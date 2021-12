Empório oferece alimentos e cosméticos para veganos

Paulo Victor Pinheiro, mais conhecido como Paru, é um homem de coragem. Deixou o emprego concursado na Petrobras, juntou suas economias e em meados de dezembro abriu na Pituba o Veganza, autoproclamado maior empório vegano da América Latina. Há 15 anos, ele adotou o veganismo como filosofia de vida, escolha agora transformada em trabalho. “Sempre tive o sonho de ter um negócio assim”.

A loja oferece centenas de produtos para aqueles que não consomem nada que tenha origem animal (como carne, leite, ovos e mel). Por tabela, também atende pessoas que têm intolerância a glúten e a lactose. A ideia é oferecer abundância a quem sempre conviveu com restrições. Tem biomassa de banana verde, leite vegetal, queijo de mandioca, medalhão ao molho madeira feito de soja e para o Natal rolou até um tender de tofu defumado recheado com mix de arroz integral. “Assim, o pessoal não precisou ficar só no arroz com farofa”, ri.

Além das comidinhas, as prateleiras abrigam cosméticos e itens de higiene que não foram testados em animais, como pastas de dente, xampus, esmaltes e coletores menstruais.

Paulo conheceu a Veganza – franquia criada no Espírito Santo com unidades também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais – quando deu uma palestra numa feira de produtos naturais. Foi contar sua experiência como fisiculturista vegano e propagandear o suplemento nutricional que o patrocina, o VeganWay – que, claro, também está à venda na loja.

O Veganza tem ainda uma lanchonete que vende pastéis, coxinhas e cupcakes, gostosos e livres de dores na consciência.

Veganza Empório vegano Rua das Hortênsias, 988, Pituba. Tel.: (71) 98184-1551 De segund a sexta, das 9h às 20h e sábado das 9h às 17h.

Destaque O lugar oferece muitas opções para quem deixou de comer carne mas ainda está apegado à forma: tem linguiça, fatiados, assados, hambúrguer, ”frango” empanado e “peixe”.

