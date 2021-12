Entre a saúde e a beleza, entenda as razões para o boom das farmácias em Salvador

Ninguém deveria ignorar os benefícios da água de coco para a saúde. Rica em potássio, os rins alegram-se quando sentem que ela, toda sensacional, está chegando. Também combate micro-organismos que podem se apropriar de qualquer parte do seu amado corpo. E se você é daqueles que gostariam de viver para sempre, ou mesmo dos que não se importam com isso, ela vai proteger igualmente suas células do envelhecimento. Pois havia muitos coqueiros na região da Pituba, que significa "sopro forte" em tupi.

Ali já existiram um mar sem poluição e uma fazenda com um coqueiral gigante. Mas o tal do sopro forte foi tão forte que aquele paraíso foi se transformando, se transformando, até dar lugar a um bairro planejado por Theodoro Sampaio em 1917. Atualmente, o eixo principal do projeto, a avenida Manoel Dias da Silva, dá a impressão de que foi colonizada por farmácias.

Nos cerca de 2,5 km da pista, que começa na esquina da rua Santa Catarina e termina na confluência com a rua Visconde de Itaborahy, 17 farmácias disputam clientes. Pelo menos as visíveis. Afinal, um problema cognitivo, um déficit de atenção ou uma visão borrada podem mascarar essa espécie de sintoma social. O mesmo fenômeno, porém, pode ser observado na avenida D. João VI (Brotas), na avenida Dorival Caymmi (Itapuã), e lá vamos nós, de balcão em balcão, de prateleira em prateleira.

Alguns clientes, a propósito, chegam a esses estabelecimentos como se estivessem constrangidos. Que coisa tão íntima faz com que entreguem as receitas e falem algo baixinho, olhando para os lados, como se estivessem guardando um segredo? Já entre os que compram medicamentos genéricos há os que alardeiam o pedido, pronunciando o nome da droga como a ciência a define. Sabe-se lá o efeito que dizer a palavra rosuvastatina, por exemplo, indicada para controlar o colesterol elevado, provoca nos canos em que o sangue circula. E já que se está ali, por que não abrir um freezer da lojinha, ou melhor, destes verdadeiros templos que vendem e prometem saúde e beleza, e pegar uma água de coco? Industrializada, claro.

A concorrência da região, contudo, não permite que os chamemos de templos e nem os clientes de fiéis. Um mesmo colírio para conjuntivite, um Cetrolac da vida, dependendo de onde você entre, pode custar entre R$ 40 e R$ 52. Fidelidade para que mesmo? Melhor pesquisar, embora planos de saúde e redes de farmácias mancomunados jurem que os convênios firmados garantam vantagens. Às vezes, sim; às vezes, não – o chamado desconto do estabelecimento pode ser melhor. Afinal, o mal-estar da saúde financeira dos brasileiros tornou os planos de saúde produtos transcendentais.

O bancário aposentado Marco Machado trabalhou na Manoel Dias nos anos 1990 e lembra inclusive da primeira Farmácia Sant’Ana da avenida. A concorrência acirrada dos dias de hoje, no entanto, faz com que ele observe que há redes que instalam mais de um estabelecimento na cobiçada avenida. E se conseguem uma esquina, então, é a glória. "Quando a gente quer um remédio difícil, a gente vem aqui porque sabe que vai achar. De 50 em 50 metros vai ter uma farmácia", diz Machado, que recentemente já viu até fanfarra na inauguração de uma delas.

A música talvez faça sentido. Além dos remédios e produtos de beleza, nesses locais também é possível comprar água mineral, refrigerantes, sorvetes, chocolates, gomas de mascar, barras de cereais, cookies e, creia, existem as que até vendem meias, chapinhas e secadores de cabelos. Espanto zero. Tempos atrás, comercializavam até cigarros em farmácias com suas quatro mil e tantas substâncias tóxicas e viciantes. E se isso parece uma anomalia, saiba que até 1938 cocaína também era vendida nas farmácias brasileiras.

ORDENADO E DESORDENADO

O fato é que houve um crescimento do número de drogarias, quer dizer, de farmácias, em terras baianas. O que se costumava chamar, indiscriminadamente, de farmácia ou drogaria passou a ser denominado, pelo Conselho Federal de Farmácia, de “farmácia comunitária” a partir da resolução 648, publicada no Diário Oficial do dia 30 de agosto de 2017.

De acordo com o relatório de gestão do ano passado do Conselho Regional de Farmácias da Bahia (CRF-BA), o número dessas empresas no estado saltou de 3.329, em 2013, para 4.567. Um aumento de 37,2%. As que fazem manipulação de fórmulas tiveram um aumento mais discreto, de 8,2%: eram 184 e passaram a 199. Em Salvador, havia 874 farmácias em 2013 e hoje chegam a 985. As de manipulação saltaram de 55 para 67.

O presidente do CRF-BA, Mário Martinelli, acredita que o crescimento do setor se dá por causa do envelhecimento da sociedade brasileira, com o surgimento de doenças crônicas, além do uso crescente de nutracêuticos (alimentos funcionais) e cosméticos, aumentando o número dos que vão a esses estabelecimentos.

Mas não apenas. Ele acrescenta que a lei nº 13.021 (2014) transformou essas empresas em estabelecimentos de saúde, agregando serviços, como medição de pressão, dosagem de glicemia, aplicação de injeção e realização de curativos. "Houve esse boom por conta do aumento de serviços, e as pessoas buscam as farmácias para ser acolhidas e ter seus problemas resolvidos", diz Martinelli. O crescimento, no entanto, preocupa o farmacêutico. Ele gostaria que houvesse uma legislação mais rigorosa para a abertura desses negócios.

A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza uma farmácia para cada 10 mil habitantes. “O que nós observamos, não só em Salvador, mas no interior do estado, é um grande número de estabelecimentos sendo abertos. Municípios com 20 mil, 30 mil habitantes podem ter até 20 farmácias”.

A situação se agrava porque muitas delas (e o presidente do CRF enfatiza que não se trata das farmácias das grandes redes em Salvador) funcionam em ambientes insalubres, sem temperatura adequada para conservação de medicamentos. “Não basta apenas ter um profissional farmacêutico num estabelecimento. Tem que ter infraestrutura para acolher os clientes”.

OS MAIS MAIS

A farmacêutica Priscila Bastos diz que os medicamentos mais procurados nas drogarias são aqueles isentos de prescrição médica, como os remédios para gripe, descongestionantes, antidiarreicos e antiacneicos, vendidos na base da automedicação, embora os clientes também costumem pedir orientação. Também fazem sucesso os dermocosméticos, que, diferentemente dos mortais cosméticos, passam por testes que comprovam a eficácia. Ela também observa que passou a haver mais prescrições desses produtos.

Em ambientes assim, com tantas ofertas, tantos objetos de desejo, as tentativas de furto são inevitáveis. Adivinhe os produtos mais visados? Acertou: os dermocosméticos. Aquela pele lisinha, sem manchas, aquela ilusão de fazer o tempo sumir de cada ruga, evitar a pura constatação de que ou se envelhece ou se morre, talvez inspire tais delinquências. Depois desses milagrosos produtos, os polivitamínicos, que muitas vezes são promovidos pelos próprios vendedores: “Tem vitamina em promoção!”. E, por fim, mas não menos roubáveis, estão os produtos de higiene pessoal.

Quando esteve na Espanha e na Itália, porém, a profissional percebeu que as farmácias não exibiam remédios de venda livre nas prateleiras como aqui, apenas cosméticos. “Por lá, qualquer que seja o medicamento, o cliente tem que passar pelo farmacêutico, e acredito que talvez esse seja o caminho para as farmácias brasileiras. A população está se conscientizando de quanto a automedicação é maléfica à saúde a longo prazo”.

Algumas lojas da rede Pague Menos, a propósito, já possuem um espaço em que realizam serviço de atenção farmacêutica, onde medem pressão, identificam o índice de glicose, alertam pacientes sobre interações medicamentosas ou sinalizam se o tratamento está sendo eficaz. Embora não prescrevam remédios, indicam o que pacientes com pressão a 15/8, por exemplo, devem fazer e como acompanhar o quadro por um aplicativo do serviço no smartphone.

Essa proximidade com um profissional talvez busque compensar a ideia do culto à singularidade presente em farmácias de manipulação. Ao mesmo tempo, essas não abrem mão da alta tecnologia das multinacionais que produzem dermocosméticos. Em A Fórmula, por exemplo, além da produção própria de itens como chás, lenços umedecidos, sabonetes, vitaminas, sais minerais e nécessaires, o espaço expositivo é dedicado aos produtos das gigantes Roc, La Roche-Posay, Vichy, Stiefel, Galderma e Skinceuticals, entre outras.

Nos sofisticados laboratórios, entretanto, são manipuladas as fórmulas prescritas de acordo com a necessidade de cada paciente. “Xampu e sabonete você encontra em qualquer lugar. Se você entra numa farmácia de manipulação é porque quer algo personalizado”, diz a diretora técnica e farmacêutica Anick Cunha. Assim, nunca foi tão apropriado dizer o “meu remédio”. Sem contar que, luxo só, os medicamentos podem ser apresentados nas formas mais incríveis: de chocolates a sopas, de xaropes a sucos.

De uns três anos para cá, Anick percebe que, além da área dermatológica, tem crescido a demanda no segmento de nutrição esportiva. “As pessoas estão se cuidando mais, antes era só emagrecer, hoje é uma questão de saúde”.

IDOSOS E CRIANÇAS

Apesar de o envelhecimento da população ser considerado uma causa do crescimento das farmácias, são raros os estabelecimentos com cadeiras para oferecer mais conforto enquanto a fila teima em não fluir. Igualmente raros os que possuem banheiros para clientes, mas a paraense Extrafarma, na Pituba, por exemplo, não só tem como oferece o conforto para ambos os sexos e as instalações são capazes de atender pessoas com deficiência física.

Muitos idosos, a propósito, por irem regularmente comprar seus remédios, acabam criando algum tipo de vínculo com a farmácia e, às vezes, vão por lá apenas para uma conversa trivial, como vizinhos costumavam fazer.

Crianças (por enquanto) ainda não vão sozinhas às farmácias. Mas alguns pais fazem esse favor, como se fosse uma iniciação mística. Escovas de dente com motivos infantis, prendedores de cabelos coloridos, em meio aos muitos doces, podem parecer diversão para eles. Mas os pais também se infantilizam nesse parquinho: uma conhecida marca de xampu, por exemplo, que sempre teve uma apresentação amarelada, agora oferece versões com outros corantes e apelos: “gotas de brilho”, “hora do sono” e “força vitaminada”. Ahn-hã...

A veterinária Maria Sampaio, soteropolitana que atualmente mora no interior, diz que há bastante variação dos preços nas farmácias da Pituba, mas o que a deixa intrigada mesmo é a venda de comida e bebida nesses estabelecimentos. “Deviam ter mais cuidado com as guloseimas, não acho isso legal”.

Elogiando uma farmácia por ter encontrado o produto que queria, praticamente pela metade do preço, o dentista Adriano Oliveira reconhece que as pessoas gostam de doce, mas concorda que tanto açúcar não é bom. E sem perder o humor vem com essa: “Mas se vendesse cerveja eu ia ficar feliz”.

Indiretamente, ele reforça a ideia de que o crescimento das farmácias naquela região tem a ver com o envelhecimento da população. “Acho que a Pituba tem muita gente idosa, e por isso esse tanto de farmácia”. Foi ali, afinal, que ele instalou uma clínica de prótese e implantes, pois a pesquisa de mercado indicou esse perfil da região.

Uma dessas farmácias da avenida, da rede paulista Drogasil, chegou mesmo a implantar o Dia do Cliente Sênior (toda terceira quinta-feira do mês), em que garantem remédios 10% mais baratos. Mas outros grupos, com farmácias de redes do Pará e de Santa Catarina, também estão disputando os metros quadrados da Manoel Dias. No ano passado, em três meses, a Preço Popular chegou a abrir 10 lojas no estado.

Na interpretação do presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio), Carlos de Souza Andrade, que costuma dizer que “quem manda no comércio é o mercado”, o cenário de crescimentodas farmácias tem a ver com os problemas enfrentados pela Farmácia Sant’Ana, que por mais de 60 anos dominou de 50% a 60% do mercado baiano.

O antigo império do ramo de farmácias foi vendido em 2012 para a rede de drogarias Brasil Pharma, criada pelo banco BTG Pactual em 2009. Andrade acredita que a má gestão (“banco não conhece o mercado de varejo, conhece dinheiro”) acabou levando a Brasil Pharma a entrar com pedido de recuperação judicial no mês passado. O resultado é o que se vê nas ruas: “As outras empresas que estavam querendo entrar no mercado se apressaram e agora estão aí. Se a Sant’Ana estivesse com a força que sempre teve, eles poderiam vir, mas viriam com menos intensidade”.

Andrade fala com propriedade. Há 49 anos ele abriu sua primeira farmácia, a Estrela Galdino, e chegou a ter 32 lojas. Só ficava atrás da Sant’Ana. A lição do empreendedor, que também é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado da Bahia e fundador de A Fórmula, pode servir aos que desejam entrar no ramo: “Com farmácia a gente ganha pouco, a margem é pequena mas é segura. Quem ganha muito são as multinacionais, a indústria farmacêutica. Mas, se souber administrar, ganha-se pouco e sempre”.

Embora dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indiquem uma baixa taxa de mortalidade (6%) desses negócios no bairro (entre 2012 e 2017 apenas três fecharam e 14 foram instaladas), a polaridade é negativa, ou seja, a concorrência não está moleza e pode indicar uma saturação. E os peixes, nessa praia da velha Pituba, são graúdos. O analista de crédito e mercado do Sebrae, Diógenes Souza, adverte que é importante o empreendedor avaliar se tem condições de concorrer com empresas de grande porte: “Não vai poder abrir uma farmaciazinha como poderia fazer num bairro mais afastado, mais popular, ou em alguma cidade da região metropolitana”.

