Equilíbrio entre o céu e o mar

Nas manhãs de sexta-feira, enquanto tantos se arrumam apressados para o trabalho, Amanda Lima, 32, está em cima do mar do Porto da Barra, respirando, respirando, respirando. Em determinado momento, equilibra-se em precisas posições de ioga e certifica-se de estar bem acompanhada. Desde o verão passado, ela dá aulas de stand up paddle yoga, mais conhecido como SUP Yoga, que leva para a prancha da moda os movimentos da milenar prática indiana.

Ela conheceu a modalidade vendo vídeos na internet e, logo, tratou de adaptar para a água os ensinamentos que já ministrava em terra firme. "A base é a mesma. Continua trabalhando o alongamento, a flexibilidade, o relaxamento, com a diferença de que, de repente, o sol bate no rosto, passa uma onda tranquila...". Nascida em Belo Horizonte, Amanda veio para Salvador ainda bebê. Estudou relações públicas e depois foi para a Espanha fazer um curso de gastronomia. Para descobrir o que queria de fato da vida, começou há oito anos a ter aulas de ioga, com o mestre Marcos Aquino. Gostou tanto que fez da prática profissão.

Seu escritório estende-se da praia para estúdios e condomínios - ela também atua como personal yoga trainer, ao custo de R$ 500 por mês. "A maior demanda é por relaxamento. Todo mundo chega com os ombros tensos". Vez e outra, Amanda volta a trabalhar com comunicação, na organização de festivais de ioga. Já com as panelas, a relação é de puro divertimento. "De vez em quando cozinho para os amigos".

Vá lá

As aulas devem ser agendadas pelo e-mail supyoga@axewind.com.br ou (71) 8158-7405 (WhatsApp). Mais informações aqui

