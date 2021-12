Ensina-me a viver

A profissão de coach ainda não é regulamentada no Brasil, mas nem a crise inibiu o crescimento dessa área no mercado nacional. A estimativa é que o país tenha 25 mil profissionais habilitados

Quem chegou à aposentadoria e não sabe o que fazer dos dias livres. Quem está quase lá, mas anda preocupado com a reforma da Previdência. Gente que, para além do dominó e do crochê, quer viajar, estudar, namorar ou até inventar um novo trabalho. Há quem procure a coach Neyla Rossiter, 33, especialista na área, em busca de um rumo novo na vida. Ao seu “coachtório”, como gosta de chamar, vão pessoas das mais diversas profissões, interessadas em traçar metas e realizá-las na velhice. “Mas cada um é responsável por encontrar seu caminho”, explica.

Neyla é coach (treinador, em inglês) e acompanha um novo cenário na sociedade brasileira, em que a expectativa de vida aumentou mais de 40 anos no último século. Entre seus clientes, as mulheres são maioria (70%) e se antecipam para rascunhar o futuro às vezes com mais de uma década de antecedência, em encontros que duram entre 10 e 12 sessões e demandam um investimento de R$ 3,5 mil.

A economista Fátima Sampaio, 47, faz parte desse grupo. Servidora pública, procurou a coach porque queria se redescobrir profissionalmente e chegar à aposentadoria com independência. Ela ainda está no meio do processo, mas não descarta a possibilidade de se tornar coach também: “Estou encantada. É um trabalho de autoconhecimento em que a gente sai com uma visão mais positiva das coisas”.

Ao coachtório, os homens costumam chegar mais perdidos, passada aquela sensação inicial de férias que a aposentadoria traz. Neyla cita o caso de um executivo de 75 anos que ficou viúvo e descobriu novo sentido na vida virando mentor – uma espécie de orientador dos mais jovens – na empresa onde trabalhou por décadas. “Há uma nova consciência se estabelecendo sobre a aposentadoria”, avalia Neyla.

Algumas empresas já perceberam isso e investem até R$ 7 mil pelo coaching de seus funcionários. Isso também inclui o governo, diz a coach, que atualmente estuda contrato com duas instituições estaduais enquanto se prepara para abrir uma empresa na área de liderança sustentável.

Jogo da mente

Quando começam uma conversa, os coaches vão logo dizendo o que não são: não terapeutas, não psicólogos, não consultores, não mentores, não conselheiros, não professores. Já definir o que fazem, de fato, é mais complicado. Por isso, costumam apelar para imagens que remetem a movimento: ajudar o cliente (que eles chamam de coachee) a migrar do estado atual para o estado desejado, ou, dito de outro onipresente modo, fazer com que saiam da “zona de conforto” para a “zona de desenvolvimento” ou “zona de sucesso”. Na prática, não é alguém que vai dar respostas, mas ajudar a encontrá-las.

A atividade surgiu nos Estados Unidos, naturalmente, e tem como marco inicial o lançamento do livro The Inner Game of Tennis, de 1974, no qual o californiano Timothy Gallwey registra que precisou de um certo “jogo da mente” para treinar seu time de tênis. A metodologia acabou se espalhando para outras áreas que não o esporte, especialmente para o ambiente corporativo. No Brasil, a técnica chegou na década de 1990, mas se popularizou nos currículos e cartões de apresentação nos últimos dois anos.

Um único centro de formação, o Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), com sede em Goiânia, diz ter capacitado cerca de 15 mil profissionais. A previsão para este ano é habilitar entre 3 mil e 5 mil. Como a profissão no Brasil não é regulamentada, não dá para dizer exatamente quantos coaches atuam no País, mas há quem faça estimativas. “O Brasil tem 25 mil profissionais habilitados. Destes, cinco mil devem atuar de fato no mercado”, conjectura Marcus Marques, diretor-executivo do IBC.

O IBC oferece cursos em 50 cidades, incluindo Salvador, onde capacitou cerca de 700 profissionais em 21 turmas — outras três estão agendadas para 2017. A principal formação do instituto dura oito dias. Os “investimentos” variam de R$ 2 mil, para os cursos mais básicos, a R$ 30 mil, para os avançados. Nas salas de aula, predominam os profissionais de RH, psicólogos, empresários, gente que quer mudar de profissão. “É uma área que está passando por um crescimento vertiginoso, mas ainda insuficiente para a demanda. Veja a quantidade de psicólogos: são formados dezenas de milhares todos os anos. Faço esse paralelo porque o coach, apesar de não tratar doenças ou traumas, também promove o autoconhecimento. Há um ganho psicoterapêutico no processo”, compara Marcus.

Ele conta que, apesar da crise, o setor do instituto que oferece atendimento para empresas cresceu 40% no ano passado. “É um campo que não sofreu como outros segmentos. Além disso, muitas pessoas que perderam o emprego também nos procuram para investir numa nova carreira, para empreender, trabalhar como coaches. A crise, nesse caso, acaba sendo uma excelente oportunidade”.

Mundo corporativo

O relações públicas Cristiano Saback, 41, já trabalhava como consultor de carreira e palestrante quando resolveu se tornar coach. Fez o primeiro curso em 2011 e lembra que investiu, na época, R$ 10 mil pela formação em São Paulo. Ressente-se de que hoje há quem faça uma aulinha de 8h às 18h e saia dizendo que é coach, cobrando R$ 50 a sessão (a dele custa cinco ou seis vezes mais, e há quem chegue a cobrar dez vezes isso). “É algo muito perigoso para o cliente. Por isso, sugiro que os interessados procurem referências, peçam para ver os certificados”.

Como a maioria dos coaches, Cristiano costuma atender pessoas que buscam resolver questões profissionais. Pode ser um recém-saído da adolescência querendo descobrir que faculdade fazer ou um executivo experiente almejando um novo cargo na empresa. Como atende presencialmente ou pela internet, alguns dos seus coachees não moram em Salvador — é o caso de uma advogada que andava infeliz e com sua ajuda decidiu virar fotógrafa. “Creio que, inconscientemente, as pessoas já chegam com as respostas. O papel do coach é gerar auto-confiança e orientar o processo de tomada da decisão. É tirar da zona de conforto”, diz, usando a expressão que repete como um mantra. “O processo de coaching só funciona se causar incômodo. E, a partir daí, a pessoa avança, mesmo que seja com medo. É um movimento que gera resultado”. Até chegar ao tal resultado, são 10 ou 15 sessões. Apesar do nome que remete à terapia, Cristiano reforça que uma coisa não tem nada a ver com a outra. “Terapia vê muitas questões do passado. O coaching é daqui para a frente. É mais pontual, específico para alcançar determinado objetivo”.

A fisioterapeuta Renata Maia, 28, começou a pensar em procurar um coach quando resolveu empreender e ampliar a empresa onde trabalha. Viu logo que não daria conta de avançar sozinha, fazendo “tudo ao mesmo tempo”. Precisava se planejar melhor. Pediu indicações a conhecidos, mas para ter certeza de que não iria cair nas mãos de alguém despreparado, foi assistir uma palestra e fez um workshop com Cristiano. Gostou do que ouviu. Em 2015, tornou-se sua cliente. A primeira etapa, diz, foi um diagnóstico de qual era o objetivo que pretendia. Depois, vieram as ferramentas para que alcançasse a meta, livrando-se dos “sabotadores internos”. “Foi um processo que me tornou mais organizada, o que se reflete até na minha mesa de trabalho. Me enriqueceu como líder, como empreendedora. Deixei de achar que posso dar conta de tudo”.

Antes de se tornar coach, a pedagoga Lélian Garrido, 41, também passou por um processo de coaching na empresa onde trabalhava como gerente de desenvolvimento humano, área que a mobiliza há 20 anos. Gostou tanto da experiência que resolveu investir “o equivalente a um carro popular”, cerca de R$ 25 mil, para habilitar-se à nova carreira.

A decisão consolidou-se quando foi “desligada” do antigo emprego, em 2015, e sentiu como se o “universo estivesse conspirando” para o seu sonho. Ao lado de um antigo colega, Wladimir Martins, hoje seu sócio, criou a empresa Opus Human, com sede em Lauro de Freitas.

A dupla atende empresas e pessoas físicas para ajudá-los a conquistar seus objetivos, com foco na área empresarial. O trabalho dura entre 10 e 12 sessões, pelas quais costumam cobrar entre R$ 250 e R$ 300 cada. Entre as técnicas que utiliza nos processos, Lélian apela até para a “hipnose naturalista” do psiquiatra americano Milton Erickson, mas garante que a ferramenta tem pouca relação com o que se costuma ver em programas popularescos de televisão. “Não chego para o cliente e digo: vou te hipnotizar agora!”, ri. “É mais um trabalho de atenção focada mesmo”.

Para focar sua própria atenção, espalhou pelo escritório de casa frases de autoajuda (“Se você não acredita no seu sucesso, ninguém pode acreditar por você”) e calendários com metas. Diz que nesse processo aprendeu a tornar-se mais paciente, algo que espera transferir para as pessoas que atende. “O fundamental é entender o tempo do outro”.

Perguntas poderosas

Com a profusão de coaches no mercado, logo apareceram os serviços “especializados” em determinada área, como comunicação, imagem e até sexo. Mariana Leal, 32, percebeu um “gap” no setor de concurso público. Num processo de “busca pessoal”, ela trocou a publicidade pelo coaching na área jurídica. Acrescentou à sua formação em comunicação social um investimento de R$ 11 mil nos cursos de Programação Neuro-Linguística (PNL) e depois no do IBC.

Mariana pediu demissão depois de 11 anos trabalhando em empresas para atuar numa área em que poderia “estudar e conhecer as pessoas”. Em suas pesquisas, viu que tinha cursinho renomado vendendo serviços que de coaching só tinham o nome. “Há muitos que, em vez disso, oferecem orientação ou consultoria”. A diferença, explica, é que o coach não vai dizer estude tantas páginas por dia, leia isso, faça tal tarefa. “É uma metodologia que busca reflexão profunda na vida do cliente”.

Mariana Leal, 32, trabalha como "coach" de concursos públicos. Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE

Entre seus coachees, ela não faz distinção: tem candidatos à vagas de técnico, analista, promotor e juiz. Prefere atendê-los onde cada um escolher, seja num café, num parque, em casa. Até à praia já foi uma vez. Escutá-la falar é perceber que esse universo tem linguagem própria. Para começar, o coach deve levar o coachee a atingir um “flow”, isto é, um “estado de atenção focada para realizar algo desafiador”. Cada sessão promove um “rapport” entre as duas partes, ou seja, “uma relação de parceria”. O coach também deve mexer com as “crenças limitantes” das pessoas, como a do candidato que sabe o conteúdo, mas não é aprovado porque cultiva inseguranças.

Um bom coach, segundo Mariana, faz “perguntas poderosas”. Essas perguntas tanto servem para o coachee quanto para o próprio coach, já que todos precisam passar por questionamentos para seguir seus caminhos. Foi assim que a advogada espanhola Andrea Solans, 37, redefiniu sua atuação profissional há seis anos, quando veio morar em Salvador. Aqui, ela combinou a atuação como coach com o trabalho como professora de idiomas. Fala catalão, espanhol, francês, português, inglês e italiano e resolveu passar a ser coach de comunicação e aprendizado.

Na prática, atende o profissional que precisa aprender rapidamente um idioma porque vai morar fora, o aluno de doutorado que tem pouco tempo para dominar uma língua ou aquela pessoa que, por timidez ou qualquer outra razão, tem dificuldades de se fazer entender em português mesmo, em conversas privadas ou apresentações públicas. Os resultados, ela conta, tem sido “incríveis”. “Quando aprendi caminhos, ferramentas e conhecimentos que me permitiam ajudar as pessoas que querem se superar e melhorar, achei a minha missão de vida”.

Foco na imagem

A advogada Norma Pereira, 61, tem o mesmo sentimento missionário. Antes de “transformar pessoas”, como gosta de dizer, a coach de imagem mudou a própria vida. Ganhava bem no cargo público de auditora fiscal, mas não se sentia feliz. Ainda não havia se aposentado quando começou a investir no que a realizava, o “desenvolvimento humano”. Fez curso de psicanálise, PNL e há seis anos resolveu virar coach. Ela explica que sempre reparava que um dos maiores problemas das pessoas era ter uma imagem distorcida de si mesmas, gerando baixa autoestima e falta de confiança. Seu papel, claro está, é mudar essa situação.

Aliado a isso, também atua como consultora de imagem. Juntando as duas coisas, diz ter criado uma “metodologia” única. Na primeira parte da sessão de coaching, trabalha questões internas dos clientes, descobrindo o que querem e que ações podem engendrar para conquistar o que desejam. Já nos vinte minutinhos finais, faz uma consultoria. Analisa o estilo do cliente (sugeriu, aliás, que a repórter usasse uns brincos maiores, botasse uma cor nas bochechas), faz fotografias para acompanhar o antes e depois, monta looks, indica cortes de cabelo, corrige a postura. Mas repete, à exaustão, que a tal mudança precisa acontecer “de dentro para fora”. “É uma transformação 360º, alinhamento da imagem interna com a externa. É uma prática diferenciada. Trabalho o modo como a pessoa se apresenta para o mundo e seus atributos. Vejo da ponta do pé ao fio do cabelo”.

Para exemplificar, lembra de um caso de uma empresária que atendeu. A mulher sentia que quando entrava numa loja nunca a atendiam direito, por conta do seu peso. E por mais que tentasse emagrecer, não conseguia. “Nesse trabalho, a gente descobriu que ocorreu um fato quando ela era criança, uma amiga sua que ficou muito doente e magra. A mãe dela dizia que ela precisava comer, para não ficar igual a amiga. E ela internalizou isso”.

O trabalho nas “estruturas mentais” para “reconhecer a força interna”, “trabalhar a preguiça”, “sair da zona de conforto”, “parar de culpar o outro”, “eliminar historinhas da cabeça” também costuma durar 10 sessões, pelas quais cobra R$ 300 cada. Além de atender clientes em Salvador, Norma, que se orgulha de manter o “mesmo peso de solteira”, também atua em Brasília, para onde pensa em se mudar. “Aqui as pessoas são mais... Como dizer... Praianas, desligadas para essa questão da imagem. Em Brasília, o mercado seria melhor para mim. Tem mais potencial”.

Há quem tenha uma avalanche de ressalvas ao trabalho realizado pelos coaches, principalmente entre os profissionais de saúde. Para a psicóloga Denise Machado, não funciona comparar coaching com um processo psicoterápico. Ela defende que essa é uma boa ferramenta para planejamento — de vida, de profissão, de relações, do que for — e que só tem sentido se for conduzida por alguém que já atue em determinada área. “Se a pessoa só for coach, ela não é nada”.

Denise, que trabalha com orientação de carreiras, fez o curso de coaching e, por isso, sente-se à vontade para criticá-lo. Uma de suas principais preocupações é ter coaches atuando em áreas nas quais não são formados. “Como alguém que não estudou nutrição pode orientar uma pessoa sobre sua alimentação, por exemplo? Acho arriscado”.

Para ela, os cursos de formação oferecem muitas possibilidades, mas têm a limitação de se basear em fórmulas. “Eu atendo pessoas para quem o coaching não vai funcionar nunca porque, antes disso, é preciso mexer nas estruturas desses sujeitos”. Denise também reforça que, apesar de o coaching ajudar no autoconhecimento, este não é o foco. “Isso não é psicoterápico. A psicologia vê o sujeito de forma integral. O coaching é mais objetivo”.

Voos e grades

Autoconhecimento. Zona de conforto. Foco no objetivo. O coach Kau Mascarenhas, 50, também relativiza todos esses conceitos. “Às vezes, enchem a paciência”, ri. Primeiro, que alguém pode se conhecer hoje e não saber nada sobre quem se tornou amanhã. Segundo, que a zona de conforto tem lá suas vantagens evolutivas e é preciso ter cuidado para não sair dela e entrar numa “zona de pânico”. Terceiro, que é mais produtivo focar no sujeito do que no objetivo (ou problema), já que o cliente pode imaginar que deseja algo sem entender muito bem que tipo de influências o levaram a buscar aquilo.

Por tudo isso, Kau optou por capacitar-se como coach ontológico, derivação centrada no indivíduo, no “ser”. Arquiteto por formação, ele trabalhou pouco tempo na área. Gosta de dizer que era arquiteto de prédios e casas e depois se tornou arquiteto de gente, de projetos de vida. Começou no setor de RH de uma usina, há quase 30 anos, e a partir daí não parou mais de estudar desenvolvimento humano. A primeira ferramenta por que enveredou foi a Programação Neuro-Linguística, que o tornou referência na área.

Há sete anos, virou coach. Ele dá cursos na área e talvez por vício de ofício prefira explicar o que faz apoiado em apontamentos num quadro branco. Conta que o processo de coaching é uma “grande escuta ativa” e emenda o caso de um empresário que o procurou porque queria expandir os negócios, mas não se dava conta de que para isso precisaria resolver um conflito com a filha, que tinha um cargo de gestão na empresa e em quem não confiava. O administrador Fabrício Fontes, 31, também contratou os serviços de Kau para crescer na empresa onde trabalha, mas diz que o processo acabou tendo reflexos na sua vida pessoal. “Sinto que me tornei uma pessoa melhor, mais consciente, mais livre”.

Por causa da rotina corrida de palestras e cursos, Kau não atende mais clientes individuais (costumava cobrar R$ 400 pela sessão), mas ainda faz atendimentos em empresas, para grupos, e passou a gravar vídeos para a internet. Gosta de repetir a frase de que o coach “deve estar dentro das grades para que o cliente possa voar”. “É um profissional diferenciado, que não pode fazer julgamentos nem sair por aí dando conselhos. Cada pessoa é um ser único. Não há por que insistir em clichês de vida ideal”.

