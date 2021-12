Equilíbrio no prato

Os funcionais estão na moda e apresentam alternativas deliciosas para quem deseja ganhar massa muscular, comer mais saudável, melhorar a saúde ou apenas manter a boa forma

"Você é o que você come" passou da validade. "Você é o que você absorve" é mais atual em nutrição. "A dificuldade de compreender o que é dieta funcional é que funcional pode ser qualquer coisa", diz Luciana Kroger, da GourmetFit, empresa especializada em alimentos funcionais para marombeiros. "Porque depende do que você precisa corrigir no seu metabolismo e que alimentos vão lhe proporcionar essa correção ou manutenção".

Nosso corpo é um sistema complexo e tinhoso. Pode, por exemplo, queimar proteína em vez de carboidratos, se a primeira estiver em mais abundância que o segundo, quando, na escala de preferências, as cadeias de açúcares são mais fáceis de se transformar em energia. Por isso é importante dar uma mãozinha ao organismo para ele funcionar melhor, combinando alimentos para pegarmos deles aquilo que precisamos e, se possível, comendo bem.

"Posso fazer um funcional para alguém e para você não ter o mesmo efeito", diz o nutricionista Lucas Valois, sócio de Luciana na empresa. Determinar uma dieta funcional tem uma receita, ainda que haja variações. É preciso identificar quais as intolerâncias da pessoas (laticínio e glúten, por exemplo), testes de flora intestinal, exame de sangue para ver quais nutrientes são mais absorvidos pelo organismo e combinar alimentos para que a substância de um ajude a absorção de outro. "A dieta funcional tem o objetivo de corrigir algumas distorções alimentares, equilibrando o organismo e fazendo o corpo funcionar melhor".

Mimetismo do gosto

A primeira orientação para quem deseja seguir dieta funcional é reduzir drasticamente o consumo de alimentos industrializados. A segunda é, ainda, aquela regrinha básica e repetida por todo nutricionista, variedade de comida no prato e, se possível, com redução do consumo de algumas substâncias, como os inimigos da barriga seca, glúten ou lactose.

Pão e queijo estão na dieta ocidental há milênios. Por isso, Telma Lopes, da Bahia sem Glúten, empresa especializada em alimentos sem essas grandes moléculas proteicas, diz que, "na Bahia, os alimentos sem glúten sofrem bullying". O glúten está contido principalmente no trigo, e qualquer alimento que tenha como base a farinha deste grão perderá características. Os pães, principalmente.

O glúten para o pão "é plástico e elástico", ou seja, ele é capaz de mudar de forma sobre pressão e de manter a forma depois que ela cessa, explica Harold McGee, gastrônomo especializado na ciência dos alimentos. Traduzido da química para a boca, é ele o responsável pela maciez e elasticidade da massa, aquela boa sensação de mastigar insistentemente um pedaço, fazendo a boca salivar.

