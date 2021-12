Em segundo lugar, o cliente

Em 1962, após experimentar a Bahia por 30 dias, Vinicius de Moraes publicou seu relato de viagem na extinta revista Senhor. Intitulado O homem que passa, o texto dá conta dos aspectos que o fariam se mudar para Itapuã em 1971 (a luz, o mar, a mulher) e coloca pedras no que ele considerava fundamental para entender o terreno. Na Bahia, escreveu o poeta, a prestação de serviço é uma atividade social: o atendente oferta toda sorte de conversa e o cliente sai sempre com um produto qualquer nota; perde-se a qualidade do serviço, ganha-se a possbilidade da amizade.

Moraes ateve-se ao ambiente que mais conhecia, o bar, com seus garçons impassíveis ao agito de braços, e recorreu ao versículo primeiro de uma baianidade que ele próprio ajudou a lapidar, aquele que versa sobre a estreia no lugar do nascimento, do homem dado às prosas da vida.

Em dias atuais, tratemos de executar esse desenho de com baiano e fiquemos com a base do bom baiano e fiquemos com a base da constatação do carioca mais dado à vida local que já pisou nestas plagas: no teatro do fornecedor de serviços baiano, pagar não garante atenção; cliente é figurante, espécie dotada de raciocínio bidimensional (débito/crédito, barato/caro), para quem está reservado o esquecimento na última mesa do restaurante, logo ali, a meio caminho do banheiro.

Cenário de contrastes este, em que o serviço manco é o motivo econômico - 71% do Produto Interno Bruto (PIB) de Salvador, diz o IBGE, vem do setor terciário, esse gigante que chega a nativos e turistas e é calibrado justamente pela qualidade do atendimento.

Num desprendimento numérico, fornecemos o "qualquer nota" - serviço, no caso, impermeável à lógica do "pago, logo tenho". Ou seria essa uma assertiva provinciana, um olhar classe média marcado pelo deslumbramento com o que é de fora?

