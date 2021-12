Em nome dos filhos

Elas chegam aos poucos. Após se cumprimentarem, vão ocupando as cadeiras de uma das mesas do mezanino de um café-restaurante no Rio Vermelho. No espaço, mulheres de diferentes idades e profissões. O clima descontraído remete a um encontro entre amigas, tamanha afetividade e intimidade. Difícil imaginar que, entre elas, há quem esteja vendo aqueles rostos pessoalmente pela segunda vez e que pouco sabem sobre a rotina e vida privada uma das outras.



As mulheres ali reunidas fazem parte do grupo Mães pela Diversidade, um coletivo suprapartidário composto majoritariamente por mães de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. As histórias que carregam são distintas, assim como a maneira como cada uma lida com o fato de descobrir-se mãe de alguém 'fora dos padrões tradicionais'.



Em comum, o amor aos filhos é o grande responsável por essa união e por fazer com que sentimentos de revolta, culpa e medo - tão comuns aos pais de LGBTs - se transformassem em militância. Hoje, elas são vistas nas ruas e nas redes sociais carregando a bandeira do respeito à diversidade e na luta pela garantia dos direitos civis.



"Não importa quanto tempo leva para uma mãe aceitar a orientação sexual ou compreender a identidade de gênero de um filho, todas nós tememos que eles sejam agredidos, machucados, assassinados. Não colocamos um filho no mundo para se tornar estatística dessa enorme lista de crimes cometidos contra LGBTs. Eles precisam ser respeitados, e faremos o que for preciso para isso", diz a coordenadora do grupo na Bahia, Inês Silva, 48.



Os números referentes à violência contra esse público são imprecisos, já que boa parte dos crimes de ódio motivados pela LGBTfobia no Brasil não é registrada ou reconhecida como tal, uma das principais razões da impunidade. Dados baseados em informações coletadas pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) revelam que, até o mês julho deste ano, 180 homicídios envolvendo pessoas da comunidade foram registrados no país, 24 deles na Bahia. "É inadmissível que em pleno ano de 2016 os nossos filhos ainda estejam morrendo por conta do preconceito".



Apoio familiar

O discurso empoderado dessa mãe em nada lembra o da mulher que, há três anos, tentou o suicídio por duas vezes ao descobrir que seus filhos, André, 28, e Andreia, 24, eram homossexuais. "Foi uma fase bem difícil, eu idealizava uma família de comercial de margarina. Só com o tempo aprendi que ser LGBT nunca foi uma opção, mas uma condição. Foi aí que entendi que precisava sair do armário junto com meus filhos para ajudá-los a enfrentar o mundo". Com o apoio e compreensão do marido, Alfredo Góes, 58, Inês se libertou das amarras do preconceito e, desde então, tem ajudado outras mães a fazer o mesmo.



A formação de coletivos como o que ela coordena, no entanto, não é nova. Uma das pioneiras desse movimento foi a escritora e professora universitária paulista Edith Modesto, que, em 1997, fundou o Grupo de Pais de Homossexuais (GPH), atualmente com 200 membros. A iniciativa foi tomada após descobrir a homossexualidade do caçula dos sete filhos e sentir a necessidade de compartilhar o que estava sentindo com outros pais. "Quando um filho sai do armário, a mãe normalmente entra. Dividir isso com pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo processo é uma forma de compreender que ela não está sozinha".



Edith publicou quatro livros sobre diversidade sexual, entre eles o Mãe Sempre Sabe? e Entre Mulheres - Depoimentos Homoafetivos. Hoje, aos 78 anos, permanece com o trabalho e diz estar feliz em ver o movimento crescendo. "Sabemos de, pelo menos, seis grupos diferentes no Brasil. Isso é maravilhoso".

O Mães pela Diversidade é um dos mais recentes. Criado em 2014, em São Paulo, expandiu-se para 14 estados do Brasil, incluindo a Bahia, onde 33 mães e quatro pais fazem parte do grupo. Nem todos têm filhos LGBTs, já que para fazer parte dessa corrente basta ser sensível à causa. "Essa luta é de todos. Sou mãe de uma adolescente heterossexual da qual me orgulho muito por sempre fazer questão de combater qualquer tipo de preconceito. É, também, por ela que estou aqui", diz a jornalista Geisa Soares, 33.









A OAB e os parceiros da Defensoria Pública do Estado da Bahia e do Ministério Público são acionados, por exemplo, sempre que o caso envolve questões jurídicas. "É uma rede de colaboração mútua. As mães têm contribuído muito com o nosso trabalho. Elas exercem um papel fundamental", elogia a promotora de justiça Márcia Teixeira, coordenadora do Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público da Bahia, também parceira.



Fundador do GGB, o antropólogo Luiz Mott destaca que, no ano 2000, a organização também fundou um grupo de pais e mães LGBTs que, segundo ele, "não avançou por falta de adesão". Mott acredita que o Mães pela Diversidade tem um papel importante e informa que a sede do GGB está à disposição para que possam realizar os encontros. Mas faz uma ressalva: "Me parece que se trata de um grupo de pessoas majoritariamente brancas, que fazem parte de uma classe média. Não podemos esquecer que os problemas da comunidade LGBT também envolvem negros e pobres. É preciso estar atento às necessidades em geral". Inês Silva, por sua vez, afirma que há mães de diferentes raças e classes sociais no grupo. "Não escolhemos ninguém, qualquer pessoa pode participar".



Refazendo laços

Os pedidos de ajuda para resolução de conflitos familiares também estão entre as demandas do coletivo. Na página do grupo no Facebook há, diariamente, dezenas de mensagens de vários lugares do país. A maioria de mães não sabe o que fazer quando descobrem que seus filhos saíram do armário. "Normalmente, acionamos uma das mães do coletivo que está mais próxima daquela pessoa. Entramos em contato por telefone; ou pessoalmente, quando é possível; conversamos, damos um suporte e tentamos fazê-las entender que não há razão para que se sintam culpadas ou envergonhadas".







Felizmente, nem todos os LGBTs são rejeitados pelos pais até que ocorra entendimento. Embora ainda minoria, há situações em que esse processo transcorre de maneira acolhedora e menos dramática. Foi assim com a designer Adriana Valadares, 46, e o filho Victor, 22, que atualmente mora em Recife. "Acho que isso tem a ver com a história de vida de cada pessoa. A minha, felizmente, permitiu que eu pudesse ter uma visão de mundo diferente da convencional. Durante a minha infância, pude conviver com héteros, gays, travestis. Sempre foi algo muito natural", conta.



Isso não significa que o caminho que Victor, um homem trans, percorreu até entender o processo pelo qual estava passando não tenha sido doloroso. "Me lembro de que ele acordava chorando de madrugada e, certa vez, me disse: 'Mãe, sabe o que é você se ver como menino, se sentir como menino e, ao parar na frente do espelho diariamente, enxergar uma menina te olhando?'. Ver o quanto ele estava sofrendo me destruía por dentro", conta. "Para mim, ter um filho transexual é o mesmo que ter um filho canhoto. Sou ateia, não estou presa a dogmas religiosos e jamais vi essas pessoas como pecadoras ou imorais. É somente mais uma maneira de existir no mundo", diz Adriana, que também é mãe de Rafael, 19; e Júlia, 6.



Seguindo o exemplo materno, a pequena Júlia não poderia ter uma reação diferente quando soube que a, até então, irmã passaria a ser chamada por um nome masculino. "Conversei e disse: filha, sua irmã não gosta de ser menina, ela não se sente bem. A partir de agora, sempre vamos chamá-la de Victor, tá certo?'. Ela falou apenas: tudo bem, mãe! E, desde então, só o chama de Victor. Isso é uma prova de que ninguém nesse mundo nasce preconceituoso", diz Adriana, visivelmente orgulhosa. E, também, de que uma das melhores formas de educar um filho ainda continua sendo o bom exemplo.

adblock ativo