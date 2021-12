Em meio à crise das livrarias, clubes promovem a interação entre leitores

Desde que comecei, não houve um dia na minha vida que não li”, diz a professora aposentada Valdete Cajado, de 88 anos, que cultiva o hábito há décadas. Ela vai ao menos duas vezes por semana a livrarias de Salvador, para “ler, encontrar e ver outras pessoas lendo”. Tal espécie de sociabilidade, muitas vezes silenciosa, exposta por ela, compõe um desejo de muitos leitores. Na sua residência, a biblioteca cresce a cada uma dessas saídas. “Morei durante bastante tempo numa cidade do interior e era muito difícil ter acesso aos livros”, conta.

A maneira de Alexandre Ribeiro compartilhar a própria relação com a leitura é um tanto diferente. Jovem de 23 anos, construiu afetos pela literatura na infância e há oito anos começou a alimentar o blog Outro Garoto Lendo, com impressões e indicações de obras. “Embora a leitura seja, em geral, solitária, existe uma vontade grande de interagir”, considera. Muitas vezes ele entrava numa livraria e via clientes conversando sobre livros, e daí teve a ideia de criar um clube do livro com seus seguidores e outros blogueiros, que ocorre sempre no final de cada mês.

“A principal proposta do clube do livro é promover debates. Diversos blogueiros de literatura se reúnem desde 2012 e, a partir daí, passam a convidar tanto os leitores dos blogs, como clientes de livrarias. Quem tem blog sabe o quanto é difícil encontrar pessoas para compartilhar opiniões sobre livros”, explica.

Essas e outras diferentes interações, cujo foco é a literatura, têm sido desenvolvidas em Salvador, por meio de clubes de livros com propostas variadas, muitos voltados para temas relacionados à mulher, presenciais e online, blogs e eventos de discussão sobre obras literárias.

Isso ocorre em um contexto de crise e diminuição de livrarias mega store no Brasil, a exemplo do fechamento de 20 lojas da rede Saraiva. Porém a capital baiana persiste com um alto interesse pela leitura, segundo os resultados da pesquisa sobre hábitos culturais realizada pelo instituto JLeiva Cultura & Esporte (junto ao Datafolha e a Fundação Roberto Marinho), divulgados em julho deste ano.

O estudo mostra que Salvador é a cidade com mais leitores entre as 12 capitais escolhidas para o estudo. A taxa foi de 72%, numa média de 68%, e a pesquisa não considerou a leitura de livros didáticos.

O clube Leia Mulheres Salvador surgiu em 2016 a partir de uma iniciativa homônima, em São Paulo, e atualmente também ocorre uma vez por mês no Museu de Arte da Bahia, na Vitória. A professora Ilmara Fonseca acompanhava os grupos de outras cidades por redes sociais e entrou em contato com a fundadora, Juliana Gomes, para saber se já existia na Bahia. “Ela sugeriu que eu criasse o Leia de Salvador e chamei algumas pessoas para fazer a primeira reunião”, relata Ilmara, que é uma das mediadoras das discussões do clube de leitura.

Livro expandido

De acordo com a organizadora, o objetivo não é apenas a leitura das mesmas obras, cada uma em sua casa, mas também debater presencialmente os temas relevantes e pertinentes à mulher, como uma posição política diante do machismo, também presente no meio literário.

“A literatura tem uma grande força de mudança, não só individual. Pessoas já chegaram e contaram experiências e narraram histórias compartilhadas por muitas de nós. Já aconteceram vários momentos catárticos. Além disso, em relação à obra, na hora é como se estivéssemos relendo o livro. Nesse momento, você às vezes é tocado por questões que não chegaram inicialmente.

É como se o livro se expandisse, tornando-se maior do que era antes”.

A definição dos livros é feita com antecedência, no início do semestre, pelas mediadoras, sem a interferência de editoras e com a participação dos frequentadores, como destacam. Gêneros, nacionalidades, contextos de lançamento e outros critérios são levados em conta nas escolhas, vislumbrando também a riqueza do debate que a obra pode proporcionar.

“Com as visões das outras pessoas, ganhamos novos horizontes. Saímos com um grau de discussão e aprofundamento muito maior. É uma experiência especial para leitores, que, normalmente, são pessoas solitárias que encontram amigos nos livros. E no Leia as pessoas têm a liberdade de dizer o que realmente acharam, se amaram ou odiaram o livro. A única exigência é respeito. Estamos lá como um espaço de resistência”, complementa a pesquisadora e servidora pública Eduarda Sampaio, também mediadora. Títulos como Pornô chic, da brasileira Hilda Hilst, e Precisamos falar sobre o Kevin, da norte-americana Lionel Shriver, já foram lidos e debatidos no grupo.

Desdobramento do Leia Mulheres, o Café Ferrante foi pensado pela jornalista Ellen Guerra para aprofundar a leitura das obras de Elena Ferrante, pseudônimo de uma escritora italiana que mantém em segredo a sua identidade. Um livro da autora, parte da série Napolitana, foi discutido no grupo. Algumas integrantes decidiram continuar a leitura das obras seguintes.

“Na segunda reunião do Leia, discutimos A amiga genial, de Elena Ferrante, que estava super em alta na época. E surgiram muitas teorias sobre a continuação da história, que termina de forma muito abrupta. Ao mesmo tempo, é muito atual. Foi uma das melhores reuniões. Como já estava para chegar o terceiro, pensamos que seria muito legal continuar conversando sobre a autora. Mas não cabia no Leia”.

Os lugares do clube podem mudar, mas geralmente são cafés. Os últimos, por exemplo, foram no Solar, café-restaurante no Palacete das Artes, na Graça. O encontro é agendado pelo grupo de amigas na medida em que a escritora lança novos livros. Assim, não tem periodicidade. Uma ideia das organizadoras é que o clube de leitura torne-se, no futuro, com o término das obras de Ferrante, mais amplo, incorporando outras autoras de interesse das participantes.

O funcionamento das reuniões, segundo Ellen, “é muito fluido”. Tem hora para começar, mas não para acabar. “O grupo é bem livre. Cada uma expressa as suas opiniões sobre os livros. Atualmente, é formado apenas por mulheres, talvez pelo tema, por conta da relação com o Leia Mulheres, onde a presença de mulheres é maior. No entanto, o Café Ferrante não é fechado para homens”.

Com base na experiência de ter frequentado o Leia Mulheres e articulado o Café Ferrante, Ellen pensa que os espaços coletivos de discussão acabam ampliando a própria obra.

“Nesse momento em que a sua compreensão do livro é colocada em discussão junto com a de outras pessoas, e você encontra novos pontos de vista, informações históricas, as narrativas se encontram e a própria obra se amplia. Além disso, quando você faz parte de um clube de livro, a própria experiência de leitura também é diferente. Você destaca trechos, sublinha. Tudo isso é maravilhoso”.

Da leitura à luta

Uma questão atormentava Evelyn Sacramento quando fundou, com Adriele Regine e Paula Gabriela – mestrandas do Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) – o grupo Lendo Mulheres Negras: “Quantas autoras negras você já leu?”.

“Foi a partir dessa reflexão que surgiu a iniciativa de encontros para ler e discutir obras de autoras negras. De modo geral, as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras foram excluídas de vários espaços sociais, políticos, culturais, e na literatura não foi diferente. Falamos de um lugar específico e não menos importante, privilegiamos a literatura negra feminina porque nos identificamos com esse lugar. Ao mesmo tempo, é um contrassenso não termos acesso a essas obras”, afirma Evelyn, citando autoras como Conceição Evaristo, Chimamanda Ngozi Adichie, Lívia Natália, Cidinha da Silva e Carolina Maria de Jesus, entre outras.

As reuniões do Lendo Mulheres Negras acontecem no Centro de Estudos Afro-Orientais, no Largo Dois de Julho, em toda última sexta-feira do mês. Os debates percorrem as obras, a trajetória das autoras e as temáticas suscitadas. As organizadoras são responsáveis pela mediação. Os encontros hoje têm três formatos: o principal deles, sobre uma obra e a vida de uma autora. Se a escritora for baiana, é convidada para participar da discussão; acerca de uma temática, a exemplo de Escritoras Baianas nos Cadernos Negros, com a participação de autoras negras; e homenagem a uma autora, como Carolina de Jesus, e a participação de pesquisadoras para falar especificamente sobre um livro.

A leitura e a discussão coletiva posterior no Lendo Mulheres Negras é, paralelamente a uma demarcação política, uma construção de afetos. Na percepção de Evelyn, tal processo é capaz de criar uma rede de identificação mais ampla na qual as participantes podem abordar questões sensíveis, que tocam cada uma como mulheres negras no atual contexto.

“Ampliamos a discussão que perpassa a obra. Ler é hábito, e falar sobre o livro é o fechamento desse ciclo que começa íntimo. Nos encontros, abrimos a possibilidade para o surgimento de outras questões que, muitas vezes, não tinham sido pensadas anteriormente. A partir daí, colocamos nossas impressões e podemos sair da obra, olhar para dentro e falar de nós, das nossas vivências e perspectivas”.

Afeto e cuidado

Os afetos e o cuidado também estão presentes na relação da escritora baiana Emília Nuñez com os seus seguidores no perfil do Instagram Mãe que Lê. Para a autora, que dá dicas de livros infantis online para mais de 72 mil famílias, a livraria e outros lugares de encontro com foco na leitura, a exemplo dos clubes, têm um papel importante na sociabilidade, mesmo no contexto de uso constante das plataformas online.

“As redes sociais com indicações e os clubes de livros por assinatura, que você recebe em casa, são muito importantes. Ao mesmo tempo, a livraria tem um lugar de afeto e de memória afetiva. E para as crianças, um público em formação, a livraria é ponto de encontro. Um lugar onde a criança pode ir e perceber a diversidade, pegar no livro, encontrar autores e outras crianças leitoras. As livrarias precisam ser pontos de cultura, com atividades, cafés”.

Além do trabalho de escritora e o voltado para as mães no Instagram, ela percorre escolas fazendo curadoria dos livros indicados e promove encontros de famílias leitoras. “Quando a escola abre as portas para uma livraria ou um livreiro, ela espera que se leve conteúdo de qualidade. Isso precisa de muito cuidado. Brinco que o meu sonho é que a literatura infantil seja tema de grupos de WhatsApp de mães e de parquinho”, acrescenta Emília, que já publicou os livros infantis Felicidade Bicicleta e A Menina de Cabeça Quadrada.

Do ponto de vista das livrarias, num cenário de crise das redes de mega store, a proprietária da Livraria Leitura em Salvador, Liliane Zebral, diz que há dois movimentos: um de as lojas tornarem-se espaços culturais, com contação de histórias, clubes de leitura e eventos temáticos. Simultaneamente, existe outro de estimular os clubes por assinatura. “Já temos planos que incorporam toda a família, incluindo as crianças e os adolescentes”.

Emília conta que se tornou leitora voraz, mesmo, na adolescência, através da indicação de livros por roqueiros dos quais era fã, em entrevistas, a exemplo de Kurt Cobain, que considerava O Perfume, de Patrick Suskind, um dos seus livros preferidos, e Raul Seixas, que abriu o caminho para as obras de Paulo Coelho em sua vida. Quando fez 15 anos, pediu de presente aos pais: “Quero 15 livros”.

Os clubes de assinatura, a exemplo da Tag e Skoob, para a escritora, são uma experiência importante hoje. “Assino e acho genial. Tem me formado muito. Não teria acesso a muitos livros se não tivesse recebido pelo clube. Se você confia na curadoria, vale muito a pena. É muito positivo. E, como autora, deu uma alavancada gigante na minha carreira, pois os livros chegam para o Brasil inteiro”.

O blogueiro Alexandre Ribeiro considera que os clubes de assinatura são uma forma de divulgação mais aberta para os autores independentes, menos direcionada a partir dos títulos mais vendidos. “Isso tem dado oportunidade de esses autores chegarem ao leitor. São milhares de clubes no Brasil, com diferentes características”. Porém Emília pondera que os clubes das editoras demandam um maior cuidado porque, em geral, indicam apenas os livros editados por elas: “O bacana é você receber a diversidade, com uma curadoria baseada na qualidade do conteúdo”.

Em tempos de crise, mas também de expansão das possibilidades de interação online, a leitura tem ganhado com a diversidade e a ampliação da discussão e da visibilidade de temas sensíveis, afetivos e políticos, com potencial de transformar realidades. Apesar da diminuição da presença física das livrarias na cidade, a experiência de leitura em Salvador continua construindo mundos mais vastos.

