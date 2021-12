Elza Soares: "A música é a medicina da alma"

Foi muita coisa forte junta em uma vida. Uma menina casada aos 12 anos, os dois primeiros filhos perdidos para a fome, viúva aos 20, o amor por Garrincha, xingado por Deus e o mundo, a bebida dele, a morte, o acidente que levou o terceiro filho, a loucura. A mesma menina magricela folgada na saia da mãe virou estrela em programa de auditório, ganhou a admiração das grandes vozes daqui e de fora, desfilou no Carnaval, foi eleita a voz do milênio, aquela rouquidão que aprendeu a fazer carregando lata d'água na cabeça. Uma fênix. "Nega Fênix", ela assina.

Mas não é de nada disso o que a carioca Elza Soares, 77, quer falar. "My name is now", ela repetiu tanto que virou o nome do filme da jornalista mineira Elizabeth Martins Campos, exibido em Salvador no X Panorama Internacional Coisa de Cinema. Era para ter o depoimento de outros artistas, Elizabeth chegou a gravar, mas desistiu para deixar Elza com o espelho, o texto confidente e a performance de uma diva que diz: "Me sinto uma pantera reduzida a um filhote de gato de padaria".

Elza veio para o Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha e depois do filme deu canja sentada em uma cadeira na frente das pickups de Mauro Telefunksoul. Está se recuperando de uma cirurgia na coluna, mas é dura na queda, como escreveu Chico Buarque. À Muito, falou de música, futebol, amor e política.

Esse filme mostra uma relação ritual com o espelho. Como a senhora se vê?

Eu sempre me vejo muito agora. Por isso o título do filme é My name is now. O espelho sempre foi meu companheiro, a gente sempre teve uma relação de desabafo. Quando eu olho para ele e penso assim "eu não gosto de você", logo digo "ô, ô, ô, tem algo que está errado aqui. Cadê o Pitanguy para dar um jeitinho?". Às vezes, olho para o espelho e me acho maravilhosa, às vezes, não. Já chorei muito com ele, passei muito as minhas dores para ele, as minhas alegrias. O espelho é o meu amuleto, eu não viajo sem ter um na bolsa.

Li uma frase sua que dizia: "Se eu ficar pensando muito no amanhã, vou ficar ontem". Como faz para escapar da armadilha que é não viver aqui e agora?

Você tem que perpetuar o agora. É esse agora que vai te dar força para amanhã. É você now.

A senhora, que foi admirada por Louis Armstrong, substituiu Ella Fitzgerald e abriu show de Sarah Vaughan, atualiza o repertório em parcerias com Emicida e DJ Muralha. Esse é o now do seu trabalho?

É. Eu estou sempre buscando coisas para não ficar parada no meio do tempo. Disso tenho muito medo, cara. Esse trabalho que estou fazendo agora, A voz e a máquina, é muito forte. Eu canto com dois DJs. Minha voz tem que superar a máquina, ser mais alta. É um desafio. Não que eu seja a melhor ou que eu seja superior, muito pelo contrário. Eu me sinto nada, nada vezes nada. A gente é muito, a gente é tudo, mas chega uma hora que você não é nada. Então, sabendo que sou um nada, tenho que fazer alguma coisa enquanto posso. Essa é a minha filosofia de vida. Superar o nada que se é.

A senhora disse uma vez que sente a mesma dor de amor que Lupicínio Rodrigues. Que dor é essa?

Quem ama tem uma dor profunda, né? E eu sou toda amor. Às vezes, sou muito mais coração do que razão. Quando teu coração fala mais alto, é dor de alma, uma dor que você não sabe explicar. O Lupicínio era um cara que amou loucamente e ele passou a paixão que viveu para as músicas. Quando eu estava saindo do hospital, com 16 parafusos na coluna, falei "Preciso de alguém que me dê forças". É a história da música Se acaso você chegasse, do Lupicínio (também o nome do disco de estreia de Elza, em 1960). Eu cheguei. Tinha que ser esse homem. Pensei: "Vai ser o Lupicínio outra vez".

A história do encontro de vocês é ótima.

Foi terrível, né? Eu tinha ido cantar no Texas Bar, uma boate supergrã-fina, e cheguei com muito medo. Tinha ficado viúva cedo e família era aquela coisa, você não podia fazer nada que era prostituta. Então vejo um cara sentado com umas rosas na mão, me olhando cantar, eu até comentei: "Tô com um ódio, aliás, ódio, não, tô com um pavor daquele cara me olhando o tempo todo". Aí ele cansou de olhar, foi até o palco e disse: "Trago essas rosas para outra rosa". Eu disse: "Olha, o senhor se enganou, eu não me chamo Rosa, detesto rosas". E ele disse: "Eu sei que você não se chama Rosa. Você se chama Elza Soares, e o sucesso que você está fazendo fui eu quem deu". Eu perguntei: "Como?". E ele disse: "Eu sou Lupicínio Rodrigues". Você não acredita como eu fiquei. "Seu Lupicínio! Por favor, me perdoe! Me espere! Eu adoro rosas!". Depois disso eu comecei a amar o Lupicínio de uma maneira mágica. Ele me deu o direito de criar meus filhos (fica com a voz embargada), me deu o direito de descer do barraco. Agora eu canto e choro Lupicínio, o que está me ajudando a recuperar da coluna também. Esse show é maravilhoso, é um show belíssimo que eu espero poder trazer para a Bahia.

Uma vez a senhora disse que amar emburrece. Continua achando isso?

Continuo. Quando você ama, emburrece, esquece que existe. Você fica tão emburrecida que não se vê, o espelho é só a outra pessoa.

Não tem meio-termo?

Muito difícil. Mas isso quando se ama de verdade, né? Aquele amor, nem sei se é amor, mas paixão... Porque o amor, amor, amor é quando não tem mais importância. Você fica tanto tempo do lado de uma pessoa que o amor vira amizade, a pessoa vira um irmão, um amigo. Mas quando você ama e deseja aquela pessoa, não tem meio-termo, não. Você emburrece mesmo.

Quando a senhora esteve no programa de Abujamra, uma espectadora lembrou que no mesmo ano em que a senhora foi eleita a cantora do milênio pela BBC, em Londres, Sandy foi eleita a cantora do Brasil. O que achou dessa provocação?

Eu não acho nada (ri, como se fosse desistir de falar, e sustenta uma pausa). Eu não acho nada. Aliás, acho que cada um tem aquilo que merece. Linda ela, né? Ela merece ser a cantora do Brasil. E eu mereço ser a cantora do mundo.

O que a senhora, que foi casada com um gênio do futebol, acha que aconteceu com a seleção brasileira nessa Copa?

Imagino como o Mané não ficou lá... e ainda foi sete, número da camisa dele. O Brasil não tem mais gênio no futebol. Eu conheci o Mané na época da pátria de chuteiras e bandeiras. Não se falava em dinheiro, eles jogavam pela camisa mesmo.

Quando o Brasil foi bicampeão, Garrincha pediu como prêmio um passarinho.

Pense, um passarinho mainá. Ele não queria nada mais do que isso.

O dinheiro estragou nosso futebol?

Não, o caminho é trabalho, e quem trabalha merece ganhar. Aquela época era ingênua. Eu só acho que futebol tem que ser valorizado em campo e não só na conta bancária.

Na Copa deste ano, a senhora deu um disco seu, Do Cóccix até ao Pescoço, ao atacante holandês Robin van Persie. Teve algum retorno sobre o que ele achou?

Não. Mas eu dei esse disco porque ele falou tão bem do Mané. E como ninguém fala muito do Garrincha - o que, aliás, acho horroroso- mandei entregar o disco. Espero que tenha recebido de bom grado. Eu estava torcendo para a Holanda também.

A senhora era adolescente quando disse a Ary Barroso que vinha do planeta fome. Quão longe dali acha que o Brasil está?

O Brasil ainda precisa de muita ajuda. Acho incrível, porque é uma terra em que tudo dá. O planeta fome deu uma diminuída com o Bolsa Família. Eu só fiquei do lado da Dilma porque ela estava olhando para o lado mais pobre. Eu sei o que é fome. Se na minha época tivesse um Bolsa Família, talvez eu não tivesse sentido tanta dor quando era criança.

Durante um show, em 2013, a senhora pediu que as pessoas calassem o pastor Marco Feliciano. Por que acha que a homofobia ainda não é crime no Brasil?

Falta respeito, educação. Homofobia neste país? Jamé, pelo amor de Deus! Racismo? Tem que gritar mesmo. Fora! A minha arte é muito pela mulher, pelo mundo gay e pelos negros. Eu faço parte dessas três coisas, as mais sofridas.

Seus dribles sempre são desconcertantes aos que questionam a sua vaidade. Ela incomoda?

Pode incomodar os outros, a mim, não. Eu fico bem. Amo a minha vaidade, amo ser mulher. Se tiver que fazer uma plástica, vou fazer. É só ter algo me incomodando no espelho.

Que projeto ainda gostaria de realizar?

Ah, adoraria gravar com crianças.

E Chet Baker?

Eu amo. Sempre que estou ouvindo música, é ele. Às vezes, quando estou triste... Mas não tinha pensado... Ia ficar lindo, hein? Elza canta Chet Baker. Taí, é uma ideia.

Itamar Assumpção escreveu na música Elza Soares: "Das armas brancas, químicas, quentes, a música é a preferida". Essa imagem lhe traduz?

Muito. A música é a medicina da alma para mim. Quando canto, sinto que estou me curando. Cantar ainda é um remédio.

