Europa, e ele tinha de certa forma nos mostrado o caminho. Mesmo quando o assunto era berimbau, isso tava dentro de algo bem maior, para ai sim, o instrumento aparecer forte. Quando ele trazia a Guitarra Baiana (através do grande Mintcho Garromone) isso tinha um sabor universal.



Batata tocou e viajou muito com Ramiro, aprendeu com a Orquestra Sudaka, e ele representa esse tambores no BaianaSystem, trazendo junto com o orgânico o eletrônico, o processado. Pro sistema ficar consistente, isso tem que estar muito afinado com o “SoundSystem”, bases e programações que tiveram um caminho plantado e regado no Baiana pelo grande Chico Corrêa e que agora seguem caminhando com a sensibilidade e precisão de João Meirelles.



Esse encontro com João (também fotógrafo), reforçou o pensamento audiovisual que o BaianaSystem sempre buscou com o trabalho que Filipe Cartaxo vem imprimindo. Essa representação ajuda todos nós a entender melhor nossa música, nosso pensamento, e nas viagens isso fica mais explícito. As máscaras distribuídas ao público, pra citar só um exemplo, quebram todas as barreiras, trazendo uma comunicação imediata que chega muitas vezes antes da musica. Foi assim em, Saint Dennys , Ulan Ude e Paris.



Juntar tudo isso fora de casa trouxe a todos uma sensação de transformação. A base antes formada por guitarra baiana, baixo e voz (sempre traduzidas em imagens)foi se combinando e alternando como numa mixagem de DUB, onde as peças se alternam para dar conta de todas as freqüências. O grave consistente de Marcelo Seco é o chão das vozes do BaianaSystem, onde a Guitarra Baiana pode falar francês ou mandarim, Russo pode falar russo na Sibéria e se sentir a vontade, mas no final todos queriam mesmo era ver tudo fazer sentido tocando em casa, ainda mais com show no Pelourinho. Pra fazer sentido, só juntando tudo num vôo direto, sem escalas. Mas cheio de conexões.

BaianaSystem é

Robertinho Barreto - guitarra baiana

Russo Passapusso - voz

Marcelo Seco - baixo

Wilton Batata - percussão

João Meirelles - live pa

Filipe Cartaxo - video foto gráfico

