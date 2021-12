Engenharia culinária

Autor da trilogia A Cozinha Sertaneja da Bahia, A Cozinha Praiana da Bahia e A Cozinha Africana da Bahia, Radel volta-se para a doçaria regional



Dona Glória Requião Radel era rigorosa em assuntos de cozinha. O coco devia ser ralado pelas costas; o milho, triturado e passado na peneira de palha fina; e o ponto da canjica só prestava se estivesse quase gelatinoso. Isso sem falar nos ingredientes: "Fura nos três olhinhos, sacode para ver se água mexe e bate com a faca para saber se a casca estava rachada", sem as três provas de fogo, o coco não entrava na receita. E lá se ia Guilherme de novo à feira trocar o que a mãe não aprovara. Se faltavam ingredientes, D. Glória gritava "'ô, Guima', e aí eu já sabia que ela faria um pedido". Foi assim que ele aprendeu a cozinhar.

"Minhas duas irmãs Wanda e Yayá, mais Wanda que Yayá, gostavam muito de cozinha, então eu fiquei com traquejo bom. E depois fui fazendo amizade com um bocado de gente que entendia de cozinha, né? Lá em Itapagipe mesmo, D. Amélia e D. Helena trabalhavam com doce e muito bem. Eu ficava lá olhando, perguntando e anotando". A reunião dessas receitas deu origem ao A Doçaria da Bahia, que lança dia 20, em Ipirá.



Doces de calda, bolos, cocadas, cuscuzes e outras iguarias estão entre as 323 receitas colhidas ao longo da vida em cadernos da família, arquivos de amigos e com autoras, como os de Eliana Calmon e Marta Dantas. Boa parte delas até aparece nos outros livros escritos por Guilherme, mas há receitas quase extintas, como as dos bolos Fantoches e Cruz Vermelha, criados em homenagem aos blocos de Carnaval. "Uma coisa que é muito interessante na doçaria da Bahia é a invenção dos nomes: bolo chileno, bolo holandês, sequilho alemão, tudo é invenção, não tem nada a ver com a origem", explica o autor.



Trilogia

Profícuo, Guilherme já publicou romances, livros de memória, peça de teatro e outros três livros de receitas. É também exímio cozinheiro, garante a filha Marta. "No melhor espírito de Câmara Cascudo, ele pesquisou como ninguém, ao longo de meio século, para escrever as 1.263 páginas que compõem a já clássica trilogia sobre a culinária baiana: A Cozinha Sertaneja da Bahia, A Cozinha Praiana da Bahia e A Cozinha Africana da Bahia. Às suas expensas, visitou países africanos e vários estados brasileiros para exaurir os fundamentos histórico-geográficos e socioantropológicos de nossa culinária", escreveu sobre ele o amigo Joaci Góes.

O primeiro dessa leva a sair das panelas tem intenção de reparação histórica. Em 2002, lançou A Cozinha Sertaneja. "Só falavam na cozinha baiana dizendo africana, da cozinha de dendê, e eu achava uma injustiça isso, quando a sertaneja é muito mais rica", diz. A vida em Itapagipe foi o argumento para que os amigos o incentivassem a escrever A Cozinha Praiana e para montar o tripé da culinária do estado, publicou também A Cozinha Africana, em 2012. Boa parte disso tudo, aprendido com D. Glória.

"A minha mãe nasceu no interior, né? E, com isso, ela conhecia bem a cozinha sertaneja. Depois, veio morar em Salvador, em Itapagipe, morou lá quase 50 anos, e assim adquiriu conhecimento da cozinha praiana e teve uma empregada que chegou lá para ser lavadeira e acabou sendo cozinheira. Ela era filha de santo e trouxe toda a questão da cozinha africana". Entre punhados e pitadas, Radel sistematizou volumes e pesos que tanto a mãe como a filha de santo faziam a olho. Os filhos disseram que precisava de um livro sobre doces para fechar os arcos da culinária baiana. Veio A Doçaria. Com o lançamento de seu novo livro, acumula mais de 1.500 receitas publicadas. "Hoje, você não enche uma mão com o que se come na Bahia", lamenta.



Dono de uma barriga respeitável, ele testemunha no próprio corpo o gosto pela culinária. "Uma vez, a secretária de um amigo falou para meu filho que eu era fofinho. Ele contou isso em casa e deu um problemão, mas ela falou fofinho querendo dizer gordinho", ri. Dos doces nas páginas do novo livro, prefere os quindins e lembra com nostalgia da canjica preparada pela mãe. "Era quase uma gelatina". O bolo de aipim de Wanda também lhe traz suspiros. "Fui comer um bolo de aipim numa padaria com meu filho e era aquele negócio sem graça. Aí disse para meu filho: 'Lembra do de Wanda? Aquilo que era bolo de aipim'".



Pudera, para preparar o bolo, Wanda encharcava a receita com leite de coco feito por ela mesma, caprichava na manteiga e na finura da raiz ralada. Sem falar dos ovos caipiras. Como Guilherme, ela sabia que a boa cozinha começa na feira. "Abre aí na foto do bolo Fantoches", diz Radel, apontando para o livro. "Tá vendo ele amarelinho assim? Isso aí é porque é feito com ovo caipira. Com o de granja, não fica igual". Vivendo entre a fazenda e Salvador, Radel leva de Salvador apenas o pão para o café da manhã. Para as receitas, que ainda prepara de vez em quando, prefere os ingredientes comprados no interior. Arruma na mesa da fazenda um esquema de linha de montagem típica dos engenheiros, profissão que escolheu para ganhar a vida, mas na cozinha, ainda mais de doces, é o imponderável quem manda.

