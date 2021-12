Empório reúne 40 produtores de queijos artesanais brasileiros

Depois de uma visita à Cave, aberta há seis meses numa rua tranquila na Pituba, você nunca mais vai comer queijo do mesmo jeito. Sempre por lá, as sócias Gabriela Araújo e Renata Magalhães dão uma aula para quem chega interessado em conhecer melhor os queijos artesanais brasileiros. Elas reuniram na loja cerca de 40 produtores, de estados como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia, claro. Da Serra do Sincorá, em Mucugê, vem uma dessas delícias, cremosinha e de sabor suave.

A dupla visitou pessoalmente a maioria das fazendas e, por isso, vai dando informações preciosas aos compradores enquanto decidem qual levar para casa. Um deles, o Tulha, produzido no interior de São Paulo, passa mais de um ano maturando e já ganhou a medalha de ouro no World Cheese Awards 2016/2017.

Os preços variam entre R$ 62 (Canastra) e R$ 230 (Cuesta), por quilo, mas a ideia é comprar um pedacinho de cada até descobrir qual fisga seu coração. No nosso caso, foi um que se chama Coração mesmo, produzido por um francês e uma brasileira que vivem em São Paulo.

As duas esfuziantes Janetes que trabalham na Cave não vão deixar você ir embora sem apresentar os azeites, geleias e doces que também são vendidos por lá. Destaques para o premiado azeite Borriello (delicioso, custa R$ 68) e para a surpreendente mostarda de jaboticaba (R$ 19,90). O lugar é também um bistrô, com opções de lanches (bruschettas e sanduíches), almoço e jantar (como o fettuccine no parmesão e o filé mignon com raclette).

Cave Queijos brasileiros R. das Dálias, 37 – Pituba. Tel.: (71) 9 8884-7496. De terça a quinta, das 11h às 22h, e sexta e sábado, das 11h à 0h

Destaque Nem de supermercado, nem importado. A Cave é uma ótima chance de conhecer os produtores brasileiros de queijos artesanais e ir além do já clássico Canastra mineiro. As tábuas custam R$ 49 e R$ 63,90.

adblock ativo