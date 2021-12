Encruzilhada urbana: desafios para conciliar uso do espaço público, segurança e direitos humanos

Antigas gerações tinham a curiosa superstição de colocar uma vassoura atrás da porta do quarto quando chegava uma visita indesejada. Era uma espécie de simpatia para que o intruso não se demorasse. À espera pela retirada do sujeito, o sorriso ficava cada vez mais amarelo, a bandeja com suco e bolo era sutilmente retirada e, com a resistência do visitante, só faltava exibir a vassoura para que a pessoa entendesse que sua permanência não estava sendo bem-vinda.

Em 2012, as autoridades de Londres inauguraram a versão explícita da mensagem “você não deve demorar aqui” com a colocação em espaços públicos de bancos de concreto com superfície irregular. O banco de Camden, referência ao distrito da cidade onde surgiu, virou assim o símbolo da chamada arquitetura hostil, aplicada para deixar claro que o uso de determinados equipamentos públicos não é tão público assim.

“É uma ideia que ganhou adesão de gestores públicos e também de administradoras de condomínio e grandes corporações, que passaram a usar o que os britânicos chamam de espeto antimendigos”, explica a antropóloga Jamile Borges, que tem se ocupado nos últimos anos em pregar contra a chamada arquitetura hostil. Uma tendência presente em diferentes lugares, inclusive em Salvador. O principal alvo são os sem-teto.

No Vale do Canela, por exemplo, há um viaduto sob o qual foram colocados espetos no solo de terra batida para evitar que pessoas permaneçam no local. Na Rua Tuiuti, no Centro, um condomínio colocou objetos pontiagudos na superfície de sua área externa para evitar que pessoas passem a noite por ali.

Uma discussão que envolve não apenas o afastamento de pessoas consideradas indesejáveis, mas, no contexto brasileiro, a própria demanda por segurança por parte de moradores que se sintam ameaçados com a presença de estranhos perto da entrada de sua residência, especialmente à noite.

Empatia é solução

A antropóloga Jamile Borges acredita que a arquitetura hostil retoma uma visão higienista e a noção de que a cidade não é para todos. “Passa a ser uma cidade camarotizada, guetificada”, diz a antropóloga. Para ela, uma instituição adota um padrão arquitetônico que inclui grades para evitar, por exemplo, que mendigos durmam e ali eventualmente façam suas necessidades fisiológicas – atacam-se os efeitos, mas não a causa. “O fato de que temos mais 220 mil pessoas morando nas ruas no Brasil mostra que nunca tivemos políticas públicas para resolver a pobreza”, pontua.

A arquitetura hostil começou a se desenhar na década de 1980. Mas, a partir dos bancos de Camden, o modelo de afastamento passou a ser ostensivo: pregos e outros objetos pontiagudos em superfícies que poderiam ser camas improvisadas, mobiliário urbano que inibe o refestalar-se, câmeras de vigilância.

Como equalizar a demanda por ordem pública e políticas de contenção ao vandalismo e ao crime com o direito ao uso da cidade? “É muito comum associar a pobreza e a população de rua à violência. Aí se adota a política de mais câmeras, mais iluminação, mobiliário hostil, como se isso fosse resolver o problema”, afirma.

Jamile defende, como remédio à arquitetura hostil, o conceito das cartografias afetivas. “São processos e dinâmicas nas cidades para mobilizar nas pessoas vivências, lembranças e afetos relacionados a lugares e espaços”, define a antropóloga, que cita como exemplo a Vila Coração de Maria, no Largo Dois de Julho.

Trata-se de uma comunidade de casas populares no fundo de uma igreja, que esteve sob ameaça de evacuação e acabou se tornando símbolo de resistência a um possível projeto de gentrificação da região que, recentemente, ganhou status de bairro. Espeto? Só se for para o churrasquinho na esquina da rua Areal de Baixo.

Cidades ao redor do mundo têm desenvolvido diferentes iniciativas, oficiais ou filantrópicas, para amenizar o sofrimento de quem não tem casa. Em Portugal, nas principais cidades, o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (Casa) fornece ajuda a pessoas que atravessam um momento difícil. O trabalho feito por uma equipe multidisciplinar de voluntários, com apoio de doadores, tem como objetivo evitar que a pessoa vá parar na rua. Através do site do Casa, é possível fazer doações em dinheiro que cobrem as despesas com as refeições dos beneficiados. O modelo foi apresentado em Salvador no ano passado, durante um seminário promovido pela Defensoria Pública.

Em Helsinque, capital da rica Finlândia, as autoridades lançaram em 2008 um audacioso projeto de garantir residência a qualquer cidadão no momento em que surja a necessidade. O objetivo era construir 2.500 casas. Foram feitas 3.500 e o número de pessoas sem-teto caiu em 35% nesse período.

Situação transitória

Assim como outras entidades ligadas aos direitos humanos, a Defensoria Pública do Estado da Bahia não usa o termo morador de rua, mas pessoas em situação de rua. “Ninguém está na rua porque quer. Encaramos como uma situação transitória”, pondera a defensora pública Fabiana Almeida Miranda, que ocupou até agosto deste ano a coordenação nacional do grupo de população de rua da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep).

Estima-se que Salvador tenha mais de seis mil pessoas morando nas ruas. Quando se leva em conta pessoas com habitação precária que passam o dia na rua em busca de sustento, esse número pode triplicar. No primeiro semestre deste ano, a Defensoria Pública do Estado da Bahia prestou atendimento jurídico a 522 pessoas em situação de rua. Somente em janeiro, foram 177. Depois vieram o Carnaval e a quarentena, e a média mensal de atendimentos caiu, atingindo 41 pessoas em junho.

Dificilmente alguém decide morar na rua se tiver outra opção. Na maioria dos casos, são pessoas que, além de não terem condições financeiras de sustentar uma casa, romperam os vínculos familiares. A defensora pública conta, por exemplo, que quase todas as mulheres que atendeu sofreram violência sexual dentro de casa.

O atendimento é feito pelo Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da População em Situação de Rua (Pop Rua). “Algumas dessas pessoas não se adaptam a abrigos. Se já é difícil conviver em família, imagine dividir espaço com outras 49 pessoas desconhecidas”, explica a defensora.

Além de instituições religiosas que distribuem comida à noite em alguns pontos da cidade, como a Praça da Piedade, algumas iniciativas pontuais em Salvador buscam alguma solidariedade a pessoas que chamam de lar qualquer lugar onde se possa deitar a cabeça, como diz a canção Anywhere I lay my head, de Tom Waits.

Há 13 anos, foi lançado o jornal Aurora da Rua, vendido exclusivamente por pessoas em situação de rua que ficam com dois terços do valor de cada exemplar vendido.

Outra colaboração veio de um bar. Mesmo sofrendo o baque da diminuição brusca de vendas, o Velho Espanha lançou uma campanha de solidariedade aos moradores de rua no momento mais crítico da quarentena, antes do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal. O Bar reduziu em 25% o valor do prato executivo para clientes que aceitassem oferecer a refeição em forma de quentinha para os necessitados.

“Pessoas em situação de rua estavam enfrentando muita dificuldade. A gente fez contato com algumas instituições que trabalham com essas pessoas e o público colou com a gente”, explica Arthur Daltro, sócio do Velho Espanha.

No ano passado, uma geladeira foi colocada à disposição no bairro de Nazaré para abrigar alimentos doados. A comida seria retirada por moradores de rua, conforme suas necessidades. Mas a ideia do padre Alfredo Dórea, do Instituto Assistencial Beneficente Conceição Macedo, durou menos de 24 horas. A geladeira foi roubada no seu primeiro dia de uso.

No início deste ano, uma nova geladeira entrou em cena e teve uma duração maior. Três meses, até que na primeira quinzena de março, pouco antes do início da quarentena, o eletrodoméstico foi depredado e teve o motor e o congelador retirados. “Neste momento, ela seria de enorme utilidade”, lamenta o religioso.

Padre Alfredo considera que para a cidade ser mais afável com quem está em situação de rua, a sociedade precisa colocar de lado os preconceitos e se colocar no lugar do outro, ter empatia.

