Ensino de 1ª classe

O Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) vem derrubando, um a um, todos os estigmas que limitam a escola pública, elevando índices de alfabetização, reduzindo a evasão escolar e estimulando a leitura

Dezenas de olhos miram as mãos de Vânia Dourado, 39, como se o mundo estivesse em suspensão. Antes de abrir o livro que carrega, ela aponta para o título e o nome do autor e pergunta àquele amontoado de meninos miúdos que outras obras do escritor Ilan Brenman eles conhecem. "O Bico", alguém grita ansioso, com o braço levantado. "Segredos", responde outra. Uma criança abre a boca como estivesse com sono. "Com gesto não, quero o nome!", a professora insiste. "Bocejo!", dobra-se, por fim. Nos próximos meses, até que o ano termine, eles terão aprendido a ler e a escrever. Antes disso, aos 6, já têm repertório literário. Estamos em uma escola pública.

Vânia dá aulas há 21 anos na região de Iraquara, mas nem sempre foi assim dessa maneira. Antes, vivia presa aos livros didáticos e não sabia muito bem o que fazer quando alguma dificuldade surgia. Agora, até gosta quando isso acontece. O problema acaba virando projeto. Está pensando em fazer um sobre o pum, assunto que mobiliza incontáveis risadas e bagunças na turma, e outro sobre religiões, para tentar responder de vez à recorrente pergunta sobre quem vai de verdade para o céu.

Não é preciso conversar muito com Vânia para saber a que ela se refere quando fala em antes e depois. As imponentes serras da região central da Bahia abrigam uma revolução silenciosa, liderada pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), cujo lema é "ler o mundo para escrever a vida". Em 2000, quando as ações do instituto foram sistematizadas, o índice de alfabetização nos municípios parceiros era de 33% nas turmas do 2º ano (antiga 1ª série). Hoje, o número chega a 81%.

Para que o ensino público funcionasse, de fato, nenhuma invencionice mirabolante foi adotada. O principal investimento do instituto é na formação continuada dos educadores, uma cadeia que começa no professor e vai até o secretário municipal de educação. "Fiz faculdade de pedagogia, mas minha graduação mesmo foi no Icep", conta Vânia.

Os bons resultados fizeram com que a rede, que nasceu na Chapada Diamantina, se expandisse para outras regiões da Bahia (semiárido, agreste e baixo sul) e para os estados de Pernambuco e Alagoas. Hoje, o Icep atua em 31 cidades, dando suporte a cerca de cinco mil professores e transformando a aprendizagem de mais de 100 mil estudantes.

Para comprovar se essa transformação ia além do discurso e das estatísticas, visitamos no final de março 10 escolas de cinco municípios baianos. O mais distante deles foi Novo Horizonte, a 569 km de Salvador. Na cidadezinha onde muitos ainda sonham enriquecer com o garimpo, não há escolas particulares. Os filhos dos políticos estudam junto com os filhos das faxineiras e agricultores, e está tudo bem assim. Numa prova que responderam para medir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), eles tiraram 5,7, nota que o Brasil espera que outros municípios da rede pública alcancem só em 2021. Quer outra comparação, já que o país inteiro é um lugar bem vasto e diverso? Na mesma prova, os alunos de Salvador, cidade quase 700 vezes mais rica, ficaram com 4.

Todo dia quando volta do recreio, Herlayne Oliveira, 9, e seus colegas do 4º ano do Centro Educacional de Novo Horizonte, leem um capítulo de um livro. Quando terminam, eles ficam imaginando e conversando sobre o que pode acontecer na história, como se fosse novela de televisão. "Queria saber logo como vai terminar, mas a pró não deixa". O objetivo é esse mesmo, despertar o gosto pela leitura. Além das obras que são cobradas na escola, Herlayne lê muitas outras por diversão. Carregava na mochila Alice no País das Maravilhas, mas também gosta de ler quadrinhos e livros de piadas em casa, antes ou depois de ver desenho. Quando crescer, ela quer ser professora.

Em 2014, nas turmas do 4º ano, mesma série em que Herlayne está hoje, 93% dos alunos de Novo Horizonte foram aprovados e não houve registros de crianças que abandonaram a escola. O maior índice de evasão registrado pela secretaria foi no 6º ano, quando 5% dos alunos matriculados deixaram de estudar. "Esse número é pequeno, mas ainda assim nos angustia muito. Entre esses meninos podia estar o meu filho", diz Juseni Araújo, supervisora.



De dentro para dentro

Com a formação continuada dos professores gestada pelo Icep, eles passaram a planejar melhor as atividades em sala de aula. Para isso, contam com um instrumento precioso: pequenos testes, chamados de diagnósticos, que monitoram o aprendizado dos estudantes em português e matemática. Assim, se os alunos vão mal em determinada habilidade - como a de distinguir num texto o que é fato e o que é opinião ­-, os professores já sabem que precisam orientar as próximas aulas para que os estudantes adquiram essa competência. Por isso se diz que o ensino acontece de dentro para dentro da sala de aula.

A frequência com que os testes são realizados varia de escola para escola. Em algumas, há quem chegue a reclamar: "Pró, de novo isso?". Os dados são repassados aos pais durante os conselhos de classe, que passam longe daquelas reuniões onde os familiares vão para ouvir reclamações sobre indisciplinas. Do quadro, que nem é mais negro, passaram a abundar percentuais e metas. Em Novo Horizonte, durante um dos conselhos, os pais assinaram um termo de compromisso para garantir que iriam monitorar o horário indicado para os estudos dos alunos em casa.

Em alguns colégios, durante as reuniões, os pais também decidem com o diretor para onde vai o dinheiro que sobrou no caixa - se para comprar uma geladeira nova, materiais para a aula de educação física ou instalar mais bebedouros. É assim em Alagadiço, povoado da zona rural de Seabra. Este ano, depois de conversar com a comunidade e com os estudantes, a Escola Joaquim Felipe de Souza passou a adotar salas-ambiente para os alunos do 5º ao 9º ano. Quando toca a campainha, são os alunos que se movem em direção a uma sala ou outra, e não o professor, de acordo com a matéria que vão estudar. A de ciências tem um grande quadro do corpo humano, a de português é cheia de poemas na parede, a de educação física traz nomes de um monte de brincadeiras dali, como giribita, barra-manteiga e baleado.

A escola recebe muitos alunos que vivem em comunidades quilombolas no entorno. Everton Rocha, 11, mora no quilombo de Agreste com os avós - os pais estão tentando a vida em São Paulo. Ele gostou de ficar mudando de sala, acha que assim é mais legal. "Antes a gente só ficava o tempo todo sentado, aí cansa...". Os avós de Everton são analfabetos, trabalham em uma roça de fumo. Vez ou outra, quando não estão na roça, Everton gosta de ficar lendo para eles. Seus avós também são presenças cativas no Bocapiu Literário, projeto que leva os familiares para ouvirem histórias na escola.

Realidade aumentada

A 90 km dali, em outra escola rural, desta vez no povoado de Quixaba, em Iraquara, Rosângela Cerqueira, 36, acompanha uma apresentação de Joanna, 10, sua filha caçula. A menina fala com desenvoltura sobre frutas da região: umbu, juá, licuri. "Com o licuri dá para fazer vassoura, chapéu, geladinho. É uma delícia". Depois explica que a palma é um importante alimento para os animais na época da seca e que seu fruto é bom para a gente mesmo comer, porque é rico em vitaminas A e C. No seu quintal tem um monte deles, mas antes das aulas ela nunca tinha provado nenhum.

Projetos como esse, das frutas nativas, ajudam no aprendizado de turmas multisseriadas, que reúnem meninos de variadas idades, como acontece ali. "O mesmo conteúdo é cobrado de diferentes formas. E aí um vai ajudando o outro", explica a professora Antônia dos Anjos, 47, que no ano passado deu aulas para Joanna. Ela conta que, antes das formações, dava mais atenção para os alunos que sabiam mais. "Agora, sei que preciso ter uma atenção dobrada para quem ainda não garante a leitura".

Para Rosângela, a principal diferença entre a escola onde estudou quando criança e a de sua filha é que agora a realidade foi para dentro da sala de aula. "Assim fica mais fácil, porque você trabalha com o que já conhece". Quando está na faculdade de licenciatura em ciências agrárias, em Amargosa, é o pai de Joanna, agricultor, quem comparece às reuniões na escola. "Ela cobra que ele vá". Mais esperta que estudiosa, Joanna está no 5º ano e se entristece quando tira uma nota baixa, como oito, por exemplo. E oito é nota baixa? "Óbvio que é".

Menos óbvio é o modo como a comunidade participa da educação nos municípios parceiros do Icep. Sempre que é ano eleitoral, os candidatos a prefeito e vereador são convidados para participar do "Dia E", um grande fórum em que os moradores do lugar elegem as propostas que os políticos deverão cumprir nos próximos quatro anos. Para garantir que as medidas saiam do papel, é criada uma Comissão de Avaliação das Ações dos Fóruns de Educação (Caafe), que reúne cerca de 15 pessoas entre gestores e representantes da sociedade. O modelo é único no Brasil.

Nas Caafes são viabilizadas algumas demandas comumente apontadas como causas da sofrível qualidade do ensino público no país, como a infraestrutura precária das escolas (ainda vimos alguns colégios com salas de aula escuras e pichadas e pátios estreitos) e os baixos salários dos professores (a maioria ganha o piso determinado pelo governo federal, de R$ 1.917,78).

Em média, cerca de 60% das propostas são, de fato, realizadas. "Tem quem peça ginásio, piscina, e aí, por falta de recurso, a prefeitura não tem condições de executar", explica Reinaldo Vieira, secretário de Boquira. Outro desafio é fazer com que a participação na Caafe não esfrie com o passar do tempo e que não se transforme em arena de disputas partidárias. "A gente precisa sempre lembrar que aquele não é um espaço de embate político, mas um lugar para estabelecer uma posição acerca da educação", diz Reinaldo.

O aval e apoio da comunidade fazem com que as ações do Icep permaneçam nas cidades mesmo quando adversários históricos revezam-se no comando das prefeituras. Mas também já houve casos de municípios que se desligaram do instituto pós-eleições, por razões financeiras ou políticas. Os que permanecem reúnem suas equipes quatro vezes por ano, para trocar experiências. São os chamados territórios colaborativos.

No princípio era o verbo

A história do instituto começa com uma viagem que era antes uma fuga. Para não passar o Carnaval em Salvador, a pedagoga Cybele Oliveira, 48, resolveu visitar o Vale do Capão. O descanso terminou quando, entre um passeio e outro, entrou numa escola pública do povoado. Ficou tão desolada com as condições do lugar que passou quase toda a viagem de volta chorando. Dois dias depois, fez um concurso para virar professora da rede estadual em Palmeiras, sede do distrito de Caeté-Açu, nome oficial do Vale do Capão. Em 1993, começou ali a dar aulas de língua portuguesa. A casa onde morava não tinha luz elétrica, a escola onde ensinava tinha um buraco no telhado que fazia chover lá dentro.

Passou a ficar famosa por ensinar ao ar livre. A convite da Secretaria de Educação de Palmeiras, começou a organizar, com outros colegas, o Programa de Desenvolvimento e Auxílio para o Professor, nome que hoje acha "horrível". Ainda assim, o projeto vingou e cresceu, até chamar a atenção, no final dos anos de 1990, da Fundação Abrinq e do Instituto Natura, que perguntaram se eles não queriam levar aquela experiência para todas as cidades da região. Cybele topou na hora. Durante 12 meses, educadores de 12 municípios escreveram as diretrizes do Projeto Chapada, que em 2006 foi rebatizado como Instituto Chapada de Educação e Pesquisa.

Quando um novo município entra na rede, o documento passa por pequenas modificações para atender às necessidades locais. "Sempre trabalhamos a muitas mãos. Antes de começar a atuar em qualquer lugar, precisamos de três sins: do gestor público, dos professores e da comunidade".

O comprometimento, no caso dos prefeitos e secretários, é também financeiro. O instituto é mantido, em grande parte, por recursos públicos, e talvez seja esse um dos seus maiores trunfos: fazer com que o poder municipal assuma seu dever de educar com qualidade. No território da Chapada, 76% das ações do instituto são custeadas pelos municípios, a um valor anual de apenas R$ 9,80 por aluno.

Sobre tertúlias e cidadania

No começo da tarde de uma terça-feira que parecia desenhar aquele dizer de haver um sol para cada habitante, uma dezena de pessoas deixou seus afazeres e tomou uma estrada de terra para uma sala de aula em Lagoa do Meio, minúsculo distrito de Ibitiara. Estavam ali para trocar impressões sobre Os Miseráveis, de Victor Hugo, publicado em 1862.

Durante uma hora, leram os trechos que os impactaram mais e conversaram sobre como suas vidas se aproximavam da de Jean Valjean, personagem principal do livro. "Acho que aqui ele quis falar sobre a importância de perdoar"; "às vezes, a gente tem que abrir mão de algo bom para fazer o que é certo"; "esse parágrafo eu lembrei daquele filme, Meu passado me condena". As reuniões acontecem uma vez por semana e integram uma ação nova no Icep, as Tertúlias Literárias Dialógicas, cujo objetivo é criar comunidades educadoras a partir de clássicos da literatura universal.

Como não se trata de formar apenas leitores, mas também escritores, em Tapiramutá, outro município que visitamos, há um encontro no fim do ano que é aguardado por toda a cidade. Numa noite cheia de pompa, alunos do 1º ao 9º ano autografam um livro com textos que eles mesmos escreveram. São histórias inventadas ou memórias colhidas de moradores mais antigos.

Tantas ações inspiradoras dão uma sensação boa e leve de que está tudo resolvido, mas a verdade é que ainda há um longo caminho a percorrer. Alunos de cidades acompanhadas pelo instituto há 10, 12, 15 anos ainda não conseguiram chegar ao 6 no Ideb, nota superada na Bahia pelas escolas particulares. É um indicativo de como nossa dívida com a educação pública é grande e cruel, e de como os processos de aprendizagem são lentos e complexos.

E já que aqui falamos tanto em continuidade, não custa lembrar que na rede estadual do ensino médio, para onde esses estudantes irão no futuro, a nota no Ideb é vexatória: 2,8. "A gente precisa abandonar essa ideia de que quando um menino não aprende, o problema é dele. Esse é um problema nosso. Temos um discurso vazio de formar cidadãos quando, na verdade, o que dá cidadania a uma pessoa é o conhecimento", defende Joselma Noronha, supervisora em Seabra. Nessa mesma cidade, acompanhamos uma reunião de formação que reuniu equipes de 14 cidades da região. Antes de começar a falar, Cybele nos puxou para um canto e fez um pedido. "Queria terminar dizendo que é possível".

