Empório une alta gastronomia e vida saudável

Foi do núcleo do antigo Trapiche Adelaide que nasceu o Tempero e Saúde, parceria entre o empresário José Carlos Gomes, a nutricionista Andrea Rayol e o chef Joelson Peixinho. Desde 2009, eles encaram o desafio de provar que vida saudável e alta gastronomia combinam. E a preços acessíveis. "A proposta é comer bem e saudável", explica Peixinho, que vê nessa máxima o rumo do setor.

A procura tem sido tão grande que os sócios já pensam em ampliar o negócio, que conta hoje com sede na Graça e filial na Pituba e funciona em esquema delivery. O mix vai do básico - pão sem glúten e sorvete sem lactose - a pratos mais elaborados.

O frango indiano à base de curry e açafrão (R$ 24) é o carro-chefe. Cada refeição pode ser montada pelo cliente (acompanhamentos saem a R$ 3,60). Sobremesas seguem a mesma linha e a consultoria da nutróloga Carla Ferner garante um plus ao cuidado dos sócios com cada item. "Esse é o futuro e já estamos nele".

Tempero e Saúde Rua Desembargador Oscar Dantas, 80 - Graça/ Rua das Dálias, 576 - Pituba. Tels.: 3019-7055/3019-7040. Segunda a sábado, das 9h às 18h

Destaque Há cardápios exclusivos para vegetarianos e crianças com diversas opções

adblock ativo