Em meio a uma epidemia de transtorno de ansiedade no Brasil, baianos contam como convivem com a doença

O corpo que habitamos desde que nascemos pode por vezes nos trair repetidamente, e de maneira escandalosa. Uma respiração que ofega, uma dor na garganta, um tremor nas mãos e nas pernas, um coração que passa a bater fora do peito. Por duas vezes, Mariana* sentiu tudo isso, e de modo tão intenso que foi parar na emergência. Pensou que estivesse tendo um infarto, ela que só tem 23 anos, e pior: que fosse morrer naquele minuto. Impressionou-se como os médicos receberam com calma, quase com indiferença, a sua aflição. “Ainda tem muito preconceito, acham que é frescura. Dizem: ‘Ah, tome aí um ansioliticozinho e vá para casa, descanse’”.

O “ansioliticozinho” é usado para tratar algo que só depois da primeira crise Mariana descobriu que tinha: transtorno de ansiedade. “É muito físico”, diz, sentada ao lado do parquinho do seu condomínio. No final de 2016, passou a ter uma sensação esquisita toda vez que saía do prédio para ir ao trabalho. A porta de casa era a senha para começar a suar frio. A situação foi se agravando até que passou muito mal na última vez em que pisou na empresa. Além da dor no coração, não conseguia enxergar mais nada. Foi preciso que o chefe a levasse ao pronto-socorro.

Com a depressão Mariana mais ou menos se entende, é conhecida antiga sua, mas o novo transtorno a assustou. A psiquiatra que já a acompanhava indicou uma nova medicação, e ela resolveu voltar para a terapia. Depois de um período difícil, que a deixou por quase oito meses em casa, sem estudar ou trabalhar, Mariana conseguiu voltar para a faculdade no ano passado, onde cursa o bacharelado interdisciplinar em ciências e humanidades.

Está mais feliz, mais confiante, mas conta que ainda se sente “bem ansiosa”. “Já consigo me controlar melhor, mas tem situações que causam gatilho para as crises: pessoas em geral e questões da faculdade, como falar em sala de aula, que não consigo, e pensar em me formar. Aí já me vem um negócio assim...”.

Apesar de nos piores momentos sentir que foi premiada às avessas, tão só no seu infortúnio, Mariana está em verdade acompanhada por uma multidão crescente. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) baseadas em dados de 2015. Naquele ano, 18,6 milhões de brasileiros tinham a doença, ou 9,3% da população. A taxa mundial é de 3,6%.

Como não poderia deixar de ser, os números têm reflexo no mercado de trabalho. Segundo informações divulgadas este mês pela Secretaria da Previdência, vinculada ao Ministério da Fazenda, os transtornos de ansiedade ocuparam a 15ª posição entre as 20 doenças que mais afastaram os trabalhadores no ano passado. Foram quase 29 mil casos.

Traço evolutivo

A psicóloga Liana Netto acompanha de perto esse crescimento. E reparou que os pacientes chegam ao seu consultório cada vez mais novos, com casos cada vez mais complexos. “Acho que há uma relação direta com a tecnologia. Hoje as crianças têm passado cinco vezes mais tempo olhando para a tela de um computador do que para a face de outra pessoa. Isso traz impactos importantes para todo o desenvolvimento, todo o aprendizado de regulação emocional que acontece na relação face a face, toda a construção de scripts relacionais saudáveis. Ficar olhando para uma tela por um tempo cada vez maior vai gerando situações de isolamento social. E isolamento social tem uma relação direta com transtorno mental”.

Liana explica que pessoas com transtorno de ansiedade ficam permanentemente num estado de medo, como se estivessem “com o sistema de luta e fuga ligado”. “Interpretam o mundo como perigoso e respondem ao mundo como perigoso”. E daí derivam um estado de irritabilidade, dificuldade para dormir, agitação, tensão muscular, exaustão, dificuldade de concentração... A lista é longa.

“Normalmente essas pessoas ficam muito conectadas a um passado que foi doloroso, projetando esse passado para um futuro que se torna hiperdimensionado, catastrófico, o que vai criando um aumento do sofrimento psicológico e um comprometimento social e laboral”.

E quando isso acontece, é hora de procurar ajuda. “Buscar um atendimento psicológico pode ser uma atitude interessante para que a pessoa aprenda repertórios para lidar com essas questões de forma saudável. São repertórios que deveriam ser naturalmente aprendidos na relação familiar”, cutuca Liana.

É que a ansiedade, afinal de contas, é parte do que nos faz humanos. E teremos, todos nós, que conviver com ela em muitos momentos da vida. “É uma experiência desagradável, desprazerosa, mas não necessariamente patológica. O que precisamos é direcionar toda essa mobilização para os fins adaptativos. Foi o que aconteceu ao longo da história da humanidade. A ansiedade foi geneticamente selecionada como um traço adaptativo, que ajuda a criar prevenção para situações potencialmente ameaçadoras e difíceis”.

Tarja preta

A ansiedade virou doença há relativamente pouco tempo. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM, na sigla em inglês) trouxe pela primeira vez o termo transtorno de ansiedade generalizado, o TAG, em 1980. Desde aí, o mundo assistiu a uma avalanche de diagnósticos e medicalização.

Ana*, 39, vendedora de roupas, toma remédios para ansiedade desde 2014. Fala seus nomes e dosagens com uma intimidade de quem está contando casos de alguém da família. A primeira crise veio quando trabalhava num call center, para onde não voltou mais. “Eu nunca morri, não sei como é, mas naquele momento eu tive uma sensação de morte”. O terror era tanto que não conseguiu ficar na empresa, mas também não conseguiu pegar um ônibus para ir para casa. Ficou andando pela rua, até que em algum momento juntou forças para ligar para o marido, que foi buscá-la. Ele mesmo deu o diagnóstico, síndrome do pânico, da qual também sofria já há alguns anos. A síndrome faz parte do “pacote” de transtornos de ansiedade, explica Liana, assim como as fobias sociais.

Mas como é que ela, uma pessoa brincalhona, que não estava sentindo dor física nenhuma, não conseguia controlar a própria mente? Ana estranhou no começo. “Não queria admitir que era minha cabeça que estava doente”. E os vizinhos, para complicar, diziam que aquilo era besteira, falta de fé. Que ela só precisava ir para a igreja para ficar boa. Encontrou apoio no marido, um segurando a mão do outro, como ele diz. Foi Robson* quem a levou ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps), onde ele já era atendido.

Ali, Ana conversou com um psiquiatra, que a receitou os remédios tarja preta que ela também consegue com regularidade no centro. Conta que está melhor, tendo menos crises, mas que ainda fica muito ansiosa por conta da sua atividade profissional – “estou sempre preocupada se vou receber os pagamentos” – e com a violência do lugar onde mora, um bairro periférico de Lauro de Freitas, a segunda cidade mais violenta do país. “Quando sinto um calafrio, já tomo logo um remédio. Antes, eu só pensava nisso, nas crises, e agora com os remédios diminuiu muito, me sinto bem melhor. Entendo o que estou passando e consigo me controlar”.

O que Ana e Robson não fazem, nunca fizeram, é terapia. Imaginam que só assim poderiam melhorar de verdade. Ele sofre de depressão desde a adolescência, quadro agravado com a perda do pai e, recentemente, do irmão, que foi assassinado. “Tenho convicção de que a violência é a principal causa para o aumento de casos de transtornos de ansiedade e depressão. A gente convive com índices brutais, e isso, com certeza, afeta o psicológico das pessoas”, diz Robson. Além dos remédios, encontra certo alívio no trabalho como jardineiro – costumava ser tatuador, mas não estava tendo cabeça. “Estamos procurando um psicólogo, porque também a gente não quer ficar tomando tarja preta a vida inteira. Tem que fazer o desmame”.

A psiquiatra Ângela Scippa, que coordena o Ambulatório de Transtorno de Humor e Ansiedade (Cetha) do Hospital Universitário Edgard Santos, da Ufba, diz que a rede não está nem de longe preparada para receber essa avalanche de pacientes. “Os pacientes com depressão e transtorno de ansiedade generalizado precisam de tratamento com psicoterapia, que ajuda muito na reflexão dos problemas, e eles não têm para onde ir, ficam desassistidos. O serviço de psicoterapia na rede básica de saúde pública é muito deficitário”.

Apesar de carregar ansiedade no nome, o Cetha atende preferencialmente pacientes bipolares. Ângela explica que a comorbidade é comum entre pacientes com doenças mentais. Quem tem transtorno de ansiedade generalizado, o TAG, pode ter também depressão, ou anorexia, ou bipolaridade. “Não temos um centro específico para TAG porque esses pacientes acabam sendo tratados nos outros ambulatórios. Hierarquicamente, quando surge esse outro diagnóstico maior, o tratamento acaba englobando a TAG”.

No caso da depressão, por exemplo, os transtornos de ansiedade podem ser uma espécie de “aviso prévio”. “A pessoa começa a se preocupar excessivamente, ter um nível alto de tensão, fica hipervigilante; então, se isso não for cuidado, a depressão pode vir. Essa é a cronologia mais comum”. E em qualquer desses casos, diz, trata-se de oferecer tratamento, e não cura. “Uma pessoa que sofre de TAG pode estar com a doença sob controle, mas a sementinha está ali. É como ter asma. Você pode ser portadora de asma, mas não tem que estar o tempo todo com falta de ar”.

Livros e partilha

Nas reuniões de professores, Fábio*, 29, costumava discutir com os colegas os casos de alguns alunos que tinham transtornos de humor, de ansiedade, de aprendizagem, mas só soube de verdade o que era aquilo quando os sentiu no próprio corpo. Quando descobriu o que tinha, o medo desmedido que fazia com que acordasse de madrugada com o coração gelado, certo de que não ia sobreviver, fez questão de compartilhar a notícia com a turma antes de começar a aula. “Ó, galera, vocês aí, que não vou dizer o nome, entendo vocês melhor hoje. Estamos juntos”.

As crises de ansiedade começaram a assombrá-lo um ano depois de ter sido assaltado à mão armada a duas quadras de casa. Passou um tempo achando que estava conseguindo lidar bem com o caso, mas quando ouviu a notícia de que uma mulher tinha sido assassinada num assalto parecido com o seu, Fábio ficou se vendo nela. Poderia ter sido ele. Passou a não sair mais de casa à noite e a ter o sono interrompido com a certeza de que ia morrer.

Na luta para se livrar do medo, a vida foi perdendo o sentido. A mãe deu o ultimato de que ele não ia ficar mais trancado em casa. Que procurasse ajuda. Ele resolveu ligar para uma amiga que é psicóloga. “Quando descrevi para ela o que eu estava sentindo, foi mágico. Ela disse que parecia que eu estava com depressão, alternando com ansiedade, e aí para mim foi incrível, porque me senti muito aliviado. Pensei: caramba, não sou só eu que me sinto assim, tem até um nome para isso. Aí fui fazer terapia”.

As sessões duraram dois anos e meio. Ele gostava de ir, mas parou por questões financeiras, especialmente depois que resolveu trocar a sala de aula pela música. “Ouvi dizer que só é difícil nos primeiros 50 anos”, ri. Hoje, lida com a ansiedade conhecendo melhor como ela se manifesta no seu corpo; lendo livros ligados ao tema – o que pode incluir, por que não, tratados sobre física quântica; e partilhando o que sente com os amigos. “Sei que é uma batalha que não vai estar nunca ganha. Reconhecer isso é difícil, mas estou aprendendo a ter paciência comigo mesmo”.

No livro Meus Tempos de Ansiedade, o escritor americano Scott Stossel, ele mesmo um ansioso crônico, questiona se a ansiedade é uma doença, um problema filosófico, psicológico, cultural ou espiritual, só para concluir que é tudo isso junto.

E às tantas constata, como uma pacificação: “Nossa ansiedade nos recorda que, tal como animais, somos prisioneiros de nosso corpo, que se debilitará, morrerá e deixará de existir. (Não é de admirar que sejamos ansiosos). Não obstante, ainda que a ansiedade provoque em nós as reações mais primitivas, reptilianas, do tipo lutar ou fugir, é também ela que nos torna mais do que simples animais”. Porque, afinal de contas, como bem lembra Stossel, é a capacidade de rememorar o passado e planejar o futuro que nos faz humanos.

*Os nomes são fictícios.

