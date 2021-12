Enlatados ganham toque gourmet

Num episódio recente do reality show Master Chef Brasil, o jurado francês Erick Jacquin mandou um "parece comida de lata" para desqualificar por completo a criação de um candidato. A mensagem: uma despensa é feita de frescores, peixes recém-pescados, verduras sujas de terra e frutas, de preferência, com a folha ainda grudada no galho. Ninguém é mais 'persona non grata' neste mundo dos entendidos em receitas do que um peixinho imerso em óleo, fechado em aço, com prazo de validade de dois anos.

Há, no entanto, crédito para as latas em outra ponta da cozinha. Segundo o instituto de pesquisa Nielson, as vendas de enlatados em 2014, no Brasil, cresceram 22% em relação ao ano anterior. E a estimativa é que, em 2015, o ritmo permaneça. Nos últimos dois anos, a indústria colocou nas prateleiras 250 novidades. São sardinhas com mel, abobrinhas na brasa e, sobretudo, coisas de nome extenso e certa pompa: pasta de pimentão vermelho assado com alcaparras e queijo Gravieira cretense.

"Os enlatados já têm lugar garantido em despensas econômicas e até em pratos moderninhos, sem jamais perder a reputação de baixa renda. Há um esforço, agora, em apresentar um conceito mais requintado", diz Fernando Oliva, diretor da Associação Brasileira de Embalagens de Aço. Por "pratos moderninhos" entenda os que são servidos em restaurantes como o Quimet e Quimet, em Barcelona, onde o que chega à mesa vem de conservas, embutidos e enlatados.

Se a busca é pelo sabor genuíno, a comida em lata nunca é opção. Mas há boas experiências gastronômicas neste tipo de comida. Dentre as novidades apresentadas ao mercado brasileiro, a abobrinha assada na brasa faz as vezes de aperitivo exemplar quando combinada com torradas e azeite; os mexilhões em escabeche não precisam de adornos; e as anchovas em molho vermelho picante ficam completas com batatas assadas.

Há, claro, armadilhas. O creme de lagosta com vinho branco, fabricado no Rio Grande do Sul e distribuído em delicatessens de sete capitais brasileiras (incluindo Salvador) desde o início do ano, é uma mistura que, quando colocada na boca, traz a sensação de provar todas as espécies marítimas juntas - o gosto é sal e o aroma, de peixe. A lista de ingredientes explica: além da lagosta, há bacalhau, sardinha, atum, farinha de milho, gordura de manteiga.

Rótulos

Desenvolvida no século 19, a comida enlatada tem, em sua inovação de origem (o processo de conserva), o próprio algoz. Como acreditar em um alimento com prazo de validade que beira mil dias? Ainda que o desenvolvimento da lata de aço (que permite maior integridade durante o transporte) tenha dispensado o uso ostensivo de conservantes, nada parece dissuadir a descrença que ecoa de uma prateleira cheia de latinhas.

"É claro que alimentos frescos são mais saudáveis. Mas marcas consolidadas costumam respeitar a quantidade de conservantes naturais", diz o engenheiro de alimentos Fabio Thomaz. "Existe uma visão equivocada de que os enlatados têm grandes quantidades de conservantes. O principal mecanismo de conservação é a elevação da temperatura antes do envasamento", explica.

O líquido usado para envolver o alimento - salmoura, óleo ou molhos - pode não ser uma sopa de conservantes, mas não há como disfarçar o sobressalto ante os valores de sódio nas embalagens de alguns produtos - duas colheres de sopa daquela pasta de pimentão vermelho, por exemplo, têm metade do consumo diário recomendado, de dois mil miligramas.

"Enlatados não devem ser a primeira opção nem ficar relegados à última", diz a nutricionista Mariana Rosa. "O peixe enlatado é mais saudável do que uma lasanha ou pizza congelada, que costuma ter quantidades maiores de gordura e sódio. Como regra geral, é preciso esmiuçar o rótulo".

Há, no entanto, uma verdade incômoda que os rótulos das latinhas não exibem. Dedicamos mais tempo vendo programas sobre comida na TV do que cozinhando.

