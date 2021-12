Em edição única, Sarau du Brown dispensa superprodução

Não se encontrou o burburinho que era formado em frente ao Museu du Ritmo, todos os anos, para a entrada do Sarau du Brown. Muito menos os longos engarrafamentos da saída. Os cambistas estavam lá, firmes e fortes, mas não se esgotaram os ingressos.

Sem os cenários exuberantes, com a Caetanave pelada e um público tímido, a Electrotimba iniciou as apresentações do Sarau du Brown neste domingo, 29, no Museu du Ritmo, no Comércio. O ensaio, carta marcada dos verões baianos, neste ano aconteceu em uma única edição, devido ao curto periodo de pré-carnaval, a agenda corrida do cantor e o seu empenho com o Club do Timball, segundo informações da assessoria.

Um misto de espanhol, música eletrônica, canções da terra do Tio Sam e coreografias no estilo Fit Dance fizeram o público, que já é acostumado com as superproduções dos anos anteriores, desconfiar do que viria pela frente. Show este que não foi realizado, como de costume, na Caetanave.

Quando o barulho do mar tomou conta do espaço, em uma homenagem à Iemanjá, Brown subiu ao palco. Com decoração introvertida, o cenário conhecido pela exuberância, assinado em anos anteriores por Paulo Borges, utilizou de recursos gráficos, sendo o ponto alto a vestimenta de Omolú, que dividiu as homenagens da noite com a rainha do mar.

Para iniciar a leva de convidados, o anfitrião trouxe ao palco a dupla Anavitória, que cantou os três sucessos da carreira: "Trevo", "Agora Eu Quero Ir" e "Fica". Uma escolha que ainda deixa dúvidas, por ser o único ensaio da temporada e na boca do carnaval.

De volta ao comando da festa, Brown embalou o público com grandes sucessos e mensagens de amor. Ao chamar o segundo convidado da noite, o grupo Didá, falou da importância das meninas do Pelourinho. “Verdadeiras rainha do samba-reggae, elas mantêm o ritmo. O cuidado com as mulheres no Pelourinho continua aceso”, ecoou o cantor, que trouxe junto à Didá um repertório bem brasileiro, com canções de Carmem Miranda e Dorival Caymmi.

A última, porém não menos importante convidada, Baby do Brasil, foi chamada para dividir os vocais com Carlinhos ao som da canção "Farol da Barra", dos Novos Baianos. "A Menina Dança", "Menino do Rio", "Sem Pecado e Sem Juízo", "Tinindo Trincando" e "Brasileirinho" fizeram parte do set list da cantora que, ao se empolgar em meio a melodias e agudos, caiu no palco. Sem perder a fé, Baby logo evocou um “Glória Deus, aleluia” e finalizou a apresentação.

O ponto alto do show ficou por conta da retrospectiva de Brown com os sucessos da Timbalada. Querida pelos baianos, as canções levaram o público a uma explosão de energia e coro no Museu, enquanto os cantores Rafa Chagas (que participou do programa The Voice) e Paula Sanfer (atual vocalista da Timbalada) assistiam discretos de camarote.

Num ano cheio de novidades e desfalques, a tradicional volta no palco finalizou as apresentações da noite, que deixaram um gosto do que vai ser a programação carnavalesca do artista, que comanda o bloco Timbalada no terceiro dia da folia, na Barra.

Brown continua sendo Brown, mas, para quem pensa em deixar uma representatividade daqui pra frente, ainda precisa de muito chão para encontrar alguém à altura do seu legado. Ainda não é essa nova formação da Timbalada e, muito menos, a Electrotimba.

